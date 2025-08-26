"창원 '도심 속 폭탄' 팔용산 미군 사격장 폐쇄해야"

[관련기사]
'공사 중단 약속 ' 창원 도심 주한미군 사격장, 갑자기 배수로 공사... 왜?
https://omn.kr/2ewng (8월 12일자)
창원시 의창구 팔용산 자락 주한미군 사격장 쪽에서 배수로 정비 공사가 진행된다는 <오마이뉴스> 보도 이후, 시민단체가 '도심 속 폭탄'이라며 즉각 폐쇄를 촉구했다.
평화주권행동 경남평화너머(대표 김정광)는 26일 오전 창원시청 브리핑실에서 진보당 정혜경 국회의원실 관계자들과 함께 기자회견을 열어 "도심 속 폭탄, 팔용산 미군사격장을 즉각 폐쇄하라. 시민은 더 이상 침묵하지 않겠다"라고 했다.
주한미군은 1970년대 초부터 팔용산 자락 공여지로 사격장을 운영해 왔다. 오랫동안 사격장이 운영되지 않다가 미군측이 2023년 2월 정비공사를 벌이며 벌목작업을 진행했고, 이를 인근 고층 아파트 주민들이 목격하면서 대중에 알려졌다.
당시 창원시는 "사격장 개선공사 중단을 통한 시민 거주 안전성 확보"를 발표했고 미군측과 회의를 열어 소총 사격장 공사 잠정 중단을 결정했다. 당시 사격장 이전 추진이 거론되기도 했다.
그런데 최근 사격장 부지 쪽에서 공사를 진행한다는 제보가 있었고, 이에 대해 국방부 대변인실은 "해당 공사는 2023년 진행된 사격장 개선 공사가 아니다. 사격장 내 배수로 등 정비 공사"라고 <오마이뉴스>에 밝혔다.
사격장 쪽에 배수로 공사를 한다는 것은 미군이 사격장을 계속 유지한다는 의미와 다름없기에, 시민단체가 '즉각 폐쇄'를 요구하고 나선 것이다.
경남평화너머는 "언론보도에 의하면 경남 창원 도심 팔용산 자락 군부대 안에 있는 주한미군 사격장 쪽에서 최근 배수로 정비 공사가 진행되고 있는 것으로 확인됐다"라며 "그러면 2023년 5월 '미군사격장 공사중단과 사격장 이전'에 대한 주민과 창원시 합의는 도대체 어디로 간 것인가?"라고 했다.
"더 이상 참지 않는다"라고 한 이들은 "팔용산 미군사격장은 수십 년간 시민 몰래 운영되어 왔다. 최근까지도 기관총 사격 훈련이 진행되었고, 벌목과 정비 공사로 산림은 파괴되고 있다. 우리는 묻는다. 누가 이 시설을 허락했는가? 누가 시민의 안전을 담보로 군사훈련을 강행하는가?"라며 "창원시는 공사 중단을 발표했지만, 주민 몰래 다시 공사가 진행되고 있다. 이는 명백한 기만이며, 시민을 우롱하는 행위다. 우리는 더 이상 지자체와 주한미군의 무책임한 태도를 용납하지 않겠다"라고 했다.
사격장 관련해 주민 피해가 있다고 주장한 경남평화너머는 "'총소리에 아이가 울어요'라거나 팔용산 인근 고층 아파트 주민은 '거실 창문을 열면 사격장이 훤히 보이고, 총소리가 들릴 때마다 아이가 놀라 울며 잠을 못 잔다'고 호소했다"라며 "한 주민은 '사격장이 있다는 사실조차 몰랐다. 공사 후 흉물처럼 드러난 시설을 보고 충격을 받았다. 도심에 이런 위험시설이 있다는 게 믿기지 않는다'고 말했다"라고 전했다.
또 이들은 "창원시청 홈페이지 시민게시판에는 사격장 폐쇄를 요구하는 글이 연이어 올라오고 있으며, 시민사회단체들도 긴급회의를 열어 국방부에 공식 폐쇄를 요구하고 있다"라며 "이러한 피해는 단순한 불편이 아니라, 시민의 생명과 정신 건강을 위협하는 명백한 폭력이다"라고 했다.
경남평화너머는 "창원시는 2023년 5월 4일 국방부에 보낸 건의문의 경과를 밝혀라", "주한미군은 팔용산 사격장 운영의 전면적인 정보를 공개하라", "주한미군은 팔용산 미군사격장의 공사를 중단하고 즉각 폐쇄하라"라고 했다.