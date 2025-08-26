"창원 '도심 속 폭탄' 팔용산 미군 사격장 폐쇄해야"

▲평화주권행동 경남평화너머는 8월 26일 창원시청 브리핑실에서 진보당 정혜경 국회의원실 관계자들과 함께 기자회견을 열어 “도심 속 폭탄, 팔용산 미군사격장을 즉각 폐쇄하라. 시민은 더 이상 침묵하지 않겠다”라고 했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기