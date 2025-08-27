"홍성에서도 다양한 클래식 공연 즐길 수 있다는 것 증명"

큰사진보기 ▲30대의 실력 있는 바이올린 연주자인 김수지(35) 씨는 지난 2023년 10월, 인구 10만의 농촌 소도시인 홍성·내포신도시에 클래식 전용 공연장 문을 열면서 클래식 문턱을 낮췄다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

- 자신을 소개한다면?

AD

- 시골에서 클래식 공연장을 운영하는 이유?

- 에제르(ezer) 뜻은?

- 쉽지 않은 공연장 운영, 어렵지 않나?

- 가장 기억에 남는 공연은? 그리고 지금까지의 공연은?

- 앞으로의 계획?

큰사진보기 ▲30대의 실력 있는 바이올린 연주자인 김수지(35) 씨는 지난 2023년 10월, 인구 10만의 농촌 소도시인 홍성·내포신도시에 클래식 전용 공연장 문을 열면서 클래식 문턱을 낮췄다. 최근에는 소공연장이지만 많은 지역주민들이 클래식을 듣기 위해 방문하고 있다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲30대의 실력 있는 바이올린 연주자인 김수지(35) 씨는 지난 2023년 10월, 인구 10만의 농촌 소도시인 홍성·내포신도시에 클래식 전용 공연장(사진) 문을 열면서 클래식 문턱을 낮췄다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲김 씨는 홍성 내포 지역 주민들을 위해 다양한 공연을 기획하고 있다. 특히, 직장인들을 위한 ‘퇴근길 콘서트’, ‘와인콘서트’, ‘영화음악 콘서트’, ‘디저트와 함께하는 클래식 콘서트’ 등 다양한 테마의 공연 등 자체 기획 공연과 초청공연을 30여 차례 개최했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲김 씨는 홍성에서 초·중학교를 거쳐 충남예고와 충남대와 성신여대 대학원 기악과에서 바이올린을 전공하면서 앙상블 활동과 개인 협연 등으로 연주 활동을 해왔다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

30대의 실력 있는 바이올린 연주자인 김수지(35)씨가 지난 2023년 10월, 인구 10만의 농촌 소도시인 홍성·내포신도시에 클래식 전용 공연장 문을 열면서 클래식 문턱을 낮췄다. 클래식 공연장은 서울 등 대도시에서는 흔히 볼 수 있지만 소도시에서는 연주회는 물론 공연 무대조차 쉽게 접할 수 없다.젊은 청년 예술가인 김씨가 앞길이 보장된 연주 생활을 마다하고 왜 시골에서 클래식 공연장을 운영할까. 아트홀 운영, 앙상블 연주, 연주 기획 등 1인 3역으로 바쁜 김 씨의 이야기를 들어봤다. 다음은 인터뷰 전문이다."홍성에서 초·중학교를 거쳐 충남예고와 충남대와 성신여대 대학원 기악과에서 바이올린을 전공하면서 앙상블 활동과 개인 협연 등으로 연주 활동을 해왔다. 현재는 공연장 운영자와 공연기획자로 성장하기 위해 예술 경영 박사과정 진학을 준비 중이다.""그동안 다양한 연주를 하면서 가족이나 지인들에게 추천해 주고 싶은 공연이 많았지만, 항상 거리 문제로 못 오는 경우가 많았다. 그러면서 전문적이고 제대로 된 클래식 공연을 고향 홍성에서 즐길 수 있다는 것을 주민들에게 경험시키고 싶어 공연장을 운영하게 됐다.또한, 고향에서 연주하고 싶어도 할 수 있는 공연장을 찾을 수 없는 것도 직접 공연장을 만들게 된 이유 중 하나다. 다만, 주변에서는 걱정했지만 길게 보고, 운영이 안 되면 내가 연주해서 채우자는 마음으로 시작하게 되었다.주민들에게 좋은 공연을 위해 직접 프랑스의 살롱음악회장을 방문하는 등 애착을 가지고 있다. 지금은 시골인 홍성에서도 다양한 클래식 공연을 우리 동네, 가까운 내 생활권에서 볼 수 있다는 걸 증명할 수 있어 기쁘다.""에제르(ezer)는 히브리어로 돕는 자, 돕는 배필이라는 뜻으로 미국에 잠시 머물 때 사용하던 영어 이름이기도 하다. 특별히 공연장 이름을 에제르(ezer)로 정한 이유도 어느 곳에 가든 누군가에게 도움이 되는 사람이 되자, 다른 사람에게 베푸는 사람이 되자는 마음이다.""재정이 어렵지만 음악은 제가 좋아하고 전문성이 충분한 분야로 언젠간 알아봐 주고 응원해 주는 분들이 더 늘어날 것으로 기대한다.""지난해 영유아들을 대상으로 한 '클래식 베베' 콘서트가 굉장한 인기가 있었다. 이외에도 홍성 내포 지역 주민들을 위해 다양한 콘셉트의 공연을 기획하고 있다. 특히, 직장인들을 위한 '퇴근길 콘서트', '와인콘서트', '영화음악 콘서트', '디저트와 함께하는 클래식 콘서트' 등 다양한 테마의 공연 등 자체 기획 공연과 초청 공연을 30여 차례 개최했다. 최근에는 충남 지역 전문 예술가 선생님들과 학생들도 연주를 위해 공연장을 찾고 있다. 또한, 충남예술고 동기들과 '에제르 앙상블'을 창단해 꾸준히 공연을 이어오고 있다.""하반기 계획된 많은 공연들을 잘 마무리하는 것이다. 지난해부터 기획한 반려견과 함께하는 '킁킁킁 아트홀 산책', '숲속 음악회', '클래식 음악회' 등 흥미로운 주제들로 구성된 음악회가 진행된다. 더 중요한 것은 홍성이 문화도시로 선정되면서 제1회 홍성국제음악제가 에제르 아트홀에서 개최 예정으로, 상상과 먼 미래로만 생각했던 문화예술 활동이 실현 가능하게 되었다.작은 소공연장이지만 홍성·내포 지역에서 돈보다는 신선하고 새로운 문화예술을 만들어 갈 것이다. 또한, 작은 손길과 마음들이 영양분이 되어 큰 예술의 열매를 맺고 그 열매를 소중한 사람에 나눌 수 있는 공간이 될 것으로 믿는다."한편, 지난해 '홍성예술인상'을 수상한 김씨는 인터뷰를 마치며 "그동안 공연장을 찾아준 음악가와 관객들이 큰 힘과 에너지가 되었다"면서 "누구보다 연주자의 마음을 잘 이해하는 관객들에게 고맙다"며 감사를 전했다. 관객의 한 사람으로 홍성의 젊은 청년 예술가 김수지씨를 응원한다.