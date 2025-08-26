그물 들고 걷기만 했는데, 우럭이 잡혔다

큰사진보기 ▲전통 방식으로 우럭을 잡는 독살체험 ⓒ 김선영 관련사진보기

▲독살 체험 김선영 관련영상보기

큰사진보기 ▲잡은 우럭을 들어 올리며 기뻐하는 독살 체험자 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲맨손 붕장어 잡기 ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 개막식 무대는 가수 노라조와 유지우가 흥을 더했고, 24일 폐막식은 마이진이 장식하며 화려한 막을 내렸다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼길포항 환경정화 활동 ⓒ 서산시의회 한석화 의원 페이스북 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시 삼길포항 일원에서 진행되는 제19회 삼길포우럭축제가 지난 23일 힘차게 막을 올렸다. 삼길포 축제 추진위원회와 화곡 어촌계, 그리고 지역 주민들이 한마음으로 준비한 이번 축제는 이틀간 바다와 수산물, 그리고 사람들의 웃음을 가득 담아냈다.무더운 여름, 바닷물 속으로 풍덩 뛰어든 참가자들이 전통 방식으로 우럭을 잡는 독살체험은 축제의 백미였다. 카메라 앞에서 한껏 긴장하며 우럭을 붙잡는 손길, 8마리를 잡아낸 참가자의 환호, 빈손으로 나왔지만 주최 측이 나눠준 우럭을 들고 흐뭇하게 웃던 얼굴까지... 그 순간 삼길포 바다는 그 자체로 살아있는 무대였다.행사장에서는 맨손 붕장어 잡기, 선상 치어 방류, 수산물 깜짝 경매와 시식 행사까지 이어져 관광객들의 발길을 붙잡았다. 또 상금 420만 원이 걸린 삼길포 우럭 가요제에서는 주민과 관광객 모두가 하나 되어 여름밤을 수놓았다.23일 개막식 무대는 가수 노라조와 유지우가 흥을 더했고, 24일 폐막식은 마이진이 장식하며 화려한 막을 내렸다. 축제 기간 동안 서산경찰서·소방서·자율방범대·의용소방대가 안전 관리에 힘을 보탰다.무엇보다 눈길을 끈 것은 축제를 위해 주민들이 흘린 땀방울이었다. 지난 19일, 삼길포 축제 추진위원회와 화곡 어촌계 등 60여 명은 대호방조제에서 삼길포항 방조제까지 약 1km 구간에서 환경 정화 활동을 펼쳤다. 쓰레기를 주우며 "깨끗해야 다시 찾는다"는 말에 담긴 마음은, 축제를 넘어 지역을 지키려는 애틋한 의지였다.삼길포우럭축제는 어느덧 19년. 바닷가 마을 주민들이 "살아보자"는 마음으로 시작한 축제가 이제는 서산의 여름을 대표하는 축제로 자리 잡았다. 그 속에는 지역경제를 살리고, 아이들에게 고향의 바다를 물려주려는 간절함이 녹아 있다.삼길포 주민들이 준비한 이번 축제는 단순한 여흥이 아니라, 마을을 지키려는 삶의 몸부림이자 희망의 합창이었다. 바닷물에 뛰어든 이들의 용기처럼, 주민들의 마음도 다시 오고 싶은 삼길포로 향하고 있다.