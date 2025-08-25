논산시, 외국인 근로자 위한 '36인실 기숙사' 건립

큰사진보기 ▲백성현 논산시장(왼쪽에서 여덟번째)과 조용훈 논산시의회 의장, 오인환·윤기형 충남도의원, 유관기관 관계자들이 25일 오후 충남 논산시 양촌면 인천리에서 열린 ‘논산형 외국인 계절근로자 기숙사’ 기공식에서 첫 삽을 뜨고 있다. ⓒ 논산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 양촌면 인천리. 25일 오후 2시, '논산형 외국인 계절근로자 기숙사' 기공식을 알리는 현수막 아래로 백성현 논산시장, 조용훈 논산시의회 의장 및 시의원, 오인환·윤기형 도의원, 유관기관 관계자, 지역주민 등 200여 명이 모였다.이번 기숙사는 2026년 완공을 목표로 한다. 부지 면적 7,697㎡, 연면적 1,648㎡ 규모의 지상 2층 건물로 지어진다.총사업비 100억 원이 투입되는데, 지방소멸대응기금에서 72억 원, 시비에서 28억 원을 확보했다. 완공되면 36인실 숙소와 함께 공용 주방 2곳, 세탁실 2곳 등 생활 필수 시설을 갖추게 된다.이 사업은 2022년 봄 지방소멸대응기금사업 공모에 응모해 같은 해 8월 투자사업으로 선정되면서 속도를 냈다.이후 지방재정 투자심사와 공유재산 심의를 거쳐 2023년 6월 기본계획을 고시했고, 같은 해 10월 건축허가와 공공건축 기획심의를 마쳤다. 올해 상반기까지 기본설계와 실시설계를 마무리한 시는 오는 9월 착공해 2026년 12월 준공, 2027년 1월 개관을 목표로 하고 있다.백성현 논산시장은 기공식에서 "지역 농업의 버팀목인 외국인 계절근로자들이 편히 머물 수 있는 보금자리"라며 "더 나은 환경을 만들기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.그는 또 "이번 기숙사 건립은 근로 의욕 향상, 안정적 인력 확보, 외국인 인권 보호, 도시 이미지 개선, 지속 가능한 농업 발전 등 다섯 가지 효과를 가져올 것"이라고 강조했다.현재 논산에는 7,100여 명의 외국인 등록자가 거주하며, 이 가운데 1,500명 이상이 농업 현장에서 계절근로자로 일하고 있다. 등록 여부를 모두 포함하면 약 1만 5,000명의 외국인이 논산 시민과 함께 생활한다. 양촌면은 특히 농번기 인력 수요가 가장 많은 지역으로, 이번 기숙사 건립이 인력난 해소에 큰 도움이 될 전망이다.이날 행사는 개회선언과 국민의례, 내빈 소개, 경과보고, 기념사, 축사 순으로 진행됐다. 테이프 커팅과 시삽식, 기념촬영으로 '첫 삽의 순간'을 기념했다. 양촌면 주민 김모 씨는 "근로자들이 집 걱정 없이 일하면 마을도 더 활기를 띨 것"이라며 기대감을 드러냈다.논산시는 기숙사 완공 이후에도 관리와 생활 편의 지원을 이어갈 방침이다. 시 관계자는 "이번 기숙사가 농촌 현장의 안정적인 인력 확보는 물론, 논산을 글로벌 농업도시로 도약시키는 기반이 될 것"이라고 밝혔다.