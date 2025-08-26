"맘껏 취약하고, 서로 기대자" 이 말에 마음이 열렸다

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 푸른숲 관련사진보기

"우리는 도움을 받고, 또 도움을 주며 살아가는 존재예요. 평생 어느 한쪽의 입장에만 서 있을 것이라고 확언 할 수는 없습니다. (중략) 여러분, 우리 함께 마음껏 취약하고 서로 기대면서 살아 봅시다. 도움 많이 받고 많이 주는 사람으로서 말하는데요, 그거 꽤나 괜찮은 삶입니다. 감사합니다."



저자가 작성한 <세상을 바꾸는 시간 15분> 강의록 중(p.188-189)

김지우 작가는 휠체어로 해외 여러 곳을 여행한 내용을 책 <의심 없는 마음>(2025년 6월 출간)에 담았다.이 여행기가 내게 가장 와 닿았던 이유는 그의 여행이 자신의 새로운 모습을 발견하고, 인정하고, 또 새로운 경험과 도전으로 한계를 지워가는 여정이었기 때문이다. 단순히 신체적 어려움 때문에 겪게 되는 에피소드를 넘어 휠체어를 이용하는 김지우, 또 그냥 사람 김지우, 타인과의 관계에서의 김지우를 계속해서 마주하며 깊어지고 넓어져 가는 작가를 책으로 읽는 동안 설레고 두근거렸다.어쩌면 나는 이렇게 말하는 사람을 기다려 왔을 지도 모르겠다.누군가에게 피해를 주는 것을 꺼려하고, 타인에게 도움을 요청하는 것을 어려워하는 흔하디 흔한 현대인 마인드를 장착한 나. 가장 최근에 간 해외여행에서도 손에서 스마트폰을 놓지 못하고, 방향치, 길치임에도 지도 어플의 도움으로만 길을 찾아 헤맸다.지도 어플이 훌륭하긴 하지만 간혹 어플로 길을 찾지 못 할 때도 누군가에게 길을 물어보기보다는 왔던 길을 다시 되짚어 가며 어디에서 내가 길을 잘못 들었는지 파악하려 했다.여행에서 돌아와서 가장 아쉬웠던 점은 내가 '사람들이 친절하다'고 유명한 나라에서 실제로 그 곳 사람들과 대화해본 것이 식당, 카페, 상점에서 했던 최소한의 의사소통 밖에 없다는 것이었다.나의 취약함을 받아들이기란 쉽지 않다. 또 그 취약함은 내가 스스로 고쳐야 할 부분이라 생각하기 마련이지, 타인에게 도움 받을 수 있는 부분이라 생각하기도 쉽지 않다. 근데 김지우 작가가 말하는, "마음껏 취약하고, 서로 기대면서 사는" 세상이란 얼마나 매력적이고 멋진가 생각해보게 된다. 비단 여행지에서 뿐 아니라 삶에서도 우리는 결국 누군가의 도움을 받고, 도움을 주는 사람일 수밖에 없다.책을 읽으며 타인에게 지나치게 무관심했던 내 모습이 떠올랐다. 적어도 다음 여행지에서는 조금 더 열린 마음으로 타인에게 도움을 청하고, 도움도 주는 마인드를 장착하고 가야겠다고 다짐했다. 굴러라 구르님(김지우 작가의 유튜브), 앞으로도 신나는 여행과 글로 만날 수 있기를 기대해본다.