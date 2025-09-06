아무리 찾아도 그 버튼이 없어서 내 탓했는데, 아니었어

▲해지를 시작하기 위해 톱니 모양 버튼을 눌렀지만, [해지하기] 버튼은 바로 보이지 않았다. 뒤로 나가면 다시는 해지할 수 없고, 스크롤을 지속적으로 내려야만 화면 맨 하단 왼쪽에 작은 글씨로 [해지하기] 버튼이 나타난다. 그 과정에서 소비자는 여러 서비스의 광고 문구와 버튼에 심어 놓은 심리적 장치와 먼저 마주한다. ⑤번 그림 하단에 작은 빨간색 네모박스가 최종 [해지하기] 버튼이다. ⓒ 김관식 관련사진보기