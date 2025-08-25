'위기의 석유화학'... 노조 목소리에 민주당 울산시당은?

큰사진보기 ▲더불어민주당 울산시당 김태선 시당위원장이 25일 오후, 울산시당 대회의실에서 울산석유화학단지 노조 간담회를 갖고 있다. ⓒ 민주당 울산시당 관련사진보기

석유화학산업이 위기를 맞으면서 정부가 극복을 위한 산업 구조 재편 방안을 추진 중인 가운데 석유화학산업이 지역의 주력인 울산에서 정치권이 대책 마련에 나섰다.더불어민주당 울산시당(위원장 김태선 울산동구 국회의원)이 25일 울산석유화학단지 노조를 만나 현장의 목소리를 경청하며 해법을 모색했다.25일 오후, 민주당 울산시당 대회의실에서 열린 '민주당 울산시당-울산석유화학단지 노조' 간의 간담회에는 정원식 크나우프석고보드 노조위원장 등 9명의 석유화학기업 노조위원장이 함께 했다. 민주당은 노조로부터 최근 글로벌 공급과잉으로 위기에 처한 석유화학산업에 대한 정부의 구조조정 권고에 대한 현장의 목소리를 청취했다.김태선 시당위원장은 "중국 등 글로벌 공급과잉에 따른 구조조정은 피할 수 없는 현실"이라며, "현장의 목소리를 잘 듣고 전달해서 일방적인 구조조정은 없도록 할 것"이라고 말했다.간담회에 참석한 노조위원장들 역시 구조조정에 대한 불가피성은 인정하면서도 "이런 상황은 충분히 예측할 수 있었음에도 대책을 세우지 못한 정부 역시 책임에서 자유롭지 않다"며 "집권여당으로서 보다 책임있고 신속한 대응을 해달라"고 요청했다.노조위원장들은 아울러 "구조조정 과정에서 발생할 희망퇴직 등 인적 구조조정에서 노동자의 희생만 강요해서는 안된다"며 논의과정에 노동자의 직접 참여할 수 있는 방안을 요청했다.이에 김태선 시당위원장은 "석유화학산업 전체의 위기인만큼, 각 기업 노조가 한 목소리를 낼 수 있도록 협의체를 구성할 것을 제안드린다"며, "더불어민주당이 집권여당으로서 향후 업계 구조조정에 있어 노동자의 선의의 피해가 발생하지 않도록 살필 것"이라고 강조했다.