포항시, 포스코와 손잡고 철강산업 위기 극복 나서

큰사진보기 ▲포항시청. ⓒ 포항시 관련사진보기

글로벌 경기침체와 중국 저가 공세 보호무역 강화 등으로 철강산업이 어려움을 겪고 있는 가 운데 경북 포항시가 지역기업들과 손잡고 위기 극복에 나섰다.포항시는 우선 상생협력 사업으로 포스코 직원 기숙사 신축이전 사업을 본격화하기로 했다. 시내 일원에 800실 규모로 추진되는 기숙사는 도시재생과 연계되어 도심공동화 해소, 지역상권 활성화, 청년근로자 주거 안정에 기여할 것으로 기대된다.당초 포스코는 본사 인근에 있는 기존 기숙사를 재건축할 계획이었지만 이상휘 국회의원이 적극 나서 의견 조율을 하면서 시내로 옮겨 짓기로 했다.포항시는 포스코홀딩스와 긴밀한 협업을 통해 과학기술정보통신부가 공모한 '체인지업 그라운드 지역확산 모델 구축사업'에 선정되기도 했다.선정된 사업은 총사업비 277억 원(국비 99억 원, 지방비 168억 원)을 투입해 포항경제자유구역 내 창업·기업혁신 공간을 조성한다.오는 2028년까지 AI기술을 기반으로 한 스타트업들의 성장을 지원할 수 있는 50개사 입주 규모의 인큐베이팅 센터로 구축될 예정이다.이강덕 포항시장은 "지역 철강업계의 위기 극복과 미래성장 기반 마련을 위해 지역기업과 여야 국회의원 모두가 힘을 합쳐야 할 때"라며 "이번 포스코와의 협력 사업이 지역기업과의 동반성장의 발판이 될 것으로 희망한다"고 말했다.