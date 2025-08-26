특검 조사 앞둔 권성동, 쏟아지는 통일교 의혹에 "결백" 주장

큰사진보기 ▲권성동 국민의힘 의원이 지난 14일 긴급 의원총회에 참석하기 위해 여의도 중앙당사로 들어서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

통일교 청탁 의혹 핵심인물로 꼽히는 권성동 국민의힘 의원이 오는 27일 오전 10시 김건희 특검팀(민중기 특검)에 출석해 조사받을 예정이다. 특검팀은 26일 오전 7시 50분께 언론 공지를 통해 "내일 권성동 국회의원을 소환 조사할 예정"이라고 밝혔다.권 의원도 이날 출석 의사를 밝혔다. 권 의원은 특검 공지보다 앞선 이날 오전 7시 23분 페이스북에 "오는 8월 27일 10시에 특검 조사에 출석하겠다"며 "특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다"고 주장했다.특검팀은 지난달 18일 권 의원의 자택과 국회 의원회관 의원실, 강릉 사무실 등을 압수수색한 바 있다.특검팀은 2022년 통일교 고위 간부 등이 교단 현안을 청탁할 목적으로 1억 원과 금품 등을 권 의원에 전달했다고 의심하고 있다.특검팀은 지난 18일 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의로 구속 기소된 윤영호 전 세계본부장의 구속영장청구서에 "권성동, 전성배(건진법사) 등에게 법이 정하지 않은 방법으로 정치자금을 기부했다"고 적시한 것으로 알려졌다.특검팀은 2023년 국민의힘 당대표 선거에서 권 의원 당선을 위해 통일교 측이 신도들을 대거 입당시켰다는 의혹도 조사 중이다. 특검팀은 윤 전 본부장으로부터 2023년 국민의힘 당대표 선거 당시 권 의원이 당 대표 후보 출마를 포기하자 '건진법사 전씨와 함께 김기현 의원 당선을 도왔다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.아울러 특검팀은 윤 전 본부장이 2022년 11월 전씨에게 "전당대회에 (동원해야 할 당원 등이) 어느 정도 규모로 필요하냐", "윤심은 어떠냐"라는 내용의 문자를 보내고, 전씨가 "3개월 이상 당비 납부한 권리당원 1만명 이상을 동원하라", "윤심은 변함 없이 권(성동)이다"라고 답한 것을 확인했다.