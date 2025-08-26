'대안' 없는 국힘... 야당이 야당답지 않을 때 생기는 일

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표, 신동욱 수석 최고위원과 함께 박수치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

26일 오전, 국민의힘이 전당대회를 열고 새 당대표로 장동혁 의원을 선출했다. 야당의 새 대표를 뽑는 것인데도, 국민적 관심은 생각보다 크지 않은 듯하다. 새로운 리더십을 세운다기보다는, 과거의 그림자를 다시 붙잡는 절차에 불과해 보이기 때문이다. 결선투표에 오른 후보 둘 모두 탄핵을 부정하고, 심지어는 "윤 어게인"을 외치는 현실은 국민의힘이 여전히 과거에 갇혀 있음을 보여준다.야당의 존재 이유는 명확하다. 집권 세력을 감시하고 견제하는 동시에, 더 나은 대안을 제시하기 위해서다. 그러나 지금의 국민의힘은 두 가지 기능 가운데 어느 것도 충실히 수행하지 못하고 있다. 오히려 무조건 반대만을 일삼으며, 민주주의의 건강한 균형을 해치는 '짐'으로 전락하고 있다는 조소마저 나오는 상황이다.주목할 점은 이러한 평가가 단순히 진보 진영만의 시각이 아니라는 사실이다.<사상계> 2025년 여름호에 실린 보수원로 인사들의 정치대담은 국민의힘을 향한 혹독한 비판을 담고 있었다.김진 평론가는 "보수의 썩은 민낯이 드러났다"고 단언했다. 조갑제 역시 윤석열을 "알코올·권력·극우 유튜브 알고리즘·주술 중독자"라 표현하며, 기묘하고도 기형적인 지도자상으로 평가했다. 정규재는 윤석열이 대통령으로 당선되는 일련의 과정에서 국민의힘이 한 일을 통해 "조작, 사기, 불법, 탈법으로 점철된 정당"이라 규정하고, 이미 보수정당으로서 자격을 상실했다고 비판했다. 그는 국민의힘이 계엄 정당, 불임 정당, 죽은 정당, 좀비 정당이 되었다고 혹평했다.이처럼 보수 원로들조차 국민의힘을 더 이상 건전한 보수정당으로 인정하지 않고 있다. 국민의힘은 '보수'라는 이름을 붙이고 있지만, 그들에게서 책임과 법치, 자유와 공공성이라는 보수의 핵심 가치는 이미 증발한 지 오래다.26일 한미정상회담에 대한 국민의힘의 반응은 현 야당의 수준을 적나라하게 드러낸다. 회담에서 논의된 안보·경제·기후 의제에 대해 진지한 분석이나 정책적 비판은 찾아볼 수 없었다. 대신 국민의힘은 "우리는 (트럼프 대통령) 사진첩 외 무엇을 얻었는지 여전히 불분명하다"(송언석)라고 회담을 폄훼하는 데 몰두했다.국익을 위한 건전한 비판은 사라지고, 정권 흠집 내기를 위한 반대만 남았다. 이는 국민에게 도움이 되는 비판이 아니라, 오히려 민주주의적 토론 문화를 가볍게 만드는 행태다.정당은 정책과 노선을 통해 국민에게 선택지를 제시하는 조직이다. 그러나 국민의힘은 반대를 위한 반대에 매몰되면서 대안을 상실했다. 새로운 당대표를 뽑았지만, 이 구조는 달라지지 않을 것이라고 본다. 오히려 탄핵 반대와 윤석열 체제의 그림자를 붙잡은 채, 극우 유튜브 담론에 종속된 정당으로 남을 가능성이 크다.야당이 스스로의 역할을 포기한다면, 민주주의는 심각한 위기를 맞는다. 권력을 견제하는 기능이 무너지고, 국민은 정책 대안을 얻지 못하며, 정치는 단순한 진영 싸움으로 추락한다. 그 피해는 고스란히 국민에게 돌아온다.굳이 정당해산을 언급하지 않더라도, 지금의 국민의힘은 스스로를 '야당'이라 부르기 민망한 상태다. 정치적 언어만 요란할 뿐, 국민의 삶을 지탱할 구체적 정책은 보이지 않는다. 이는 곧 민주주의의 짐이다. 민주주의는 야당의 부재로 인해 병들고, 균형을 잃으며, 결국 국민의 신뢰를 상실하게 된다.