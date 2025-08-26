경남정치개혁광장시민연대 토론회-발대식 27일 오후

AD

경남정치개혁광장시민연대(광장연대)는 오는 27일 오후 민주노총 경남본부 대강당에서 토론회-발대식을 연다.12‧3 내란사태 이후 활동했던 이들은 "'빛의 혁명'과 '광장연합정치'를 통해 내란세력의 재집권을 저지하고 민주적 정권이 수립되었지만, 내란세력의 기반은 견고하고 저항은 집요하며 사회대개혁의 실현은 초기 단계에 있다"라고 했다.이들은 "경남은 수구세력의 텃밭으로서 내란 상황에서도 정치적 기반이 무너지지 않고 여전히 견고하게 유지되고 있고 따라서 경남에서 국힘의 텃밭을 허무는 것은 내란세력의 청산과 대한민국의 진보민주적 발전과 경남의 민주적 주민자치 실현을 위해서도 반드시 필요하다"라고 했다.광장연대는 "'빛의 혁명'을 이끌어 왔던 광장의 힘과 연대가 흩어지지 않고 더욱 강화되어야 하며 이를 위해 빛의 혁명과 경남광장선대본의 성과를 계승하여 광장의 힘을 조직하고 진보민주세력의 단결을 강화하여 경남의 정치세력을 교체하기 위한 실천을 조직하려 한다"라고 했다.토론회에서는 석영철 준비위원이 "경남정치개혁과 민주적 지방자치 실현을 위하여", 이윤기 마산기독교청년회 사무총장이 "정치 관련 제도 개혁의 방향과 과제"에 대해 발제하고 토론한다.