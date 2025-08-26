정동영 "한미 정상, '한반도 평화전략' 인식과 방법론 일치"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정동영 통일부 장관은 26일, 한·미 정상회담 결과와 관련해 "한미 정상이 한반도 평화전략에 관해 인식과 방법론이 일치한 것"이라고 밝혔다.정 장관은 이날 오전 출근길에 정부서울청사에서 기자들과 만나 "북미 정상회담에 대한 이 대통령의 적극적인 제안이 있었고, 트럼프 대통령이 이에 화답했다"며 이같이 평가했다.정 장관은 한·미정상회담에서 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 북·미 정상이 만날 가능성이 언급된 것에 대해서 "(북한) 참석은 비현실적"이라면서도 "접점을 만들어야 한다"고 밝혔다.정 장관은 도널드 트럼프 대통령이 APEC 참석차 방한하는 계기를 북·미 정상이 만날 기회로 활용할 필요가 있다고 강조했다.트럼프 대통령이 연내에 김정은 위원장을 만나고 싶다고 밝힌 것에 대해서 정 장관은 "조속한 북미 정상회담 재개를 기대하게 된다"며 "(북미 정상회담 재개를 위한) 여건 조성이 필요하다"고 밝혔다.앞서 25일(현지 시각) 미국 워싱턴DC 백악관에서 진행된 한미정상회담에서 트럼프 대통령은 "김 위원장과 굉장히 좋은 관계고, 서로 존경심을 갖고 있다"고 말했다.'김 위원장과 언제 만날 것이냐'는 기자들의 질문에 그는 "나는 많은 사람을 만나고 있어서 말하기 어렵지만, 올해 그를 만나고 싶다"고 답변했다.트럼프 대통령은 올해 10월 경주 APEC 정상회의 참석 의사에 대해서도 "갈 수 있다고 본다"며 긍정적인 반응을 보였다.