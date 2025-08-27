서울시 투자출연기관 노조 대표들 "총인건비 제도 개선·공공성 강화 시급"

큰사진보기 ▲단체사진더불어민주당 국회의원, 시의원들과 서울시 투자출연기관 노동조합 위원장들이 정책간담회를 마치고 단체사진을 찍고 있다. ⓒ 강득주 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 서울시투자출연기관의 노조위원장들각 기관의 현안을 공유하는 서울시투자출연기관의 노조위원장들 ⓒ 강득주 관련사진보기

큰사진보기 ▲경청중인 더불어민주당 국회의원들좌측부터 천준호,박홍배,박홍근,채현일 의원 ⓒ 강득주 관련사진보기

서울시 산하 투자출연기관 노동조합 대표들이 총인건비 제도와 불합리한 경영평가 개선, 인력 확충, 공공성 유지 등을 요구했다.지난 25일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 '더불어민주당-서울시 투자 출연 기관 노동조합 정책간담회'에서 이창범 서울시투자출연기관노사정협의회 사무처장은 지방 공공기관이 안고 있는 구조적 문제를 지적했다.그는 "중앙 공공기관에 비해 지방 공공기관은 임금과 경영평가에서 차별을 받고 있으며, 지자체 정치 지형 변화에 따라 더 큰 영향을 받는다"고 말했다. 특히 최근 서울시의회에서 통과된 조례 개정으로 인해 기관의 채용·인사·소송 등 주요 업무가 주무부서장 협의사항으로 명문화됐다. 이 사무처장은 "책임 경영과 자율성이 약화되고, 직원들의 자존심이 크게 훼손됐다"고 했다.서울교통공사 노조는 세계 45개 도시 철도 중 안전사고 사망률 0건으로 전체 1위, 정시 운행률 세계 1위, 열차지연으로 인한 승객하차 발생 비율도 0.04건으로 가장 낮아 세계 1위로 세계 최고 수준의 위상을 자랑하고 있지만, 제도적 불합리로 어려움을 겪고 있다고 했다.총인건비 제도가 교대근무 특성을 반영하지 않아 70%에 달하는 교대 인력 현실이 무시되고 있으며, 법 개정 이후에도 개선되지 않았다고 지적했다. 또한 지난 9년간 6차례나 낮은 등급을 받은 경영평가 역시 기관 규모와 특수성을 고려하지 않는 불합리한 구조라며 개정 필요성을 강조했다. 아울러 무임승차 손실, 교통약자 지원, 심야 운행 등은 정부와 서울시가 책임져야 할 비용임에도 공사가 모두 떠안고 있다며 "이를 이유로 한 경영 개선요구와 인력 감축은 부당하다"고 주장했다.서울시설공단은 노조는 사회복지기금 출연 금지가 근로자 복지를 저해한다고 주장했다. 법제처와 고용노동부 모두 출연이 가능하다는 의견을 냈지만, 행안부가 5년째 지침 개정을 미루고 있다는 것이다. 또한 총인건비 구조상 비상근무 수당이 다른 직원의 급여에서 차감되는 문제로 인해 "내년부터는 비상근무 자체가 불가능할 수 있다"고 경고했다. 과거 정규직 전환 과정에서 군호봉을 인정받지 못한 직원들에 대한 차별 해소도 요구했다.서울의료원 노조는 유일한 서울시립병원임에도 총인건비 규제를 적용받아 전문의 채용이 어렵고, 의사 연봉이 10년째 동결돼 있다고 밝혔다. 임금피크제로 인한 실질 임금 하락, 중복 평가 체계, 코로나19 대응에도 불구한 보상 부족 등을 문제로 꼽았다. 