이범영, 산사의 새벽 이슬처럼 맑은 영혼

큰사진보기 ▲서울대 법대 행정학과 3학년 재학 시절의 이범영 ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

3·1운동과 4월혁명의 맥박은 끊어질 듯 이어져 조국이 위기에 처할 때마다 분연히 다시 뛴다. 반제반독재 투쟁 속에 청춘을 불태워온 학우들이여. 우리는 다시 역사 앞에 부름을 받아 여기에 있다. ⋯ (중략) ⋯ 유신헌법은 탱크의 굉음으로 강요당했고, 긴급조치라는 만능의 도깨비 방망이로 학원의 자유를 억압하고 ⋯ (중략) ⋯ 이제는 더 이상 속을 수 없고 침묵만 지키고 있을 수 없다.

큰사진보기 ▲이범영이 주동한 1976년 12월 8일 시위 당시 배포한 <민주구국선언문> ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

충격이었다. 서울법대 졸업을 코앞에 두고 그야말로 출세 길이 보장되어 있는 그들이 모든 것을 접고 한국민주주의를 위해, 진정한 자유를 위해 감옥으로 걸어간 것이다. 어쩌면 긴조9호는 이들에게 의해 이미 박살난 것으로 보아야 할 것이다( <30년 만에 다시 부르는 노래>, 자인, 2005).

큰사진보기 ▲서울법대 써클 농촌법학회 수련회에 참석한 이범영(왼쪽 끝). 큰 키가 돋보인다. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲1988년 종로에서 민청련 회원들과 함께 전두환 이순자 구속 촉구 서명운동에 나선 이범영(왼쪽 끝) ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

조국의 민주화와 통일을 위해 자신의 인생을 송두리째 공양한 사람, 사랑과 눈물도 가슴에 함께 묻고 간 사람, 그 건장한 육신을 암세포가 갉아먹을 만큼 낮과 밤 안 가리고 투쟁에 골몰했던 사람.

