"재외동포의 연대와 참여가 한반도 평화 다시 세울 자산"

큰사진보기 ▲한반도 평화와 재외동포의 역할한반도 평화와 재외동포의 역할 포스터 ⓒ AOK한국 관련사진보기

큰사진보기 ▲발제자와 사회자질의 응답 중인 발제자 ⓒ 이인영 관련사진보기

큰사진보기 ▲줌 참가자들해외에서 줌으로 세미나에 함께하는 참가자들 ⓒ 이명옥 관련사진보기

25일 오전 10시 국회의원회관 제2 소회의실에서 광복 80주년 기념 재외동포 통일정책 세미나가 "한반도 평화와 재외동포의 역할"이라는 제목으로 열렸다,국회위원 김영배, 이재강, 이기현, AOK한국 평화의 길 공동주관으로 열린 행사에는 현장 120명, 줌(zoom)으로 109명이 참석해 한반도 평화를 염원하는 재외동포들의 열망을 짐작할 수 있었다.첫 번째 발제자는 김범수 서울대학교 통일평화연구원 원장으로 1) 급변하는 통일의식, 2) 정부의 대북 정책 패러다임, 3) 통일이냐? 평화 공존이냐? 4)남북한 평화 공존을 위한 재외동포의 역할 순으로 이야기를 풀어갔다. 그는 2030 세대의 반통일 정서를 지적하며 남북이 평화 공존을 통해 점진적으로 통일의 방법을 모색하는 것이 바람직하다고 말했다.2030 세대 47%가 통일은 불필요하다고 생각하고 있으며 통일은 불가능하다거나 통일에 30년 이상 걸릴 것이라는 응답이 70%를 넘고 있다.통일을 원치 않는 첫 번째 이유는 경제적 부담으로 통일이 자신에게 손해가 될 것이며 이념갈등, 범죄문제, 지역갈등, 빈부격차, 부동산투기를 악화시킬 것이라는 부정적인 응답이 전체의 60%를 넘어서는 '통일의식조사'를 예로 들었다.정부의 대북 패러다임은 이승만 정부의 '무력 북진 통일론' 박정희 정부의 '평화통일론'에 이어 제 4, 5공화국의 '평화 통일론' 제 6 공화국의 '평화 통일론'을 언급했다.남북의 관계가 단절된 현재 적대적인 양국 간의 관계를 청산하고 평화롭게 공존하는 관계를 만들어 나가는 것이 가장 시급한 과제일 것이다.재외동포는 상대적으로 자유로운 왕래를 통해 남북 교류 협력 증진에 기여하고 통일이 가져올 부정적 결과에 대한 우려를 불식할 것이라는 기대를 드러냈다. 또 북한에 투자, 인재 양성 교육 등으로 통일 비용을 절감할 것이라는 전망도 내놨다.김성곤 전 재외동포재단 이사장은 분단 비용이 통일 비용을 넘고 있다는 사실을 지적하며 "통일은 결코 손해가 아니라는 점을 젊은이들에게 알려줘야 한다"고 강조했다.로창현 재외동포신문방송언론인협회 회장은 재외동포기본법과 해외동포권익옹호법 비교 연구를 통해 '재외동포기본법'은 한반도의 미래와 연결하기에는 여전히 부족하다는 점을 지적했다.지난 3월 18일 국회에서 재외동포기본법 일부 개정법률안이 발의되었고 법 목적에 '한반도 평화'라는 말을 새겨넣었다. 하지만 재외동포들이 평화의 주체로 어떤 권리와 의무를 부여 받을 수 있는지 구체적인 청사진이 필요하단 입장이다. 북은 이미 해외동포권익옹호법으로 교육, 거주, 사업, 선거권, 피선거권 등 다방면의 권리를 부여하는 제도적 보호막을 갖췄다고 한다.통일시대를 준비하는 재외동포 정책은 '분단 시대에 축적된 서로 다른 경험과 접근법이 미래 통일국가에서 시너지 효과를 발휘하도록 미래지향적 청사진으로 그려내야 함'을 강조했다. 로창현 회장은 "30년 헤어지면 애틋하고, 60년 헤어지면 달라지며, 90년 헤어지면 남남된다"는 정성헌 통일동산 이사장의 말을 들려주며 "남남이 되기 전에 통일을 위한 모든 노력을 다해야 함"을 상기시켰다.이번 세미나에는 해외에서 온 10여 명의 동포들도 참석했다. 베를린에 거주하고 있는 재독 동포 정선경씨는 재외동포 소통 창구를 일원화 해줄 것, 재외동포 국회 인증 시스템을 마련해줄 것을 요청했다.정동영 통일부 장관은 축사를 통해 "대한민국과 국제사회를 잇는 재외동포의 연대와 참여는 한반도 평화를 다시 세우고 이를 국제사회로 확장하는 과정에 없어서는 안 될 소중한 자산"이라며 "다층적이고 유동적인 국제 안보 환경 속에서 재외동포의 역할을 통해 한반도 평화가 동북아 평화, 국제사회 평화로 이어질 것"이라며 재외동포의 역할에 기대감을 드러냈다.