"국정과제와 연계하라" 울산시, '인공지능·이차전지·수소·탄소중립'에 주목

울산시는 26일 시청 본관 대회의실에서 김두겸 울산시장 주재로 국정과제 연계사업 발굴 보고회를 열고 지역 핵심사업 추진 전략을 점검했다.

지난 13일 국정기획위원회는 국정운영 5개년 계획을 발표하며 "중앙 정부의 권한과 재정을 지방으로 대폭 이양하고, 지역 성장을 통해 지방 소멸에 적극 대응하겠다"고 밝혔다.이에 울산광역시가 국정과제와 지역의 연계사업 발굴에 소매를 걷어붙였다. 인공지능(AI)산업기반 조성, 이차전지·수소·탄소중립 등 신성장 산업 육성, 재난안전·교통·환경 등 생활 기반(인프라) 확충, 케이-문화(K-컬처)·관광·스포츠 산업 활성화 등 정부 핵심정책 방향과 연계된 다양한 분야의 연계사업을 발굴한다는 계획이다.울산시는 26일 오전 10시 시청 본관 2층 대회의실에서 '국정과제 연계사업 발굴 보고회'를 열고 정부 부처별 실행계획에 울산의 현안과 신규사업을 효과적으로 반영하기 위한 전략을 점검하면서 인공지능 산업기반 조성 등 위의 내용들을 포함하기로 했다.김두겸 시장 주재로 실·국·본부장 등이 참석해 열린 회의에서는 실·국별로 발굴한 국정과제 연계사업 90건을 중심으로 추진 전략과 정부 대응 방안을 집중 검토했다. 김 시장은 "지금이 정부 국정과제와의 연계를 통해 울산의 미래를 준비할 최적의 시기"라며 "발굴된 사업의 실행 가능성과 국비 확보 방안을 꼼꼼히 검토해 정부 계획에 반영되도록 전 부서의 역량을 모아 달라"고 당부했다.연계사업에 포함할 대표적인 신규사업으로는 '제조산업용 소버린 인공지능 집적단지 조성', '친환경 수중 데이터센터 단지 구축', '알이(RE)100 전용 산업단지 조성', '동남권 거점 창업도시 조성', '국립 한글박물관 울산 분원 유치', '기후 안심도시 조성' 등이 있다.또한 울산시는 이날 회의에서 지역 숙원사업인 '카누슬라럼 경기장 건립', '혼잡도로(문수로 우회도로 등 3곳) 국가계획 반영', '울산도시철도 2호선 건설' 등도 포함하기로 했다.특히 지역공약 과제인 '문화엔터테인먼트 파크 조성 지원', '반구천 세계유산 역사문화공간 조성', '부산양산울산 광역철도 건설 지원' 등 15대 과제에 대해서도 선제적으로 국비 확보 방안을 마련하기로 했다.울산시 관계자는 "오늘 보고회 이후에도 지속적으로 신규사업 발굴과 정책화 작업을 지속해 나간다"며 "특히 이들 사업이 정부 부처 실행계획에 반영될 수 있도록 논리 구체화 및 정책 대응에 집중할 계획"이라고 밝혔다.