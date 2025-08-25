'윤석열 탄핵' 문형배 첫 책 나왔다... 9월 진주서 '저자와의 대화'

"자살자살자살자살... 이렇게 열 번 하면 본인은 '자살'이라고 말하지만 듣는 사람에게는 '살자'로 들립니다. 생각하기 나름입니다. 실패라고 다 나쁜 것은 아닙니다. 자살에 실패해서 살았지 않았습니까?"

큰사진보기 ▲문형배 저 <호의에 대하여> 표지. ⓒ 김영사 관련사진보기

"판사란 타인의 인생에, 특히 극적인 순간에 관여하는 사람이다. 분쟁에 대한 충분한 이해와 인생에 대한 풍부한 경험이 없다면 그들 인생에 커다란 짐을 지우는 오판을 할지도 모른다. ... 문학이 그 대안이 될 수 있다. 문학은 보편적 진실을 추구하고 재판은 구체적 진실을 추구하며, 양자는 서로를 필요로 하기 때문이다." ('타인의 삶을 이해하는 방법' 중에서)

"선생님(김장하 선생)은 저에게 선을 베푸셨습니다. 선생님으로부터 입은 은혜를 다른 사람에게 갚을 것입니다. 이런 선순환이 쌓여 이 사회가 훨씬 단단해지고 아름다워지길 바랍니다. 새로운 성취를 거둘 수 있는 토대가 마련되길 빕니다." ('우리가 꿈꾸는 사회의 모습' 중에서).

"판사란 타인의 인생에, 특히 극적인 순간에 관여하는 사람이다. 분쟁에 대한 충분한 이해와 인생에 대한 풍부한 경험이 없다면 자칫 그들 인생에 커다란 짐을 지우는 오판을 할지도 모른다. 시간이 갈수록 판사란 직업이 두렵다."

"낮은 산이지만 오르내리는 데 힘든 순간이 있다. 그때 내 눈에 들어오는 소나무가 있다. 그 소나무는 언제나 침묵하지만 나는 그 침묵 속에서 말의 깊이를 얻는다. 좋은 판사가 될 자신은 없지만 나쁜 판사는 되지 말아야겠다고 가끔 다짐해본다."

"민주주의를 제도화하는 데 기여하지 않는 사람도 민주주의를 누린다. 왜냐하면 그것이 민주주의이기 때문이다. 나는 고로쇠나무가 될 자신은 없다. 그러나 고로쇠나무를 보호하는 사람 정도는 되고 싶다. 그것이 고로쇠나무의 혜택을 입은 사람의 도리일 것이므로."

"나는 가난이 얼마나 쉽게 인생을 흔들 수 있는지를 안다. 그래서 나라 형편이 옛날보다 나아졌다면 가난이 개인에게 미치는 영향력을 극복 가능한 수준으로 낮춰주었으면 하고 바란다."

"저는 어제 형사 판결을 선고했습니다. 피고인의 항소를 기각한다고 하였더니 방청객 몇 명이 울었습니다. 제가 하는 일이 남을 울리는 일이었구나 새삼 깨달았습니다."

"앞으로 어떻게 살겠다는 거창한 구호는 없습니다. 제가 여러분께 했던 말을 실천에 옮기고, 남을 비판할 때 썼던 그 잣대로 스스로의 삶을 돌아보겠습니다."

