"새만금 송전선로 보령 관통? 전기수요기업부터 지방이전"

한국전력공사가 최근 전북 새만금과 충남 서산을 잇는 송전선로 건설사업을 추진하고 있는 가운데, 이를 반대하는 목소리가 서천, 청양, 예산, 홍성, 보령 등 충남 전역에서 터져 나오고 있다.이런 가운데 26일 충남 보령시청 브리핑실에서는 기후위기 보령행동과 충남환경운동연합 주최로 이른바 '새만금 송전선로'의 보령 관통을 반대하는 기자회견이 열렸다.이들 단체는 기자회견문을 통해 "보령은 2013년 기준 모두 298개(사기업 선로 제외)의 송전철탑으로 고통받고 있다"며 "송전선로는 필연적으로 자연환경을 훼손하며 전자파와 소음 피해, 지가하락 등으로 주민피해를 불러일으킬 수밖에 없다"고 지적했다.그러면서 "보령시는 보령화력에서 생산한 전기를 송전하기 위한 345kV 송전선로로 인해 심각한 주민피해를 겪은 바 있다"며 "지금처럼 재생에너지 생산은 지방에서, 전력 소비는 수도권에서 이뤄지는 방식은 에너지정의에도 부합하지 않으며 지역 간 불균형을 심화시킬 수밖에 없다"고 경고했다.이어 "수도권 규제를 풀어 기업을 입주시킨 후 필요한 전기를 석탄화력이 밀집한 충남, 강원이나 재생에너지가 집중된 호남에서 끌어오는 전력체계는 수많은 송전선로 건설을 위한 막대한 사회적 비용을 불러일으키는 폭력적 방식"이라고 주장했다.이들 단체는 "언제까지 전력의 생산지역과 소비지역을 분리하고 장거리 송전을 통해 지역을 수도권의 전력 식민지로 삼을 것인가"라고 반문했다.그러면서 "전력을 생산하는 지역과 소비하는 지역을 분리시킬 것이 아니라 지산지소(地産地消)의 원칙에 따라 전력을 생산하는 지역에 수요 기업이 입주할 수있도록 전력시스템을 바꿔야 한다"며 "전력을 생산하는 지역에 수요 기업을 유치한다면 송전선로 건설도 획기적으로 줄일 수 있다"고 주장했다.