한미정상회담에서 빛난 '리스크 커뮤니케이션'

이번 한미정상회담은 트럼프 대통령조차 스마트하다고 극찬한 이재명 대통령의 '리스크 커뮤니케이션'으로 동맹의 속도와 방향을 한국이 선도했음을 증명했다. 글로벌 평화를 향한 한국의 페이스 세팅이 빛났다. 결론부터 말하자면, 평화 만드는 이재명 'K-페이스 메이커' 외교가 본격적으로 출발한 것이다(관련기사: '피스메이커' 전략 통했다...트럼프 "이 대통령, 정말 스마트한 사람"
한일회담에 이은 한미 정상의 만남은 상호 이익을 추구하는 게임이라 할 수 있겠다. 예측불가능성으로 무장한 도널드 트럼프 미국 대통령의 전형적인 압박을 이재명 대통령의 탁월한 소통 능력으로 정면 돌파하며 실리를 모두 챙겼다는 평가다. 한반도 평화 프로세스의 운전대를 한국이 잡고, 트럼프의 '평화 외교'가 결국 이재명이라는 지도자에 달려있음을 입증한 외교적 성과라 할 수 있다.
예고된 위기를 기회로 바꾼 '소통의 힘'
회담 성공의 백미는 단연 위기관리 능력에 있었다. 트럼프 대통령은 이재명 대통령과의 정상회담을 불과 3시간 앞두고 자신의 SNS에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있나. 숙청이나 혁명처럼 보인다"며 "이런 상황에서는 거기서 사업을 할 수 없다"고 직격탄을 날렸다. 자칫하면 회담 전체가 경색될 수 있는 아찔한 순간이었다.
하지만 이 대통령은 흔들리지 않았다. 오히려 위기상황을 기회로 활용했다. 트럼프 대통령을 만나자마자 상대의 자존심을 세워주는 한편, 위기를 더 큰 어젠다로 덮어버리는 노련함을 보였다. 상대의 압박을 더 큰 의제로 전환시키며 회담의 주도권을 확보했다.
이러한 소통 능력의 성공은 구체적인 성과로 이어졌다. 2시간 20분간 이어진 회담에서 민감한 현안은 피하면서도 경제협력의 약속을 받아냈다. 트럼프 대통령은 "한국 조선업은 훌륭하며 조선 협력을 더욱 확대해 나가야 한다"며 한국의 조선업 역량을 높이 평가했다.
특히 주목할 만한 성과는 아니지만 경제 분야에서도 선방한 것으로 나타났다. 외신 보도에 따르면, 양국은 이미 타결된 한국의 3500억 달러 투자 약속이행을 바탕으로 관세율을 15%로 유지한다는 합의를 도출했다고 전해진다. 안보동맹을 굳건히 하고 일본의 관세협상 실패에 비해 최악의 상황을 피하며 경제적 실리까지 어느정도 챙긴 것이다.
트럼프도 주목한 한국의 '조정자' 외교
트럼프 대통령은 이번 회담에서 북한과의 관계 개선 의지를 분명히 했다. 그는 "김정은과 내가 아주 좋은 관계를 맺고 있다"며 "적절한 시점에 김정은을 만나고 싶다"고 밝혔다. 김정은과의 회담 시기를 묻는 질문에는 "올해 그를 만나고 싶다"고 답했다.
이재명 대통령은 트럼프 대통령에게 "한반도 평화 정착을 위한 역할을 부탁한다"며 "트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만나기를 바란다"고 요청했다. 이는 한국이 한반도 문제의 핵심 플레이어임을 재확인시킨 대목이다.
한국 없이 '북미수교'는 없다
결국 이번 정상회담은 한국이 '한반도 평화 프로세'스의 핵심 플레이어임을 재확인시킨 자리였다. 결코 놓쳐서는 안되는 것이 있다. "'글로벌 평화 설계자' 한국 없이 '북미·북일 국교정상화'는 불가능하다. 한국이 교섭의 주도권을 확보하기 위해서는 한미동맹의 균형을 유지하면서도 단계적 신뢰 구축과 긴장 완화를 꾸준히 추진하는 '전략적 유연성'이 필수적이다"라는 점이다.
이재명 대통령은 이번 회담에서 그 가능성을 증명했다. 예측불허의 지도자를 상대로 원칙을 지키면서도 유연한 소통으로 신뢰를 얻고, 궁극적으로 우리가 원하는 방향으로 논의를 이끌었다. 트럼프의 평화 외교가 성공하기 위해서는 한국 지도자의 역할이 중요하다는 점을 명확히 보여준 것이다. 이번 정상회담은 단순한 만남을 넘어, 한미동맹의 새로운 지평을 열고 한반도 평화의 주도권을 확보한 역사적 이정표로 기록될 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. 현대경제연구원 통일연구센터 연구위원을 역임하였으며, 북한의 정치·경제학 및 ‘남북경협’ 관련 다수의 논문이 있다.