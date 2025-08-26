인천시교육청, 9월 인천신검단초등학교 개교한다

큰사진보기 ▲인천광역시교육청 청사. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

인천시교육청(교육감 도성훈)은 오는 9월 인천신검단초등학교가 개교한다고 26일 밝혔다.인천신검단초등학교는 검단신도시 3단계 개발 구역 안에 있는 첫 신설 초등학교다. 대규모 공동주택 입주에 따른 원거리 통학 부담 해소와 과밀학급 완화를 위해 설립됐다.당초 올해 3월 개교할 예정이었으나, '건설기술 진흥법' 개정과 '중대재해처벌법' 시행으로 공사 기간이 14개월에서 19개월로 늘어나 개교 시점이 올해 9월로 조정됐다.학교는 부지 1만5000㎡, 연면적 2만796㎡ 규모다. 지하 1층~지상 5층에 총 52학급을 수용할 수 있다.학생 개별 맞춤형 성장과 공동체성 함양을 위한 미래형 교육 공간으로 설계됐으며, 독서마당과 오솔길을 연계한 도서관, 상상력과 감성을 키우는 '북스텝', 사고와 표현을 돕는 소그룹 스터디룸 등 다양한 학습·체험 공간을 마련했다.도성훈 교육감은 "그동안 여러 학교에 분산되어 있던 학생들이 한 학교에서 안정적인 교육환경 속에 학업을 이어갈 수 있게 되어 뜻깊다"면서 "학생들이 학교생활에 잘 적응할 수 있도록 애써주신 교직원과 학부모님들, 그리고 노력해 준 아이들에게 진심으로 감사드린다"고 전했다.