큰사진보기 ▲문형배 전 재판관 '저자와 대화'. ⓒ 진주문고 관련사진보기

문형배 전 헌법재판소장 권한대행(재판관)이 경남 창원지방법원 판사로 있을 때, 자살하려고 여관에 불을 질렀던 방화범에게 책 <살아 있는 동안 꼭 해야 할 49가지>를 주며 했던 판결을 떠올린 말이다. '자살=살자' 관련한 판결에 대해 문 재판관은 "산책하며 인터넷에서 본 '자살을 거꾸로 하면 살자가 된다'는 문장을 읽었던 기억을 떠올려 다음 날 선고할 때 인용했다"고 밝힌 적 있다.'독만권서 행만리로(讀萬券書 行萬里路)'를 지향하는 엄청난 독서광이자 산책광인 문형배 전 재판관이 이 판결을 비롯한 여러 이야기를 담아 책으로 펴냈다. 책을 읽은 뒤 독후감을 블로그에 올렸던 글을 손 봐 이번에 수필집 <호의에 대하여 : 무엇이 우리를 살아가게 하는가>(김영사)를 출간했다.책에는 408쪽에 걸쳐 문 전 재판관이 편견과 독선에 빠지지 않고 작고 평범한 보통의 삶을 지키기 위해 배우고 성찰하며 기록한 120편의 글이 실려 있다.하동 출신인 문 전 재판관은 진주 대아고, 서울대 법대를 나와 부산지방법원, 창원지방법원, 부산고등법원 부장판사, 부산가정법원장 등을 지냈다. 2018년 4월부터 지난 4월 18일까지 헌법재판관을 지낸 그는 12.3 내란사태를 일으킨 윤석열 전 대통령의 탄핵 심판 당시 헌법재판소장 권한대행이었다.문 전 재판관이 산책길과 등산길에서 발견한 사람을 닮은 나무, 무경험을 극복하기 위해 읽은 책, 받은 것을 사회에 되돌려주라던 김장하 선생과의 추억, 법을 몰라 손해 보는 이들을 헤아리는 마음, 사랑하는 이를 그리워하며 속절없이 흘리는 눈물, 그리고 건강한 법원과 사회를 향한 진심 어린 조언이 담긴 글들이 책에 담겼다.책은 모두 3부로 구성됐다. 문형배 전 재판관이 1998년부터 블로그에 작성한 1500여 편 중 일상을 대하는 태도와 관련한 글들, 두세 번씩 읽었던 책들에 대한 감상, 법원과 사회에 바라는 점을 쓴 글로 나누어 선별해 담았다.저자는 판사가 된 것을 단 한 번도 후회하지 않는다고 말한다. 문 전 재판관은 복역 중인 기결수에게 받은 "판사님을 실망시키지 않는 삶을 살도록 최선을 다해서 노력하겠습니다"는 내용의 편지가 그를 법원에서 '영원히 떠날 수 없게' 만들었다고 했다.문 전 재판관의 '첫 책', '더 나은 길에 대한 소박한 상상과 아름다운 이들에 대한 따뜻한 진심이 담긴 책', '결코 탄핵할 수 없는 것들에 대한 이야기'도 담겨 있다."평균의 삶을 향해 걸어간 길"이란 글에서 저자는 "친구가 살아서 천 년, 죽어서 천 년을 간다는 주목나무를 소개해주었고, 나는 헤아릴 수 없는 감동을 받았다. 주목나무 사진을 찍어 존경하는 박 선배에게 보냈다. 선배를 닮은 것 같아 보낸다는 설명도 함께였다. 그 선배는 수백 년을 삶의 단위로 생각하는 것 같았다"라고 했다.저자는 손해배상 사건에서 원고와 피고가 서로 적당히 양보하는 조정 절차를 중요시했고 실제로 협상의 묘를 발휘했다고 책에 적었다. 또한 피고의 딱한 사정에 귀 기울이면서 원고에게는 승소 판결이라는 명분상의 이득보다 돈을 받아낼 가능성이 높은 방법, 즉 실리를 추구할 것을 제안하는 식이었다고 회고했다.이밖에 타협의 기미가 보이지 않는 사건에서 이해당사자들에게 건넨 녹차 한 잔과 낡은 우산 하나의 힘은 컸다고 하며, 그 어떤 커다란 금전적 이득보다 호의를 담은 말 한마디가 때로는 사람의 마음을 녹이고 문제를 해결하거나 방지한다고 강조했다."조정실이나 재판정에서 싸우는 사람들에게 '화가 나면 화를 이기기 힘들므로 화가 나기 전에 화를 늦추라'고 한다. 사건이 해결되지 않을 때 가장 큰 손해를 입을 것이기 때문이다. 이 조언은 이해당사자들에게만 해당하지 않는다"라고 한 저자는 자신이 법정에서 화를 내려 할 때 배석 판사들에게 "법복 소매를 당기라"는 부탁을 하기도 했다고.사형제 폐지에 대한 의견도 숨기지 않은 그는 "수십 명의 목숨을 빼앗은 살인범에게 사형이 선고되자 일어난 사형 반대 운동과 배우자의 폭력에 시달리다 못해 살인을 저지른 피고인의 '인간이 아니라 짐승을 죽였을 뿐'이라는 발언을 비교하며, 생명을 경중을 누가 결정할 수 있느냐"고 반문한다. 그러면서 저자는 형사 재판 중 한 번도 사형 선고를 하지 않았음을 다행으로 생각한다.책 속의 몇 줄만 옮겨 보면 다음과 같다.누군가의 작은 호의가 한 사람의 인생을 바꿀 수 있다는 걸 스스로 증명하고 목격해온 저자는 우리부터 먼저 호의를 베풀자고, 주위에 불행한 사람이 있는 한 우리는 행복해질 수 없다고 말한다.진주문고(대표 여태훈) 초청으로 이번 책을 낸 문 전 재판관은 오는 9월 20일 오후 2시 진주혁신도시 내 중소벤처기업진흥공단 대강당에서 '저자와 대화'의 시간을 갖는다.