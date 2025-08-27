글쓰기 수업 결석한 어르신... 영화 <아무르>가 떠올랐던 날

복지관에서 어르신들과 '내 인생 풀면 책 한 권'이라는 글쓰기 수업을 합니다. 수업 속 이야기를 연재하고 있어요.

큰사진보기 ▲ 영화 <아무르> 중 ⓒ 티캐스트 관련사진보기

나보다 일찍 오시는 한 어르신이 그날은 오전 10시가 다 되어도 안 오셨다. 덜컥 겁이 났다. 그 어르신보다 한 살 많은 다른 분이 몇 달 전 갑자기 쓰러지셨고 그대로 요양원으로 가신 적이 있어서다.다른 분을 통해 소식을 들었다. 어르신 남편 분이 병원 갈 일이 생겨서 못 오셨다는 연락이었다. 놀란 마음을 쓸어 내리며 수업을 시작했다. 갱지에 볼펜으로 꾹꾹 눌러 쓴 그 어르신의 숙제 글을 보지 못한 게 아쉬워서 수업이 끝나자마자 전화를 드렸다.어르신의 남편 분은 아흔 중반이 넘은 연세시다 보니 치매 증상도 약간 있고 전체적인 신체 기능도 떨어진 상태다. 이번에는 자식들까지 다 왔다고 했다.자식들은 본인들이 병원 갔다올테니 엄마 좋아하는 글쓰기 수업 다녀오시라 했다는데, 어르신은 마음이 불편해서 못 왔다며 내게 죄송하다 하셨다. 나는 마음 편한 게 제일 중요하니 그런 말씀 절대 마시라고 했다.며칠 전 봤던 프랑스 영화 <아무르>가 생각났다. 2012년 칸 영화제 황금종려상 수상작이다. 제목을 해석하면 그냥 '사랑'이다. 이 영화는 시작 몇 분을 제외하고 주인공 노부부의 집이 배경이다. 영화를 볼 때는 그저 '세트 제작 예산 진짜 알뜰하게 썼다' 싶었는데 어르신과 통화하면서 영화가 현실을 무섭게 반영했다는 생각이 들었다.그 전에도 어르신은 남편 때문에 외출이 자유롭지 못하다는 말씀을 하신 적이 있다. 복지관 수업에 열심인 것도 이 시간은 그나마 남편이 적응한 덕이라 그랬다. 만일 남편 상태가 나빠지면 이 시간마저 없을 거라며 쓸쓸히 웃으시던 모습이 떠올랐다.영화에서 안느는 첫 뇌졸중 증상으로 입·퇴원을 경험한 후 자기를 요양 시설에 절대 보내지 말아 달라고 부탁한다. 남편 조르주는 안느의 부탁을 받아들이고 몸이 불편한 안느와 함께 살아갈 준비를 한다. 그 과정에서 둘은 서서히 고립된다.안느의 상태는 점점 나빠진다. 조르주는 간병인을 구해보지만 안느를 거칠게 대하는 모습을 보고 바로 해고한다. 조르주 혼자 돌봄을 감당하는 건 절대 쉬운 일은 아니다. 그래서인지 조르주는 살해 당하는 꿈까지 꾼다. 쇠락한 노년의 삶은 실제로 '집'에서만 이뤄진다는 것을 영화가 보여주고 있었다.영화는 어떤 흥미진진한 장면이나 인위적 요소는 전혀 없다. 오히려 카메라는 정적인 순간들을 그대로 담고 있다. 두 걸음이면 끝날 거리를 안느가 조르주 부축을 받으며 3분 동안 조금씩 움직일 때 그 모든 움직임을 딱히 음악 없이, 카메라 움직임도 없이 멀찍이 그대로 다 담아낸다. 처음엔 그런 편집이 지루했는데, 나중에는 두 주인공 내면의 심리와 불안감이 내게 고스란히 전달되는 느낌이었다.그 불안감이 떠오르면서 통화의 끝에서 나도 모르게 "왕언니가 집에만 계시면 안 되죠. 다음 주는 꼭 나오셔야 해요!"라고 말했다. 왕언니는 우리 반 다른 어르신들이 부르는 말이다. 내가 어르신께 왕언니라고 한 건 처음이다. 내 '왕언니'에 어르신은 큰 웃음이 터졌고, 나도 덩달아 그냥 웃어버렸다.어르신이 남편을 부축하는 이야기를 들은 적이 있어서일까. 어르신의 하루 어딘가 안느와 조르주의 풍경이 있을 것 같았다. 조르주는 안느보다 덩치라도 있지, 어르신은 그 작은 몸으로 할아버지를 어찌 부축할 수 있을까 걱정스러웠다.영화 <아무르>는 사랑 영화도, 공포 영화도 아닌 그냥 현실을 가장 냉철하게 바라본 영화다. 중산층 가정이라 해도 노쇠 앞에서는 피해갈 수 없는 황폐한 모습이었다.내가 수강생으로 만나는 어르신들은 어쨌든 집 바깥 활동을 할 수 있으니 아직 <아무르> 상태로 가진 않았지만 그런 순간이 '도둑처럼' 찾아올지 모른다. 그러고 보니 영화 초반에 주인공의 집에 도둑 침입 흔적이 있다는 설정이 '도둑처럼' 찾아오는 순간을 의미한 걸지도 모르겠다.영화 속 안느와 조르주의 고립된 집이 더 이상 스크린 속의 낯선 공간이 아니었다. 어르신과의 통화는 그 풍경을 현실로 끌어와 내 앞에 놓아주었다.그럼에도 어르신은 글을 쓰고 싶어 하신다는 것을 나는 안다. 어쩌면 글쓰기 수업은 창문을 닫아버린 집 안으로 스며드는 바깥 바람 같은 것일지도 모른다. 삶이 점점 닫혀갈수록 글은 문틈으로 들어와 빛과 바람을 불어넣는 마지막 숨결이 된다.그 과정을 오래도록 함께 하고 싶다. 왕언니 어르신을 다음 수업에서는 꼭 만나고 싶다.