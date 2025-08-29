집 안에서 사라진 도마뱀, 애들은 통곡을 하고 나는 화가 났다

서울, 부산, 경기도 가평, 제주, 미국에 흩어져 사는 6인이 쩨쩨하지만 울고 웃고 버티며, 오늘도 그럭저럭 어른 행세하며 살아가는 삶을 글로 담습니다.

"나도 강아지 키우고 싶어! 내 친구는 아파트에 살아도 잘만 키운단 말이야!"

"시끄러워! 아빠가 안 된다면 안 되는 거야!"

'저것들 뒤치다꺼리는 결국 부모 몫일 텐데!'

큰사진보기 ▲집에 있는 '모어닝게코' 도마뱀. 한번 잊어버린 이후로 촘촘한 방충망으로 외벽을 보수했다. ⓒ 권진현 관련사진보기

큰사진보기 ▲크레스티드 게코. 기존의 도마뱀들이 '핸들링이 안 된다는' 이유로 새롭게 등장한 녀석이다. ⓒ 권진현 관련사진보기

"이건 또 뭐야!"

아빠, 걔네들은 핸들링이 안 되잖아!"

아이들은 도마뱀으로 인해 새로운 즐거움을 누리지만, 그렇다고 해서 아빠를 소홀히 대하지도 않는다. 지질한 아빠의 우려와는 달리, 아이들은 여전히 나를 아끼고 사랑한다. 아이들과는 달리 나는 아직 이 녀석들을 '가족'으로 인정하지는 않지만, 같은 공간에서 함께하는 녀석들에게 조금은 더 마음을 열어도 될 것 같다. 우리의 평화로운 동거는 계속 이어질 수 있을까?

