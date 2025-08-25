안규백 "방첩사, 방첩기능만 남기고 다른 업무 이관·폐지"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 25일 국회 국방위원회 전체회의에서 대북 화해 정책 등 현안과 관련한 위원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

안규백 국방부 장관은 25일, 12.3 내란사태에 깊숙이 연루된 군 정보기관에 대한 대대적인 개혁을 예고했다.안 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의 현안 보고자료를 통해 "12.3 비상계엄에서 핵심적 역할을 수행한 국군방첩사령부(방첩사)에 대해 방첩 기능만 유지하고 주요 기능별로 업무를 이관 또는 폐지하겠다"고 밝혔다.안 장관은 국군정보사령부(정보사)에 대해서도 국방 정보조직의 지휘·조직 구조를 개편하고 유사하거나 중복된 기능은 통합할 계획이라고 설명했다.이 같은 기조 아래 앞으로 방첩사는 방첩업무만 담당하고 수사 기능은 국방부 조사본부로, 보안 기능은 국방정보본부로 이관하게 될 것으로 전망된다.앞서 대통령 직속 국정기획위원회는 지난 13일 대국민보고대회에서 국방분야 과제로 방첩사 폐지와 필수 기능 분산 이관을 발표한 바 있다.이날 안 장관은 국방개혁 추진 방향과 관련해 대한민국 군인으로서 헌법 수호를 위한 장병교육을 강화하겠다고 강조했다.국방부는 먼저 12.3 비상계엄 관련 특검수사와 동시에 비상계엄 당시 헌법적 가치 수호에 기여한 장병 포상을 포함한 신상필벌 등 필요한 내부 조치를 시행한다는 구상이다.또한, 12.3 비상계엄을 '불법 비상계엄'으로 규정하고, 재발 방지를 위한 계엄법 개정에 맞춰 시행령과 하위문서 개정과 군인기본법에 위법한 명령에 대한 거부권도 신설한다는 방침이다.아울러 내·외부 전문가들로 구성된 장관 직속 기구 '국방개혁추진단'도 운영하겠다고 밝혔다.국방부는 ▲남북 간 군사적 긴장 완화 조치 ▲한미 국방 협력 강화 ▲K-방산 수출 및 협력 확대 ▲군인 복무 여건 및 처우 개선 등 정책 과제도 제시했다.특히 국방부는 군사대비태세를 확립한 가운데 남북 간 군사적 긴장완화 노력을 지속 추진하겠다고 강조했다.군사작전에 미치는 영향과 북한의 호응 정도, 신뢰수준 등을 종합적으로 평가하는 가운데 남북 간 대화 견인이 가능한 낮은 단계부터 시작한다는 설명이다.현재 단절된 군사당국 간 통신선 복원에 대비해 관련 절차 등을 사전 준비하고, 군사회담 재개에 대비해 회담 준비체계도 정비하고 역량을 강화하겠다고 밝혔다.