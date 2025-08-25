부승찬 "해군호텔 비리, 수뇌부 없이 불가능... 철저한 수사·감사"

큰사진보기 ▲부승찬 더불어민주당 의원이 지난 2월 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회' 2차 청문회에서 손을 들어 의사진행발언을 신청하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

서울 영등포구에 위치한 해군호텔. 2025. 07. 30.

부승찬 더불어민주당 의원이 해군호텔·회관 웨딩홀 업체의 비리와 관련해 "해군 수뇌부의 옹호 없이는 불가능하다"며 "경찰 수사 및 국방부 특별감사를 통해 (업체와) 해군 수뇌부와의 유착이 없었는지 철저히 밝히고 책임을 물어야 한다"고 지적했다.부 의원은 25일 보도자료를 통해 "지난 10년 간 세 차례 해군 자체 감사에서 웨딩홀의 위법·부적정 사례를 지적했으나 (해군은) 동일한 사업자와 지속 계약을 유지해왔음을 확인했다"며 "문제가 된 해군호텔·회관은 서울과 진해에 있는데 지난 12년 간 서울 해군호텔 웨딩홀은 순수익 138억 원, 진해 해군회관 웨딩홀은 순수익 49억 원을 챙겼다"고 전했다.이어 "해군본부는 2014, 2018, 2022년 자체 감사를 통해 영업운영비 부적정 집행, 부적정한 부가가치세 신고, 시설예산 목적 외 집행, 자체 회계감사 미실시 등 부적절한 위탁관리 현황을 식별해왔다"며 "또한 2023년 12월 8일 종료된 감사원 감사를 통해서도 영업운영비 환수 방안 마련, 관리위탁계약 해지 등의 방안 마련이 통보될 것을 인지했다. 그러나 세 번의 자체 감사와 감사원 감사 결과에도 해군은 계약 해지를 지연했다"고 밝혔다.그러면서 "이런 지연 배경에는 운영자와 해군 수뇌부와의 유착이 있다는 지적이 제기되고 있다"라며 "실제 업체는 '○○○ 총장님 숙박비', '역대 참모총장님 식사 접대', '해군협회 임원진 접대' 등 명목으로 영업운영비를 해군에 청구해 교부받았다"라며 설명했다.더해 "세 차례 해군 자체 감사에서 식별된 부적절한 영업운영비와 고발장에 적시된 서울 해군호텔 웨딩홀 대표의 영업운영비 교부 금액만 해도 수천만 원대에 이른다"라며 "또 최근 5년(2020~2024년) 전현직 해군 고위급 간부들이 진해 웨딩홀 대표와 수차례 골프를 치기도 했다"고 덧붙였다.