가습기살균제 참사 피해자들, 김성환 환경부 장관에 절박한 호소

사회

인천경기

25.08.26 10:12최종 업데이트 25.08.26 10:12

가습기살균제 참사 피해자들, 김성환 환경부 장관에 절박한 호소

"1912명 희생자와 8014명 피해자의 눈물을 닦아주는 조치가 우선"

25일, 가습기살균제 참사로 14년째 고통받는 간질성폐질환 피해자 및 유가족 단체가 김성환 환경부 장관에게 강력한 호소문을 발표했다. 이들은 환경부의 형식적 대응을 규탄하며, 실질적 해결책을 촉구했다.

14년째 아물지 않은 가습기살균제 참사는 1990년대부터 시작된 국가적 재난 범죄 참사로, 약 2만명이 사망하고 95만 명이 건강 피해를 입은 것으로 추정된다(이경무 한국방송통신대 환경보건학과 교수팀이 국내 5000가구 총 1만5472명을 대상으로 조사한 결과).

2025년 기준 공식 피해자는 8014명, 희생자는 1912명에 달한다. 피해자들은 전신 질환, 정신적 고통, 평생 치료의 부담 속에서 삶을 이어가고 있다. 이 참사는 기업의 이윤 추구와 국가 정부의 관리 소홀로 발생한 인재로, 대법원의 국가 책임 판결에도 불구하고 정부는 '집단 합의'로 피해자들을 분열시키며 근본적 해결을 외면해 왔다는 비판을 받고 있다.

환경부의 '소통공간' 설문, 피해자들 분노

환경부는 지난 6일 국회 간담회에서 피해자 대표들과 만나 사과와 제도 개선을 약속했으나, 이후 배포한 '가습기살균제 피해자 소통공간 마련 관련 의견수렴 설문조사'는 "피상적 접근"이라며 강하게 비판했다.

피해자 및 유가족 단체는 환경부에 다음과 같은 구체적 조치를 요구했다.

▲ 사회적참사 특조위 권고 이행: 공소시효 연장 또는 폐지로 SK케미칼, 애경, 이마트 등 가해 기업의 형사 책임을 명확히 규명.
▲ 대통령 면담 및 TF 구성: 대통령 직속 TF와 독립위원회 설치를 통해 투명한 해결책 마련.
▲ 배보상지원법 전면 재개정: 전신 질환에 대한 평생 치료 및 배상 지원.
▲ 국가추모 지정: 10월 4일을 가습기살균제 참사 국가추모일로 지정. 투명성 확보: 피해자 8,014명을 대표할 공정한 절차 마련과 모든 과정 공개.
▲ 공소시효 연장 미이행, SK 특혜 의혹피해자들은 공소시효 연장 또는 폐지

피해자 및 유가족 단체는 이에 대해 SK케미칼, 애경, 이마트의 살인 책임을 묻기 위한 최소한의 조치라고 강조했다.

그러나 환경부는 사회적참사특별조사위원회(사참위)의 공소시효 연장 권고를 이행하지 않고 있으며, 대법원의 협소한 법 해석은 정의 구현을 가로막고 있다. SK케미칼과 애경 전 대표 사건(1심 무죄 → 2심 금고 4년 → 대법 파기환송)에서 공소시효 문제는 여전히 미해결 상태다. 이는 환경부가 피해자들의 억울함을 외면하며 SK 등에 특혜를 제공한다는 의혹을 낳고 있다. 피해자들은 "공소시효 미이행은 가해 기업의 증거인멸과 고의적 부작위를 덮는 결과"라고 비판했다.

피해자들은 "1912명 희생자와 8014명 피해자의 눈물을 닦아주는 조치가 우선"이라며, 환경부의 피상적 대응이 아닌 실질적 행동을 촉구했다. 이들은 "가습기살균제 참사 해결은 겉핥기식 소통공간이 아니라 공소시효 연장 또는 폐지로 시작된다"고 강조하며, 환경부가 즉시 행동하지 않을 경우 더 강력한 규탄과 투쟁을 예고했다. 추가로, 유사 참사의 재발 방지를 위한 정책 마련도 시급히 요구했다.

가습기살균제 참사 간질성폐질환 피해유족 및 피해자 단체는 "김성환 장관님 생명을 살리는 정책으로 국민의 신뢰를 회복해 달라"고 간곡히 호소했다. 14년간 이어진 고통의 종지부를 찍기 위해, 환경부는 사참위 권고 이행과 공소시효 연장 등 실질적 조치를 즉시 실행해야 한다는 목소리가 높다.

이인우 (minimakr2) 내방

가습기살균제 참사는 국가와 대기업의 명백한 책임입니다. 본질을 외면 하지 마십시오!‘사회적 합의’ '협상'으로 눈가림 하려는 시도는 본질을 외면하는 비상식적 행태입니다. 국가와 국회는 공식 사과, 정부 책임 인정, 모든 중대 사안을 무조건 수용하여 배보상지원법 전면 재개정으로 해결

