경찰국 26일부로 폐지... 류삼영 "사필귀정, 정치적 중립 쟁취"

윤석열 정부 때 강행된 경찰국이 26일 폐지가 완료됐다.
앞서 경찰국 폐지 내용을 담은 개정령안이 지난 8월 18일 국무회의에서 의결된 후 26일 공포·시행되며 경찰국 폐지 절차를 마무리하게 됐다.
2022년 7월 윤석열 정부가 행정안전부 경찰국 신설을 강행하자 "경찰을 장악하기 위한 것"이라며경찰 내부에서 반발이 일었고 시민들의 반대도 강했다. 특히 당시 울산중부경찰서장이던 류삼영 총경은 '전국경찰서장회의'를 주도적으로 열고 맞서다 보복 인사를 당했다(관련 기사 : 사직서 낸 류삼영 총경의 부탁 "국민 관심 사라지면, 경찰 망가진다"
).
류삼영 전 총경은 26일 기자와의 전화통화에서 "사필귀정이다. 경찰의 노력으로 경찰 정치적 중립을 쟁취한 날이다"고 반겼다. 이어 "경찰국은 독재 정권 하에서 경찰을 길들이기 위해서 만든 것 아니냐. 그런 사정을 경찰들이 잘 알기 때문에 반대했고 반대하는 와중에서 핍박을 받은 많은 사람들이 있었던 것"이라고 말했다.
류 전 총경은 "당시 경찰서장 회의에 화상으로 연결된 사람 포함하면 한 200명 정도가 경찰의 정치적 중립을 지키기 위해서 노력했는데 독재정권의 보복을 받았다"며 "결국 경찰국으로 길들여진 경찰들이 쿠데타에 동조한 것 아니냐. 이런 문제가 있음을 경찰들이 잘 알고 손해를 감수하고 저항했던 것"이라고 했다.
류 전 총경은 "경찰서장 회의를 제도화하는 게 필요하다. 그 제도가 없는 상태였기 때문에 제가 징계를 먹었다"며 "또 경찰의 그런 위기가 다가왔을 때 문제를 논의하기 위한 경찰서장 회의가 법적으로 제도적으로 보장이 돼야 한다"고 강조했다.
또한 "경찰서장 회의에 참석한 서장들 명예가 회복돼야 한다"며 "저 같은 경우 징계 처분 취소 소송을 하고 있는데 1심에서 졌다"며 "하지만 이번 경찰국 폐지로 경찰국이 불법이라는 게 확인됐으므로 재판부가 참작을 해서 좋은 결과가 있기를 바란다"고 말했다.
한편 행안부는 경찰국 폐지에 대해 "경찰국은 설치 과정에서부터 경찰 내부의 반발, 대국민 공감대 확보 부족 등 여러 미흡한 점이 있어, 운영 과정에서도 지속적으로 존속 필요성에 대한 논란이 제기됐다"고 밝혔다.
이어 "경찰국 운영의 문제점과 조속한 폐지 필요성에 대한 국민 공감대가 충분히 형성됐다고 판단, 경찰의 독립성 및 정치적 중립성 확보를 위해 새 정부의 정부조직개편안과 국정과제 확정 이전임에도 불구하고 경찰국 폐지를 신속히 추진하게 되었다"고 설명했다.
행안부는 경찰국 폐지 이후에도 자치경찰 지원 등 주요 업무는 경찰국 신설 이전 소관 부서로 이관해 차질 없이 이행해 나갈 예정이다.