특검, "계엄사 파견" "총기 휴대" 발언 충암고 출신 해경 간부 압수수색

큰사진보기 ▲지난 2월 10일 해경 전국지휘관 화상회의 모습. ⓒ 해양경찰청 관련사진보기

내란 특검(조은석 특별검사)이 26일 해양경찰청 압수수색에 나섰다.내란 특검은 이날 오전 9시부터 ① 해양경찰청 ② 안성식 전 해경 기획조정관 관사와 ③자택 등 3곳에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.안성식 전 기획조정관은 지난해 12월 3일 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 직후 "해경 수사 인력을 계엄사령부에 파견해야 한다", "유치장을 비우고 정비해야 한다", "비상사태를 대비해 총기를 불출해 무장하라" 등의 발언이나 지시를 한 의혹을 받고 있다.그가 윤석열씨, 김용현 전 국방부장관, 이상민 전 행정안전부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관과 같은 서울 충암고등학교 출신인 것을 감안하면, 비상계엄 선포 사실을 미리 알고 있었던 것 아니냐는 의심도 나온다.해경은 지난 14일 안 전 기획조정관에 대해 "정상적인 직무 수행이 곤란하다"는 이유로 대기 발령 조치를 내린 바 있다.해경은 같은 날 설명자료에서 "전국 지휘관 화상회의 개최 전 일부 직원들이 모인 자리에서 기획조정관이 비상시 파출소 청사 방호를 위한 총기 휴대 검토, 합수부 구성시 수사 인력 파견 검토를 언급한 사실은 있으나 회의에서 논의되거나 이에 따른 어떠한 조치도 없었다"라고 밝혔다.또한 "안 전 기획조정관은 '유치장 관리 정비' 업무를 지시할 위치에 있지 않았으며, 본청에서 일선으로 해당 사항을 지시한 사실이 없다"라고도 했다.