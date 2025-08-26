러트닉 "목숨 잃을 뻔 했던 이 대통령-트럼프, 하실 말씀 많았다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 윌라드 호텔에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 하워드 러트닉 상무장관의 발언을 듣고 있다. 왼쪽부터 하워드 러트닉 상무장관, 이 대통령, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 김정관 산업통상자원부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

백악관을 뜨겁게 달궜던 한미정상회담을 성공적으로 마친 이재명 대통령은 곧바로 워싱턴 시내 호텔로 이동해 한미 비즈니스 라운드 테이블 행사에 참석해 양국 경제인들을 만났다.이 대통령과 트럼프 대통령의 회담이 길어져 당초 계획보다 1시간가량 늦게 시작된 이 행사에는 한국과 미국 양측에서 주요한 기업인들이 대거 참석해 열띤 분위기를 자아냈다.이 자리에서 이 대통령은 "대한민국 산업화의 역사에서 빼놓을 수 없는 존재가 바로 동맹국 미국"이라며 "전쟁의 포화로 산업 기반이 무너졌던 절체절명의 시기, 미국의 도움 덕에 대한민국은 제조업 강국으로 다시 일어설 수 있었다"고 말했다.한국의 제지, 화학 섬유 공장 건설에 미국인 기술자들이 참여했고, 통신망 발전소 등 핵심 인프라 건설도 미국의 지원이 결정적이었으며, 대한민국이 자랑하는 세계 최고의 전력 인프라의 토대인 원자력 기술 또한 미국에서 배워간 것이라고 말했다. 그러면서 "반세기 만에 일궈낸 대한민국의 초고속 압축 성장은 미국의 도움 없이는 불가능했을 역사적 성취"라고 치켜세웠다.이 대통령은 이어 "이제 대한민국이 미국의 제조업 재건에 기여할 차례"라며 조선업 강국 미국을 회복할 '마스가 프로젝트 추진', 반도체 공급망과 바이오 의학분야 협력, 전략적 투자 구매와 핵심 품목 공급망 안정화 등 미국 제조업 르네상스 비전의 세 가지 방향을 제시했다.이에 대해 미국 측을 대표해 참석한 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 "한국 기업들은 미국의 공장과 연구기관에 수십억 달러에 달하는 투자해 많은 일자리를 창출하고 있고 미국 기업도 한국에 진출해 많은 기술과 기회를 한국에도 만들어 나가고 있다"며 "상무부 장관으로서 이 파트너십을 계속 성장시켜 나갈 수 있도록 하고 양국의 투자를 더욱 확대해 나갔으면 좋겠다"고 말했다.그러면서 러트닉 장관은 직전에 있었던 한미정상회담 오찬에 대해 "이 대통령과 트럼프 대통령이 굉장히 개인적으로 친분을 깊이 있게 할 수 있는 자리였다고 생각한다"고 말했다.이어 "(두 분 모두) 거의 목숨을 잃을 뻔한 위기에 처했던 경험이 있기 때문에 하실 말씀이 그만큼 더 많았다"며 "그래서 아주 좋은 관계의 출발이라고 생각하고, 기회가 아주 많다고 생각한다"고 말했다.이날 한국 측에서는 강훈식 대통령실 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 김정관 산업통상자원부 장관, 조현 외교부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등과 강경화 주미대사 내정자가 참석했다. 경제계에서도 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장, 김상현 롯데 부회장, 김동관 한화 부회장, 정기선 HD현대 부회장, 허태수 GS 회장, 조원태 대한항공 회장, 이재현 CJ 회장, 구자은 LS 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온 회장, 최수연 네이버 대표, 최윤범 고려아연 회장 등 주요 기업인들이 참석했다.미국 측에서도 러트닉 장관을 비롯해 젠슨 황 엔비디아 CEO, 데이비드 루벤스타인 칼라일 공동회장, 개리 디커슨 어플라이드 머티어리얼즈 CEO, 러셀 로우 엑셀리스 CEO, 린든 블루 재너럴 아토믹스 CEO, 마크 애덤스 펭귄 솔루션스 CEO, 클레이 셀 엑스 에너지 CEO, 레이너 블레어 다나허 CEO, 로저 마르텔라 GE 버노바 CEO, Sabi Varma 하니웰 CSO, 프랭크 부르노 서베러스 캐피탈 CEO, 스테파니 포프 보잉 사장 겸 CEO, 러셀 스톡스 GE에어로스페이스 사장 겸 CEO, 팔머 러키 안두릴 인더스트리 창업자, 안드레스 글루스키 AES CEO, 실판 아민 제너럴 모터스 CRO, 제이슨 권 오픈AI CSO, 마이클 윌리엄 록히드마틴 사장, 개리 콘 IBM 부회장, 사미르 사맛 구글 사장, 찰스 리브킨 미국영화협회 회장 등 주요 기업인들이 참석했다.