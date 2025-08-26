한국 정부·언론 발칵 뒤집어놓고... 트럼프 "그런 루머가 있어서"

큰사진보기 ▲미국 대통령 도널드 트럼프가 2025년 8월 25일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스에서 이재명 대한민국 대통령과 정상회담을 하고 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 대통령 도널드 트럼프가 2025년 8월 25일 미국 워싱턴 D.C.의 백악관에서 이재명 대한민국 대통령을 환영하고 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

미국 현지시간 25일 오전 9시 20분경, 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 SNS에 올린 짧은 글 때문에 한국의 대통령실과 언론이 발칵 뒤집혔다.이재명 대통령과의 정상회담을 불과 3시간 남겨놓고 '한국에 숙청이나 혁명이 일어나고 있는 것으로 보인다'는 글을 올린 트럼프의 속내를 이해하기 어려웠기 때문이다.협상을 앞두고 불쑥 어려운 과제를 던져놓는 게 트럼프식 협상의 일환이라는 것은 일찍이 잘 알려져 있었지만, 누가 봐도 이 대통령의 당선 과정을 트집 잡아 협상의 주도권을 쥐려는 '거래의 기술'이 분명했다. "이번 회담이 가시밭길이겠구나"하는 게 많은 이들의 예상이었다.그러나 정작 자신의 집무실인 오벌 오피스에서 이 대통령과 나란히 앉은 트럼프 대통령은 이 대통령의 당선을 축하하는 등 부드러운 목소리와 제스처로 시종 화기애애한 분위기를 이끌었다.그는 집무실에서 일어나기 직전 그와 같은 SNS 글을 올린 이유에 대한 질문을 받고 "교회에 대한 급습이 있었다는 정보가 있었는데, 사실이라면 안타깝다"며 이 대통령에게 "답변이 가능하시다면 이후에 대화를 나눌 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다. 그러면서 "제가 듣기에는 대한민국 일이 아닌 것 같다"고도 말했다. 이 때야 겨우 트럼프 대통령이 이 문제를 심각하게 생각하고 있었던 게 아닌 것을 알아차릴 수 있었다.이 대통령은 이에 대해 "아시는 것처럼 친위쿠데타로 인한 혼란이 극복된 지 얼마 안된 상황이고 내란 상황에 대해 국회가 임명한 특검에 의해서 사실조사가 진행 중"이라며 "미군을 직접 수사한 게 아니고 부대 안에 있는 한국군의 통제시스템이 어떻게 진행됐는지 확인하는 것 같다"고 설명했다.그러자 트럼프 대통령은 "(처음부터) 오해라고 생각했었다"며 "교회를 급습했다는 루머가 있어 말씀드렸던 것"이라고 답해 이 문제는 해프닝으로 일단락됐다.트럼프 대통령은 주한미군 규모를 줄일 생각이냐는 질문에 "1차 임기때 (한국이) 주한미군 비용을 부담하겠다고 들었지만 바이든 정부가 그것을 무효화했다"며 "우리는 좋은 친구인데 지금 그걸 말하고 싶지는 않다"고 말했다.트럼프 대통령은 그러면서 "한국이 주한미군을 위해 토지를 대여해주고 많은 비용을 들여 항구를 만들기도 했다"며 한국측의 기여를 인정하는 듯한 발언을 하기로 했다.그는 그러나 "내가 하고 싶은 일들 중 하나는 한국에 우리가 큰 기지를 갖고 있는 땅의 소유권을 우리에게 달라고 요청하는 것"이라며 속내를 드러냈다. 트럼프 대통령이 말한 기지는 경기도 평택의 캠프 험프리스를 가리키는 것으로 보인다.그는 이어 "한국이 기여한 게 있지만 난 그걸(소유권을) 원한다. 우리는 임대차 계약(lease)을 없애고 우리가 엄청난 군을 두고 있는 땅의 소유권을 확보하고 싶다"고 덧붙였다.트럼프 대통령은 한미동맹에 대해서는 "이미 위대한 동맹을 가지고 있다고 생각하며 대한민국에 대해 따뜻한 감정을 가지고 있다"며 "한국의 많은 분들이 트럼프를 매우 사랑한다고 말한다"고 말했다.그러면서 자신이 아니라 힐러리가 당선됐더라면 (한국에) 핵전쟁이 발생해 끔찍한 비극이 있었을 것이라고도 말했다.트럼프 대통령은 (1차 임기때) 비무장지대에 갔던 것을 떠올리며 "거기 가서 엄청난 무기들을 봤고 반대쪽도 그렇다는 걸 느꼈다"면서도 "경호원들이 걱정을 많이 했는데 자신은 김정은과 좋은 관계가 있어서 안전하다고 생각했다"고 말했다.그러면서 "북한은 뛰어난 잠재력을 가지고 있는 나라라고 평가한다"며 "확답은 못하지만 (김정은 위원장을) 올해 만나면 좋겠다 생각하고 있다"고 말했다.그는 또 오는 10월 경주에서 열리는 APEC회의에 참석할 계획이냐는 질문에는 "대한민국 국회를 방문했을 때 아름다운 공간이라고 생각했었다"며 "APEC도 갈 수 있으면 좋겠다고 생각한다"고 답했다.기자가 김정은 위원장을 만날 좋은 기회 아니냐고 묻자 "이 대통령과 함께 회담을 하면 흥미로울 것"이라며 "대한민국을 위해 좋은 일을 한다면 반드시 참여해야 한다고 생각한다"며 환하게 웃었다.조선업 외 한미 협력이 더 확장될 분야에 대해서는 알래스카의 석유를 예로 들며 "알래스카에 한국과 일본이 강력히 관여하고 있다"며 "한미일이 멀리 떨어져있다고 하지만 알래스카 기준으로는 작은 태평양 바다만 건너면 된다"고 말했다.트럼프 대통령은 한미일협력에 대해서는 "일본은 미래지향적으로 나가고 싶었는데 한국은 위안부 등 과거사 때문에 어려웠던 것으로 안다"고 말했다.그러자 이 대통령은 "대통령께서 한미일 협력을 매우 중시하고 계셔서 대통령 뵙기 전에 미리 일본 총리와 만나서 문제를 정리했다"고 답했다.