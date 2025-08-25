회담 3시간 앞두고... 트럼프 "한국에서 숙청이나 혁명? 사업 못한다"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 한미정상회담을 앞두고 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가"라며 "숙청 또는 혁명같이 보인다"라고 썼다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"WHAT IS GOING ON IN SOUTH KOREA? Seems like a Purge or Revolution(한국에서 지금 무슨 일이 일어나고 있는 건가. 숙청이나 혁명 같아 보인다.)"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령과의 정상회담을 3시간 앞둔 25일(현지시간) 오전 본인의 트루스소셜 계정에 올린 글 중 일부다.트럼프 대통령은 그러면서 "우리는 그것을 수용할 수 없고 거기서 사업할 수 없다"고 적었다.내란 우두머리 혐의로 재판 중인 윤석열을 비호, 두둔하고 이 대통령을 '반미주의자'로 규정한 미 극우 논객 고든 창 변호사나 한국 대선에 중국이 개입했다는 부정선거 음모론을 주장하는 모스 탄 전 국제형사사법대사 등을 연상케 하는 발언이다.예상치 못한 돌발 행동으로 협상 상대방을 압박해 본인이 원하는 것을 얻어내는 트럼프 대통령 특유의 스타일이 한미 정상회담 직전 나타난 것으로 풀이된다. 실제 트럼프 대통령은 해당 글에서 "나는 새 대통령(이재명 대통령)을 오늘 백악관에서 만난다"라며 "이 문제에 대해 관심을 가져주어 감사하다"라고 썼다.이에 대해 대통령실은 "(정확한 상황을) 확인해봐야 할 것 같다"는 입장을 밝혔다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 워싱턴 D.C 프레스센터에서 브리핑 중 관련 질문에 "국내에도 페이크뉴스(가짜뉴스)가 많이 나오고 있는 만큼 공식계정인지 확인을 해봐야 할 사안으로 보인다"며 이같이 말했다.이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담은 미 동부시간으로 25일 낮 12시15분(한국시간 26일 오전 1시15분) 시작된다.한편 트럼프 대통령의 폭탄발언은 여야를 흔들고 있다. 더불어민주당에서는 당혹스럽고 불쾌하다는 반응이 나오는 반면, 최근 특검 수사 등으로 압박을 받고 있는 국민의힘 일각에서는 은근히 반색하는 분위기다.박홍근 더불어민주당 의원은 페이스북에 "트럼프 미국 대통령이 어떤 의도인지는 모르겠으나, 현재 한국에서 벌어지는 일련의 상황들은 국민들의 합법적인 선택과 정당한 절차에 따라 진행되고 있는 일들"이라며 "정상회담을 바로 앞두고 이같은 발언을 내뱉는 것은 대한민국 국민이 당당히 선택한 국가원수의 정통성에 흠집을 낸 것으로 보일 수 있다"고 지적했다.그러면서 "한국은 장기판의 졸이 아니라 미국의 오랜 혈맹국"이라며 "트럼프 대통령은 한미 정상회담을 겨냥한 안하무인격 기술 발휘에 앞서 부디 동맹국 대한민국 국민과 헌정질서에 대한 예의와 품격을 갖추기 바란다"고 적었다.박선원 민주당 의원은 본인 페이스북에 "정상회담 2시간 앞두고 트럼프가 판을 뒤집으려 하지만 할 얘기만 하면 됩니다"라며 "무겁게 버텨야죠. 이재명 대통령은 합니다!"라고 적었다.반면 나경원 국민의힘 의원은 이날 본인 페이스북에 트럼프 대통령의 글을 거론하며 "이는 최근 들어 한국 사회 및 정치에 대한 불신이 미국 내에서, 또 국제적으로도 확산되고 있음을 암시한다"고 주장했다.또한 "정확히 어떤 경위와 맥락의 메시지인지 확인이 필요하겠지만, 그간 이재명 민주당 정권이 보여준 독재적 국정운영, 내란몰이, 사법 시스템의 파괴, 야당에 대한 정치보복, 언론에 대한 전방위적 장악이 결국 미국의 눈에 '숙청'과 '혁명'처럼 비치고 있는 것"이라며 "시간이 흐르면서, 실체적 진실이 무엇인지 역사가 심판할 것"이라고 주장했다.김문수 국민의힘 당대표 후보는 아예 본인 페이스북에 "대한민국은 국제사회에서 고립될 중대한 위기에 직면했다. 이재명 대통령은 지금이라도 피의 정치보복을 중단하고, 입법 폭주와 사법 유린 등 자유민주주의를 파괴하는 폭정을 즉각 멈춰야 한다"라고 주장했다.아울러 "만약, 자신의 정치적 이익을 위해 독재의 길을 계속 간다면, 국민과 역사는 반드시 격렬한 심판으로 응답할 것"이라며 "저 김문수는 국민과 국제사회와 함께 자유대한민국을 지키기 위해 모든 것을 걸고 싸울 것"이라고 말했다.