1976년, 박정희 유신체제의 폭압에 위축된 잿빛 거리에 강요된 침묵이 안개처럼 눅눅하게 흐르는 한 해였다. 박정희는 1972년 10월유신을 선포하고 1인 종신집권체제를 구축했고, 그에 대한 저항이 꿈틀대자 1975년 5월, 긴급조치 9호를 발령하여 유신헌법에 대한 논의 자체를 금지하고 위반시 중형을 선고하는 철권통치를 휘둘렀던 터였다. 그런 1976년이 저물어갈 무렵 12월 8일, 철벽 같은 박정희 유신독재의 철옹성에 균열을 낸 사건이 서울대학교 관악캠퍼스에서 일어났다.이날 오전 10시 30분 서울법대 4학년 이범영, 박석운, 백계문 세 사람은 전날 등사해 놓은 '민주구국선언문'을 도서관 등에 배포한 후 인문사회관 5동 앞에서 애국가를 선창하고 선언문을 낭독했다.그리고 이들은 '유신헌법 철폐, 긴급조치 해제, 구속인사 석방, 언론자유 수호, 학도호국단 해체' 등을 요구했다. 특히 당시 국내외에 큰 충격을 준 박동선 사건에 대해 정부의 해명을 요구하였다.이어서 세 사람은 '정의가' 등을 부르며 시위를 이끌었고, 주변에 있던 학생들이 호응하여 시위대는 금세 500여 명으로 불어났다. 그러나 채 10분도 되지 않아 학교 안에 상주하고 있던 수백 명의 사복형사대들이 급습하여 세 사람을 연행했고, 시위는 진압되었다.후일 '서울대 12.8 사건' 또는 '서울법대 삼총사 사건'으로 알려진 이 사건은 비록 짧은 시간에 끝났지만 그 여파는 은연중에 길게 퍼져나갔다. 철저한 언론통제 하에 있었던 국내 언론에 한 줄도 보도되지 않아 세간에 잘 알려지지 않았지만 국제적으로 큰 충격을 주었다.당시 일본 <아사히신문>은 다음날 아침 신문 1면에 이 시위를 보도하고 7면에 구국선언문 내용을 실을 정도로 비중 있게 다루었다. 선언문 내용 중에 한미 간 외교 마찰로까지 번졌던 '박동선 불법로비 사건 진상규명'이 있었던 것도 작용했을 것이다. 하지만 장래가 보장된 엘리트 서울법대생들이 졸업을 앞두고 유신정권에 정면으로 도전한 사건이 이들에게도 범상하게 보이지 않았던 것 같다.이 사건은 국내 운동권에도 큰 충격을 주었다. 박정희가 1975년 5월 긴급조치 9호를 선포하고, 일체의 체제 비판을 허용하지 않는 철저한 탄압체제를 굳히고 나서 거의 1년 7개월 동안 저항다운 저항운동이 없었다. 70년대 학생운동을 심층취재해 온 신동호 기자는 이 사건은 '난공불락처럼 보이는 유신의 큰 바위에 거침없이 정으로 내리찍은' 사건이라고 표현했다(신동호, <70년대 캠퍼스>, 환경재단 도요새, 2007).또한 이 사건은 철벽 같은 유신독재체제 아래 질식할 것 같은 사회분위기 속에서 가뭄 속의 한줄기 소나기처럼 민주화운동세력을 고무하고, 학생운동의 투쟁의 물꼬를 트는 역할을 했다. 당시 고려대 학생운동권의 주역 중 한 사람이었던 설훈은 이 사건 소식을 듣고 당시 느낌을 이렇게 술회하였다.시위 주동자 세 사람은 모두 서울법대 동기생이면서 서울대 학생운동을 이끄는 이념서클의 리더들이었다. 이범영은 농촌법학회, 박석운은 한국사회문제연구회, 백계문은 경제법학회를 이끌고 있었다. 이들은 웬만해선 꿈쩍도 하지 않는 유신체제가 한 두 번의 시위가 성공했다고 무너질 것이라고는 생각하지 않았다. 오히려 섣부른 시위는 얼마 안 되는 학생운동 역량이 판쓸이 당하게 할 위험이 있고, 또 언론보도가 제대로 되지 못하는 상황에서 사회로 확산도 어려우므로 시위투쟁은 신중해야 한다는 자세를 견지해 왔다.그러나 한편으로 그들은 그나마 시위를 할 능력이 있는 서울대에서 투쟁의 물꼬를 터서 현상을 타파하고 투쟁의 횃불을 치켜들어야 한다는 필요성도 동시에 느끼고 있었다. 이런 상황에서 맨 먼저 학내 시위를 제안한 것이 이범영이었다.1976년 10월, 박정희가 로비스트 박동선을 통해 미국 정치인들을 매수하려고 했던 이른바 '박동선 사건'이 <워싱턴 포스트>에 대서특필되었다. 이범영은 언론통제로 국내에 전혀 알려지지 않고 있는 이 자료를 선배 이신범, 안평수를 통해 입수하고, 이것을 반유신 투쟁의 계기로 삼아야 한다고 판단했다.1976년 11월 말쯤 이범영은 박석운과 백계문에게 박동선 사건 자료를 보여주면서 이 사건을 폭로하고 이 사건 진상 공개와 더불어 유신헌법 철폐, 긴급조치 해제를 요구하는 시위를 제안했다. 두 사람은 즉시 동의했고, 지체 없이 시위 준비에 착수하여 불과 10여 일 만에 시위가 이루어졌다.시위는 박정희 정권의 약점을 정확히 타격했다. 박동선 사건은 그해 11월 미국 대통령에 당선된 지미 카터의 인권정책과 맞물려 한미관계를 불편하게 만들었는데 이 시위는 그러한 박 정권의 약점을 잡고 흔들어버린 것이다.3인의 거사는 학생운동권에도 큰 충격을 주었다. 긴급조치 9호로 철통같이 무장한 유신정권도 언젠가 무너뜨릴 수 있다는 자신감을 심어 주었고, 내부적으로 준비론이니 투쟁론이니 하는 논쟁을 무의미하게 만들어 버렸다. 장기적으로 민중 역량 강화를 위해 노동·농민 현장으로 투신하는 것과 함께 당면 독재정권에 맞서 투쟁하는 것은 변혁운동 과정에 있어서 동시에 요구되는 것이고 서로 배치되는 것이 전혀 아님을 이들이 몸으로 보여준 것이다. 그래서 4학년이 되면 노동·농민 현장으로의 투신을 준비하기 위해 일선 투쟁에서 빠지는 그동안의 학생운동 관행도 무너졌다. 이 사건 이후 오히려 4학년이 앞장서서 학내 시위를 주동하고 감옥에 갔다가 현장으로 가는 것이 보편화되었다.이 사건 재판은 다음 해 봄부터 문래동에 있는 서울지법 영등포지원에서 열렸다. 1977년 6월 10일 이 세 사람은 각각 징역 4년 자격정지 4년을 선고 받았다.이들의 재판에는 박형규 목사 등 많은 재야 인사들과 각 대학 학생들이 참석하여 법정을 뜨겁게 달궜다. 이에 화답이라도 하듯 3인 주동자들은 재판관들과 치열한 법리 공방을 벌이면서 유신정권의 비리와 죄악상을 낱낱이 폭로함으로써 재판장을 민주화 교육의 장으로 바꾸어 놓았다. 이 재판에 참석한 많은 후배 학생들이 이 재판을 계기로 무사 졸업과 편안한 인생 항로를 포기하고 반유신 시위를 주동하고 감옥으로 가는 길로 방향을 바꾸었다.이 사건의 주역이었던 이범영은 이후에도 민주화운동 한길로 매진하여 18년간 우리 민주화운동사에 뚜렷한 족적을 남기고 1994년 8월 12일 40세의 젊은 나이로 세상을 떠났다.그는 1983년 김근태를 도와 민주화운동청년연합의 창립을 주도했고, 1984년 민청련 집행국장, 1988년 민청련 의장, 1990년 전국민주청년단체협의회 의장, 1992년 한국민주청년단체협의회(한청협) 의장을 역임했다. 그의 이력에서 보듯이 그는 우리 민주화운동의 한 축이었던 청년운동을 세우고 대중화하는데 매진했고, 청년운동가로서 삶을 마쳤다.1992년 한청협이라는 전국적 청년조직을 창립하고 청년운동의 지도자로서 뜻을 펼치려고 하는 바로 그 시점에 담도암이라는 불의의 치명적인 병이 그에게 닥쳤고, 2년여 동안 가족들의 헌신적인 노력과 본인의 투병 의지에도 불구하고 주위 많은 동지들의 애도 속에 불귀의 객이 되었다.그가 죽고 10년이 지난 2004년, 그를 따르는 청년운동의 후배들이 <10년-청년지도자 고 이범영 10주기 추모문집>이라는 책을 펴냈는데 거기에 김근태는 '사슴의 영혼을 간직한 채 불꽃으로 살다간 사람'이라는 추모의 글을 썼다. 이 글에서 김근태는 이범영은 '산사의 새벽 이슬 같은' '맑은' 사람이라고 표현했다. 가까이에서 이범영을 지켜보았던 김근태가 말해 주는 이범영의 인간적 면모이다.이 책의 글 중에서 또 한 사람 그의 삶과 죽음을 가까이에서 지켜보았던 노동운동가 조명자(김희택 민청련 전 의장 부인)의 헌사도 마음을 울린다.