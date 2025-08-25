한일 정상회담 두고 과거사 문제 언급 안 한 이 신문

[조선]

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 정상회담 이후 공동언론발표문을 낸 것에 대해 보수 언론과 진보 언론의 평이 상이해 눈길을 끈다. '조중동' 등 보수 언론은 일제히 환영의 뜻을 보인 반면, <한겨레>와 <경향신문>은 과거사 문제에 대한 우려를 여실히 드러냈다.25일 <조선일보>는 "지지층 정서보다 국익 앞세운 한일 관계, 앞으로도 지속되길"라는 제목의 사설에서 이번 한일 정상회담에 대해 "그동안의 민주당이 보여왔던 '반일' 성향에 비춰볼 때 이례적이라는 느낌을 받게 한다"고 평했다.사설은 문재인 정부 당시 한일관계를 '전후 최악'으로 규정하며 "이 대통령의 과거 입장 역시 이런 민주당 기류와 크게 다르지 않았다. 그래서 이 대통령이 집권할 경우 한일 관계가 또 한번 과거로 회귀할지 모른다는 우려가 있었던 것이 사실"이라고 했다.하지만 그러한 우려와 달리 이 대통령이 "이념보다 실용을 앞세우는" 입장을 취하고 있다며 "지지층 정서보다 국익을 앞세워 고려한 이 대통령의 외교적 선택이 앞으로도 지속되기를 기대한다"고 주문했다. 해당 사설 전반에서 과거사 문제에 대한 언급은 따로 없었다.<중앙일보>와 <동아일보>의 사설 역시 <조선일보>의 사설과 궤를 같이했다, <중앙일보>는 이번 회담이 '우호적 한일 관계를 넘어 한미일 3국 공조로 이어져야 한다'는 데 초점을 두고 호평했다. <동아일보>는 '정권 교체와 별개로 한일 관계의 지속가능성을 모색한 만남'으로 높이 평가했다.다만 두 신문은 <조선일보>와 달리 과거사 문제에 대한 아쉬움도 드러냈다. <중앙일보>는 "진전된 일본의 과거사 반성에 대한 표현이 보도문에 담기지 않은 건 아쉬운 부분"이라며 "일본이 한국이 내민 손을 맞잡고 남은 물컵의 반 잔을 채워 가는 책임 있는 행동에 나서길 기대한다"고 했다.<동아일보>는 "이번 회담에서 과거사 문제는 발표문에만 담긴 '김대중-오부치 선언 등 과거 역사 인식 계승' 언급이 전부"였다며 "전임 한국 정부가 강제동원 해법을 통해 물컵의 절반을 먼저 채웠지만 일본 정부는 아직 절반을 채우지 않은 상태"라고 했다.한편 <경향신문>과 <한겨레>는 이번 회담의 성과는 인정하되 과거사 문제 해결이 부족함을 강조했다.25일 <경향신문>은 "'과거사 동결' 아쉬운 한·일 정상회담, 일본 후속조치 나서야"라는 제목의 사설에서 "일본의 협력을 끌어낸 것은 이 대통령의 '국익 중심 실용외교'가 거둔 성과"라면서도 "회담에서 과거사 문제가 공개적으로 언급되지 않은 채 '동결'된 것은 유감스럽다"고 평했다.이어 "미래 협력 못지않게 관심이 컸던 과거사 문제와 관련해 일본이 "'21세기 새로운 한·일 파트너십 공동선언'을 포함한 역대 내각의 역사 인식을 전체적으로 계승한다"는 데 그친 것은 실망스럽다"며 "'실용외교라는 명분에 역사정의가 가려진 정상회담"(정의기억연대)이라는 비판을 받아도 할 말이 없게 됐다"고 비판했다.같은 날 나온 "역사·안보 양보한 이 대통령, 짙은 아쉬움 남긴 방일"라는 제목의 <한겨레> 사설은 과거사 문제에 대한 아쉬움을 한층 더 크게 나타냈다.사설은 "급변하는 국제 정세 속에서 한-일 관계를 안정적으로 발전시켜 나가려는 정부의 의지는 존중"한다면서도 "우리에게 중요한 '역사 인식'과 '대북 정책' 모두에서 너무 양보를 한 게 아니냐는 아쉬움을 지우기 힘들다"고 꼬집었다.또한 공동 발표문에서 '1965년 국교 정상화 이래 축적돼온 한-일 관계의 기반에 입각해 양국 관계를 발전시켜 가겠다'는 대목을 두고는 "2018년 10월 이후 대법원이 내린 강제동원 배상 판결이 '국제법 위반'이라는 점을 강조하려 일본 정부가 줄곧 사용해온 표현"임을 지적하며 "한-일 청구권 협정이 한-일 관계의 기반이라는 의미를 함축하고 있기 때문"이라고 진단했다.사설은 "두 정상이 여기에 "의견을 같이했다"고 하면, 모든 청구권 문제가 "완전히 그리고 최종적으로 해결됐다"는 일본의 견해에 이 대통령이 동의했다는 심각한 오해를 낳게 된다"며 이번 공동 발표문에서 비롯돼 향후 과거사 문제가 촉발될 가능성에 대해 우려를 표했다.