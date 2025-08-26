정청래 "뛰어난 전략가 대통령"... 송언석 "미국 홀대받은 병풍외교"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지 시각) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지 시각) 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴 DC 백악관에 도착해 도널드 트럼프 미국 대통령과 취재진을 향해 인사하고 있다. 2025.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"트럼프 대통령이 피스메이커를 하면 저는 페이스메이커를 하겠다"는 이재명 대통령 회심의 라임이 나온 한미정상회담을 두고 여당은 "뛰어난 전략가"라는 상찬을, 보수야당은 "역대급 참사, 병풍외교"라는 힐난을 내놨다.정청래 민주당 대표는 자신의 소셜미디어에 "트럼프 대통령을 세계적인 평화전도사(피스메이커)로 상찬하고 북미대화를 이끌어 내고 있다"라면서 "이재명 대통령의 '북한에 트럼프 월드를 지어 골프를 치게 하자'는 발언에 트럼프의 귀가 번쩍 띄었을 것이다. 정치를 비즈니스처럼 생각하는 트럼프 대통령에게 굿아이디어를 제공했다"라고 긍정 평가했다.정 대표는 "이 대통령의 피스메이커-페이스메이커 명언은 전략적인 발언이고 협상가로서의 기질을 유감없이 발휘한 장면으로 매우 높이 평가한다"라면서 "트럼프 대통령이 곧바로 좋아하면서 올해 안에 김정은을 만나고 싶다는 반응을 이끌어 낸 것은 이번 정상회담의 최대 성과가 될 가능성이 크다"라고 덧붙였다.김병기 민주당 원내대표도 26일 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "한미동맹 현대화, 경제통상 안정화, 새로운 협력분야 개척을 폭 넓게 논의했다"라면서 "양국 기업이 조선, 원자력, 항공, LNG, 핵심광물 분야에서 총 11개 계약과 MOU를 체결한 것도 큰 성과다. 앞으로 실무회담 추가 조치가 이어질 것이다. 민주당은 차분히 살피고 최선을 다해 지원하겠다"라고 밝혔다.국민의힘은 한미정상회담 깎아내리기에 나선 모양새다. 송언석 국민의힘 원내대표는 '의전 홀대론'을 꺼냈다. 그는 26일 기자들과 만난 자리에서 "입국시 의전장 나오지 않은 것을 시작으로 회담 직전 트럼프 대통령의 '숙청' 언급, 정상회담 후 배웅이 없는 것도 전체 과정이 역대급 외교 참사"라고 폄하했다.송 원내대표는 "농산물 개방 부분에 대해서도 국민과 농민의 우려를 해소할 만큼 명징하게 정리되지 않았고, 철강·알루미늄·반도체에 대해선 최혜국 대우를 받는다고 했지만 여전히 관세율을 어떻게 하기로 했는지 알려진 바 없다"라며 "결과적으로 기업들의 1500억 달러 투자까지 추가로 갖다바친 굴욕외교라고 할 수밖에 없다. 공개회담 내내 제대로 답변 기회조차 없는 병풍외교"라고 힐난했다.다만 국회 외교통일위원회 국민의힘 간사인 김건 의원은 상대적으로 온건한 평가를 내놨다. 김 의원은 이날 오전 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'와 한 인터뷰에서 한미정상회담을 두고 "첩첩산중"이라고 평가했다. 김 의원은 "전반적으로 무난했다"라면서 "(과거 외교 결례 논란이 일었던) 젤렌스키 우크라이나 대통령이나 시릴 라마포사 남아공 대통령 같은 일은 벌어지지 않아 다행이었지만 얻은 것은 별로 없어 보인다"라고 평가했다.김 의원은 부정 평가의 근거로 '새로운 부담 세 가지'를 이유로 꼽았다. 그가 제기한 새로운 부담 세 가지는 ▲미국의 주한미군 부지소유권 요구 ▲알래스카 LNG 개발 조인트벤처 ▲미국산 무기 대규모 구매다.국민의힘 당권주자인 김문수 당대표 후보는 트럼프 대통령이 오해였다고 밝혔음에도 "미국을 비롯한 국제사회, 각계각층의 양심 세력 그리고 자유대한민국을 지키려는 모든 세력과 굳게 연대해 종교 탄압과 자유 침해를 막아내기 위한 강력한 저지 투쟁에 나설 것"이라고 천명했다.