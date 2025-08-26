"결과 아주 좋았다" 활짝 웃은 이 대통령... '동맹 현대화' 약속

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지 시각) 미국 워싱턴DC ？전략국제문제연구소(CSIS)에서 정책 연설 뒤 존 햄리 CSIS 소장의 질문에 답하고 있다. 2025.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"기대했던 것보다 훨씬 더 많은 것에 대해서 대화했고 또 양해하고 격려를 받았다. 결과는 아주 좋았다."

이재명 대통령이 25일(현지 시각) 오후 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 이렇게 자평했다. 이 대통령은 이날 오후 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 정책연설 후 진행한 존 햄리(John Hamre) 소장과의 대담에서 회담 3시간 전 게시됐던 트럼프 대통령의 SNS 글을 거론하면서 취임 후 첫 한미정상회담에 대한 소회를 밝혔다.트럼프 대통령이 회담 당일 "한국에서 숙청이나 혁명 같은 일이 벌어지는 것 같다"는 SNS 글을 올린 것을 두고, 이 대통령은 "매우 위협적으로 SNS에 쓰셨고 (행정명령 서명식에서) 기자회견을 하면서 따져봐야겠다는 말씀까지 하셔서 우리 참모들에서도 (공개 설전이 벌어졌던) 젤렌스키-트럼프 회담 같은 상황이 벌어지지 않을까 우려했다"라고 밝혔다.다만 이 대통령은 "저는 (트럼프 대통령이) 그러지 않을 거라고 알고 있었다. 왜냐하면 제가 트럼프 대통령이 쓴 <거래의 기술>을 읽었기 때문"이라고 했다.이 대통령은 "(트럼프 대통령) 이분이 하나의 협상 기술로 상대가 감내하기 어려운 조건을 던지지만 최종적으론 불합리한 결론에 이르게 하지는 않는다는 내용이 (책에) 있고 이미 여러 협상에서 그런 모습을 보여줬다"라며 "한미동맹이 매우 중요해서 (트럼프 대통령이) 거기에 큰 상처를 내는 일은 벌어지지 않을 것이라고 확신했다"라고 밝혔다.그러면서 "우리가 기대했던 것보다 훨씬 더 많은 것들에 대해서 대화했고 양해하고 또 격려를 받았기 때문에 예정된 시간보다 훨씬 더 많은 시간이 걸렸다. 그래서 이 모든 행사가 순연된 것"이라며 "결과는 아주 좋았다"라고 했다.마지막으론 "모든 사람들이 저한테 그런 조언을 했다. 인내하라고"라고 뼈 있는 농담으로 발언을 마무리 해 좌중의 폭소를 자아냈다.한편 이 대통령은 이날 CSIS 정책연설과 대담을 통해 '한미동맹 현대화'를 약속했다.이 대통령은 먼저 "국익 중심 실용 외교의 근간에 번영과 평화의 핵심 역할을 해온 '한미동맹'이 위치하고 있다"라면서 "오늘 트럼프 대통령과의 정상회담에서 한미동맹을 안보 환경 변화에 발 맞추어 더 호혜적이고 미래지향적으로 현대화해 나가자는 데 뜻을 함께 모았다"라고 밝혔다.그러면서 "미국의 대한(對韓) 방위 공약과 한미 연합 방위 태세는 철통같이 유지될 것이고 동시에 한국은 한반도의 안보를 지키는 데 있어 보다 주도적인 역할을 앞으로 해나갈 것"이라고 강조했다. 특히 연설 중 현재 규모인 '2만8천5백 명의 주한미군'을 그대로 명시해 언급하기도 했다. '동맹 현대화'란 이름으로 주한미군 역할이 변경되거나, 규모가 감축되는 일은 없을 것이라고 못 박은 것.국방비 증액 방침도 밝혔다. 이에 대해 이 대통령은 "늘어난 국방비는 우리 군을 21세기 미래전에서 반드시 승리하는 스마트 강군으로 육성하기 위한 첨단 과학기술과 자산을 도입하는 데 사용될 것"이라며 "트럼프 대통령은 대한민국의 국방역량 강화 노력을 적극 지원하고 한미 간 첨단 방산 협력을 더욱 확대해 나가겠다는 의사를 밝혔다"라고 말했다.이날 대담에서는 "한국이 안보는 미국에 의존하면서 경제적 실익은 중국을 비롯한 다른 곳에서 취하고 있다는 일각의 의문에 대해 답해달라"는 요구도 나왔다.이에 대해 이 대통령은 "'안보는 미국, 경제는 중국' 입장이 있었던 건 사실인데, 최근 미국을 중심으로 한 자유진영과 중국을 중심으로 한 진영 간에 공급망 재편이 본격적으로 벌어지고 있고 미국의 정책이 명확하게 중국을 견제하는 방향으로 가면서 과거와 같은 태도를 취할 수 없는 상태가 됐다"라고 답했다.다만 "미국도 중국과 기본적으로 경쟁하면서 한편으로는 협력할 분야에서는 협력하고 있는 것이 사실"이라며 "미국의 이런 기본적인 정책에서 (한국도) 어긋나게 행동하거나 판단할 수 없는 상태"라고 덧붙였다.