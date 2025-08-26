특검, "계엄사 파견" "총기 휴대" 발언 충암고 출신 해경 간부 압수수색

내란 특검(조은석 특별검사)이 26일 해양경찰청 압수수색에 나섰다.
내란 특검은 이날 오전 9시부터 ① 해양경찰청 ② 안성식 전 해경 기획조정관 관사와 ③자택 등 3곳에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.
안성식 전 기획조정관은 지난해 12월 3일 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 직후 "해경 수사 인력을 계엄사령부에 파견해야 한다", "유치장을 비우고 정비해야 한다", "비상사태를 대비해 총기를 불출해 무장하라" 등의 발언이나 지시를 한 의혹을 받고 있다.
그가 윤석열씨, 김용현 전 국방부장관, 이상민 전 행정안전부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관과 같은 서울 충암고등학교 출신인 것을 감안하면, 비상계엄 선포 사실을 미리 알고 있었던 것 아니냐는 의심도 나온다.
해경은 지난 14일 안 전 기획조정관에 대해 "정상적인 직무 수행이 곤란하다"는 이유로 대기 발령 조치를 내린 바 있다.
해경은 같은 날 설명자료에서 "전국 지휘관 화상회의 개최 전 일부 직원들이 모인 자리에서 기획조정관이 비상시 파출소 청사 방호를 위한 총기 휴대 검토, 합수부 구성시 수사 인력 파견 검토를 언급한 사실은 있으나 회의에서 논의되거나 이에 따른 어떠한 조치도 없었다"라고 밝혔다.
또한 "안 전 기획조정관은 '유치장 관리 정비' 업무를 지시할 위치에 있지 않았으며, 본청에서 일선으로 해당 사항을 지시한 사실이 없다"라고도 했다.