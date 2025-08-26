세종대왕의 측우제도, 국제물주간에서 세계 비의 날로

덧붙이는 글 | 이번 제안이 단순히 국제회의의 한 장면으로 끝나지 않기를 바란다.

정부와 국회 관계자들이 힘을 합쳐 ‘세계 비의 날’ 지정 운동을 적극적으로 추진한다면,

기후위기 시대에 우리가 가진 해법을 전 세계에 확산시키는 계기가 될 수 있을 것이다.



특히 세종대왕의 측우제도는 600여 년 전 선조들이 기후와 농업 위기에 대응하기 위해 만든 지혜였다.

이제 그 정신을 다시 살려, 학생과 시민이 함께 참여하는 빗물운동으로 발전시킨다면,

한국이 기후위기 시대에 세계에 기여할 수 있는 중요한 길을 열 수 있을 것이다.