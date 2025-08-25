"위기 극복 비법 공유합니다"... 울산시장 "투자기업에 통합 행정지원"

큰사진보기 ▲25일 서울 중구 페럼타워에서 열린 ‘시사저널 굿시티포럼 2025’에서 김두겸 울산시장이 ‘AI 대전환 시대, 울산이 설계한 미래’를 주제로 기조 강연을 하고 있다 ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

"울산의 위기를 기회로 바꾸는 대응 전략은 바로 이겁니다."

AD

김두겸 울산광역시장이 25일 서울 패럼타워에서 열린 '2025 굿시티토론회(시사저널 주최)에 강연자로 초청받아 기조 강연을 하며 울산시만의 위기 극복 전략을 타시도와 공유했다.'굿시티토론회'는 "어떻게 하면 좋은 도시를 만들 수 있을까"라는 주제로 지난 2018년부터 매년 열리며, 올해로 8번째를 맞아 중앙정부와 지자체, 산업계 전문가들이 모여 도시 미래의 방향을 제시하는 자리로 진행됐다.김두겸 시장은 강연에서 '인공지능(AI) 대전환 시대, 울산이 설계한 미래'를 주제로 울산의 위기를 기회로 바꾸는 대응 전략, 산업수도에서 인공지능 수도로의 도약을 위한 울산의 미래 전략과 이상(비전)을 제시했다.김 시장은 특히 위기를 넘는 해법에 대해 "기업과 일자리기 중요하다"며 "위기 극복을 위해 산업용지 적기 공급, 에너지 비용 경쟁력 강화, 투자기업 통합(원스톱) 행정 지원을 진행했다"고 울산시만의 위기 극복의 비법을 공유했다.김 시장은 "울산은 지난 60여 년간 조선, 자동차, 석유화학을 앞세워 대한민국 경제를 이끌어왔지만 세계 경기 둔화와 친환경 전환, 디지털 혁명이라는 거대한 물결 앞에서 우리 산업도 변화를 피할 수 없다"라고 우려했다.이어 "인공지능(AI)을 산업 전반에 접목해 생산성·효율성·안정성을 혁신하는 것이야말로 산업 위기를 극복하고 새로운 성장 곡선을 그리는 해법이 될 것이다"라고 강조했다.김 시장은 울산의 인공지능 수도 도약 전략으로 '수중 데이터센터 구축, 울산형 제조 인공지능 혁신 중심(허브) 조성', '지능형 이동수단(스마트 모빌리티) 실증단지 조성', '인공지능 특구 및 인재 양성' 을 제시했다. 그러면서 "울산을 아시아태평양 인공지능 중심(허브)으로 조성하겠다"고 밝혔다.김 시장은 마무리 발언으로 "변화를 두려워하지 않고, 변화를 주도하는 도시로 만들겠다"며 "울산의 대전환은 곧 대한민국 산업의 미래를 여는 열쇠가 될 것"이라고 밝혔다.한편 김두겸 울산시장은 강연 후 이영탁 에스케이 텔레콤 부사장과 함께 인공지능 산업의 상황을 진단하고, 미래를 위한 논의를 이어갔다.