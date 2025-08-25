부승찬 "해군호텔 비리, 수뇌부 없이 불가능... 철저한 수사·감사"

부승찬 더불어민주당 의원이 해군호텔·회관 웨딩홀 업체의 비리와 관련해 "해군 수뇌부의 옹호 없이는 불가능하다"며 "경찰 수사 및 국방부 특별감사를 통해 (업체와) 해군 수뇌부와의 유착이 없었는지 철저히 밝히고 책임을 물어야 한다"고 지적했다.
부 의원은 25일 보도자료를 통해 "지난 10년 간 세 차례 해군 자체 감사에서 웨딩홀의 위법·부적정 사례를 지적했으나 (해군은) 동일한 사업자와 지속 계약을 유지해왔음을 확인했다"며 "문제가 된 해군호텔·회관은 서울과 진해에 있는데 지난 12년 간 서울 해군호텔 웨딩홀은 순수익 138억 원, 진해 해군회관 웨딩홀은 순수익 49억 원을 챙겼다"고 전했다.
이어 "해군본부는 2014, 2018, 2022년 자체 감사를 통해 영업운영비 부적정 집행, 부적정한 부가가치세 신고, 시설예산 목적 외 집행, 자체 회계감사 미실시 등 부적절한 위탁관리 현황을 식별해왔다"며 "또한 2023년 12월 8일 종료된 감사원 감사를 통해서도 영업운영비 환수 방안 마련, 관리위탁계약 해지 등의 방안 마련이 통보될 것을 인지했다. 그러나 세 번의 자체 감사와 감사원 감사 결과에도 해군은 계약 해지를 지연했다"고 밝혔다.
그러면서 "이런 지연 배경에는 운영자와 해군 수뇌부와의 유착이 있다는 지적이 제기되고 있다"라며 "실제 업체는 '○○○ 총장님 숙박비', '역대 참모총장님 식사 접대', '해군협회 임원진 접대' 등 명목으로 영업운영비를 해군에 청구해 교부받았다"라며 설명했다.
더해 "세 차례 해군 자체 감사에서 식별된 부적절한 영업운영비와 고발장에 적시된 서울 해군호텔 웨딩홀 대표의 영업운영비 교부 금액만 해도 수천만 원대에 이른다"라며 "또 최근 5년(2020~2024년) 전현직 해군 고위급 간부들이 진해 웨딩홀 대표와 수차례 골프를 치기도 했다"고 덧붙였다.
[연속보도①] 비리 웨딩업체 영업 중, 해군 방관 https://omn.kr/2es8n
[연속보도②] 수상한 해군호텔, 업체 137억 벌어 https://omn.kr/2esyp
[연속보도③] 서울 이어 진해도 판박이 비리 https://omn.kr/2etld
[연속보도④] 비리 웨딩홀 대표가 '명예해군' https://omn.kr/2eu9y
[연속보도⑤] '접대 영수증' 입수, "참모총장" 곳곳 https://omn.kr/2euvu
[연속보도⑥] 웨딩홀 비리, 서울청 광수단 수사 https://omn.kr/2ew0c
[연속보도⑦] '코로나 적자'까지 떠안은 해군 https://omn.kr/2ewai
[연속보도⑧] 3년 전 내부 경고, 안 바꾼 해군 https://omn.kr/2eysm
[연속보도⑨] 해군총장의 수상한 차량일지 https://omn.kr/2f08o