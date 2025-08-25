"노란봉부법 통과, 오랜 노동자-시민들 투쟁의 결과"

큰사진보기 ▲노란봉투법 국회 본회의 통과24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

단체교섭 또는 쟁의행위로 인해 손해를 입은 경우에 노동조합 또는노동자에 대하여 그 배상을 청구할 수 없도록 하는 '손해배상 청구 제한'을 담은 노동조합및노동관계조정법(노조법) 2·3조 개정안(노란봉투법)이 지난 24일 국회를 통과하자 경남지역에서 환영하는 입장이 계속 나오고 있다.민주노총 경남본부, 진보당 경남도당, 진보당 거제시위원회, 더불어민주당 창원의창지역위원회가 각각 이날부터 25일 사이에 환영 입장을 냈다.민주노총 경남본부는 "노조법 2·3조 개정안의 통과는 이 땅 노동자들의 오랜 소망이었으며, 20년이 넘는 숱한 투쟁의 결과이다"라며 "이로써 노동자들의 정당하게 투쟁할 권리를 일정부분 보장받을 수 있게 되었다"라고 했다.이들은 "이번 노조법 2.3조 개정은 정당하게 노조할 권리, 제대로 교섭할 권리를 보장받을 수 있는 밑거름이 될 것이며, 지나친 손배 가압류나 원청의 무조건적인 교섭 회피를 방지할 수 있을 것으로 기대한다"라고 했다.그동안 투쟁을 거론한 민주노총 경남본부는 "쌍용자동차, 부산 한진중공업, 경남의 두산중공업, 최근 거통고 조선하청지회까지 자본의 부당한 처우에 항거하다 손배가압류로 삶을 빼앗기고 죽음으로 내몰린 그간의 억울함과 피눈물이 노조법 3조 개정으로 개선되었다"라고 했다.이어 "그러나 아쉬운 지점도 있다. 당초 개정안에 들어 있었던 특수고용과 프리랜서 등, 이른바 3.3 노동자의 노동자 추정 조항 부분이 빠진 부분은 가장 큰 아쉬움이다. 건설현장의 여러 직종이나, 화물차, 지입차주 등 상당수 직종이 형식상의 사업자라는 이유로 노동권을 인정받지 못하고 있다"라고 덧붙였다.진보당 거제시위원회(위원장 송태완)는 "거제 조선하청노동자 투쟁의 결실, 노조법 개정을 환영한다"라고 했다.이들은 "거제 조선하청노동자들은 지난 수년간 열악한 임금·노동조건 속에서도 정당한 권리를 요구했다는 이유로 원청의 압박과 480억 손해배상 청구에 고통받아야 했다"라며 "노조를 만들고 교섭을 요구했지만 '원청은 사용자 아니다'라는 이유로 외면받고, 단식과 고공농성 등 처절한 싸움에 몰려왔다. 이 투쟁의 절규와 눈물이 이제야 국회에서 제도적 결실로 이어진 것"이라고 했다.그러면서 이들은 "거제에서 시작된 조선하청노동자들의 투쟁은 이제 전국의 수많은 간접고용·비정규직 노동자들에게 희망의 불씨가 될 것"이라며 "국회가 보여준 이번 결단은 노동존중 사회로 나아가는 출발점일 뿐, 끝이 아니다. 정부와 기업은 개정된 법의 취지를 존중하고, 현장에서 하청노동자의 권리가 실질적으로 보장될 수 있도록 적극적으로 이행해야 할 것"이라고 했다.진보당 경남도당은 "마침내 노조법 2·3조 개정안 본회의 통과, 가슴 뜨겁게 환영한다"라며 "수십년간 온 몸으로 투쟁하셨던 노동자들과, 함께 해주신 국민께 감사드린다"라고 했다.그러면서 이들은 "아직 가야 할 길은 남았다. 이번 노조법 개정안이 시행되어도 2조 1호 '노동자 추정의 원칙'이 포함되지 못해, 특수고용·플랫폼·프리랜서 등 사각지대 노동자 모두가 법 테두리 내로 다 포괄되지는 못한다"라며 "법이 있더라도 현장에서 '진짜사장과 교섭'을 강제하는 일은 결코 만만치 않을 것"이라고 했다.민주노총 경남본부장 출신인 이흥석 더불어민주당 창원의창지역위원장은 "이제 국가는 노동자 편에 서야 한다"라고 했다. 이 위원장은 "자본과 권력의 그늘에서 투쟁했던 노동자들과 불합리한 소송을 당했던 노동자들과, 그들을 지키기 위해 노란봉투를 보냈던 국민들이 이뤄낸 값진 성과이다"라고 했다.이 위원장은 "끝이 아니라 시작이다. 우리는 노동자가 해고보다 손배가 더 더루연 사회를 바꿔야 한다. 노동이 존중받지 못하면 제조업 중심에 있는 창원시도, 청년도, 미래도 없다"라며 "우리는 불법파업을 조장하며 법률의 취지를 훼손하려는 국민의힘의 어떤 시도에도 단호히 맞설 것이며, 노동자의 권리가 법률 위에 실현되는 그날까지 함께 할 것"이라고 했다.