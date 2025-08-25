'백운산'은 30여 곳이나 되지만... 그 중에 여기가 제일입니다

매월, 1000m 이상의 함양 15개 명산을 오르는 ‘초보 등산러의 함양 산행일기’를 연재하고자 한다. 주간함양 김경민 기자가 직접 함양의 명산을 오르고 느끼면서 초보 등산러의 시각으로 산행을 기록한다. 해당 연재로 천혜의 자연 함양 명산에 흥미를 가지는 독자들이 늘어나길 기대해 본다.

8월 8일 오후, 한여름의 열기가 여전히 가시지 않았지만 다음날 비 예보 덕에 기온이 한풀 꺾였다. 구름이 하늘을 두텁게 덮어 햇빛을 가리고, 바람은 여름답지 않게 시원했다. 오후 늦은 시간, 우리는 함양의 명산 백운산(해발 1279m)으로 향했다. 지난달 감투산을 오르기 위해 찾았던 빼빼재 주차장을 다시 밟게 됐다. 익숙한 출발점이지만, 이번 목적지는 또 다른 산이었다.백운산은 전국적으로 같은 이름을 가진 산이 30여 곳이나 되지만, '흰 구름의 산'이라는 이름값을 제대로 하는 곳은 함양의 백운산이라는 말이 있다. 말 그대로, 정상에 오르면 남도의 내로라하는 명산들이 동서남북 어디로든 시야를 막힘없이 채운다. 지리산 능선부터 덕유산, 거창·산청의 산군들이 한 폭의 파노라마처럼 펼쳐지는 풍경은 이 산의 가장 큰 매력이다.백운산으로 오르는 길은 세 갈래다. 빼빼재 주차장에서 절고개와 서래봉을 거쳐 정상에 이르는 능선길은 사방 조망이 탁월해 인기 있다. 대방마을에서 상연대와 하봉·중봉을 거쳐 오르는 길은 바위가 많고 경사가 급해 '험로'로 꼽힌다. 백운암 주차장에서 용소로 향했다가 서래봉을 거치거나, 화과원으로 우회하는 길도 있다. 각 코스마다 특색이 뚜렷해 계절과 체력, 목적에 따라 선택이 가능하다. 이번 산행에서 우리는 빼빼재에서 출발해 대방령과 서래봉을 지나 정상으로 오르는 5.1km의 능선 코스를 택했다.이 산은 풍광뿐 아니라 역사적 의미도 깊다. 백운산 남봉 중턱의 상연대는 신라 말 학자 최치원 선생이 함양태수로 부임한 924년에 세운 것으로 전해진다. 어머니의 기도를 위해 건립한 이곳은 지금까지도 수행처로 남아 있다. 또 백용성 선사가 '선농불교'를 실천하며 세운 화과원이 이 산 자락에 있다. 화과원은 독립운동 자금 마련의 물적 기반이 되었고, 당시 이곳에서 생산된 재원이 상해 임시정부에 전달됐을 가능성도 역사적 기록 속에서 전해진다. 이런 사연은 백운산을 등산지 이상의 공간으로 만든다.철쭉 명산으로도 유명한 이 산은 매년 5월이면 연분홍빛 융단을 깐 듯한 풍경을 선사한다. 그러나 올해 봄에는 전국적인 대형 산불로 인해 발길을 미루었고, 결국 여름 한복판에 오르게 된 점이 아쉬움으로 남았다.오후 3시, 빼빼재 주차장에서 산행을 시작했다. 흐린 하늘 아래 바람이 불어와 한결 걷기 좋은 날씨였다. 직전에 오른 의령 한우산은 숲 그늘이 드물고 햇볕이 강해 고생했던 탓에, 이번 산행은 오히려 시원하게 느껴졌다. 다만 장마철 많은 비로 풀이 무성해 등산로가 좁아진 구간이 있었고, 풀잎에 맺힌 물방울이 바짓가랑이를 스쳐 젖게 했다. 그럼에도 길 자체는 완만해 발걸음이 경쾌했다.출발 후 1시간쯤 지나 쉬는 도중, 등산화 한쪽이 찢어진 것을 발견했다. 올 한 해 동안 전국 각지의 산을 오르내리며 쌓인 흔적이었다. 낡아진 신발을 보며 '참 많이도 다녔구나' 하는 생각이 들었다. 동시에 백운산처럼 완만한 능선길에서 속도를 낼 수 있을 만큼 체력이 붙었다는 사실에 스스로 대견했다. 이번 산행은 출발이 늦은 만큼 쉬는 시간을 최소화했고, 평소보다 걸음이 빨랐다.능선길을 따라가다 보면 중간중간 화과원으로 향하는 이정표를 마주한다. '철쭉이 절정일 때 꼭 와야겠다'는 생각이 들었다. 팀원은 모두 백운산을 경험한 이들이어서 길에 익숙했고, 나도 금세 산세에 적응했다. 해발이 높아질수록 능선 양옆으로 구름이 흘렀고, 그 틈새로 산군들이 드러났다.정상에 가까워지자 작은 비석이 눈에 들어왔고, 곧 옆에 커다란 정상석이 모습을 드러냈다. 출발한 지 2시간 만에 정상에 도착했다. 공식 안내상 3시간이 걸리는 코스지만, 빠른 발걸음 덕분에 한 시간을 단축한 것이다. 가을이었다면 더 빨리 올랐을 것이라는 생각이 스쳤다.정상에서는 나무 사이로 지리산 천왕봉과 덕유산 향적봉 등이 시야에 들어왔다. 사방이 트인 고원에 서 있자 숨이 차올랐던 가슴이 서서히 가라앉았다. 정상 부근은 평평한 공간이 많아 휴식하기 좋았고, 식수와 간단한 간식을 나누며 하산을 준비했다.내려가는 길도 속도를 냈다. 해가 지기 전 하산을 마치기 위해 오후 7시까지 걷기를 이어갔다. 길가 풀잎 사이에서 귀뚜라미 울음이 들렸고, 산속 공기는 이미 가을로 한 발 들어선 듯 선선했다.이로써 올해 10번째 산행이 마무리됐다. 이번 여름의 마지막 산행지는 백운산이었다. 앞으로 가을이 시작되면 단풍이 물든 백운산을, 그리고 언젠가 철쭉이 만발한 계절에 화과원까지 이어 걸으며 '흰 구름의 산'이 품은 역사와 풍경을 다시 만나고 싶다.