응급·소아진료 등 필수의료 서비스 강화를 위해 재정 지원과 인력 확충이 필요하다고 강조했다.서울주택도시개발공사 노조는 필수 인력 부족으로 현장 업무 과중이 심화되고 있다고 밝혔다. 특히 육아·일 병행이 불가능한 환경이라고 지적하며 최소한의 안전 인력 증원을 요구했다. 공공임대주택 종합부동산세 면제 필요성과 정권 교체 때마다 반복되는 과도한 감사 문제도 제기했다.서울농수산식품공사 노조는 가락시장 현대화 사업비가 당초 7500억 원에서 1조3천억 원으로 증가해 국비 30%, 시비 30%, 공사가 40%를 분담해야 하는 구조적 문제를 호소했다. 또한 지방세·종부세 부담도 크다며 "이는 소비자 가격 인상으로 이어질 수 있다"며 일본 사례처럼 도매시장 부지 과세를 면제할 필요가 있다고 주장했다.서울에너지공사 노조는 에너지공사 노조는 지역난방 사업에 민간자본 참여를 추진하는 움직임을 강하게 반대했다. 출자금 약속이 이행되지 않아 재정난을 겪고 있는 상황에서 민간 자본이 참여할 경우 요금 인상과 공공성 훼손으로 이어질 수 있다고 경고했다.서울50플러스재단 노조는 40~60대 중장년층이 유일한 정책 사각지대라며 법 제정을 요구했다. 은퇴 조기화, 돌봄 부담, 세대 간 연금 갈등 해소를 위해 중장년 지원정책이 필요하다고 강조했다.서울문화재단 노조는 서울시의 위탁사업 비중이 고유사업 비중보다 더 커졌으며, 이로 인해 비정규직 확산으로 안전 외주화가 심각해졌다고 지적했다. 또한 재단 운영 목적과 부합하지 않는 미혼남녀 대상 사업이나 공공결혼식장 운영 등 본래 취지와 무관한 사업 요구 등 무리한 행정 개입을 비판하며 "예술지원과 시민 문화 향유라는 재단 본연의 역할에 충실해야 한다"고 했다.서울신용보증재단 노조는 금융당국이 추진하는 위탁보증 제도가 기관 정체성을 훼손할 수 있다고 우려했다. 은행이 대출과 보증을 동시에 수행하면 부실 위험이 커지고 재단 재원이 잠식될 수 있다며 재검토를 요구했다.서울연구원 노조는 지난해 서울기술연구원과의 졸속 통합으로 임금 삭감과 노노갈등이 발생했다고 밝혔다. 연구 결과가 정치적 목적으로 활용되는 사례가 많다며 연구의 독립성과 진실성이 보장돼야 한다고 주장했다.가장 절박한 목소리는 서울미디어재단 TBS에서 나왔다. 노조는 출연금 중단 이후 누적 부채가 100억 원에 달하고, 미지급 임금만 60억 원에 이른다고 밝혔다. 건강보험료와 임차료까지 체납돼 직원들이 대출에 의존하고 있으며, 전성기 360명에 달했던 인력은 현재 170여 명, 실제 근무 인력은 100명 남짓으로 줄어든 상태다. 노조는 "방송은 이어가고 있지만 정상적인 제작은 사실상 불가능하다"라며 이사회 공백과 대표이사 부재로 조직 운영이 마비돼 있다고 설명했다.노조는 "TBS는 35년간 서울시민과 함께한 지역 공영방송"이라며 "공공의 영역으로 복귀하지 않는 한 회생은 불가능하다"고 강조했다. 이어 "출연금 지원 중단은 방송 독립성과 시민 알 권리를 훼손하는 정치적 결정"이라고 비판하며 국회와 서울시의 제도적 지원을 강하게 요청했다.이번 간담회는박홍근 더불어민주당 의원(기획재정위원회)이 주최했으며, 같은 당 천준호 의원(국토교통위원회), 채현일 의원(행정안전위원회), 박홍배 의원(환경노동위원회), 서울시의회 봉양순 의원(노원3), 왕정순 의원(관악2)이 참석했다.서울시 투자·출연기관노동조합협의회 소속 11개 기관의 노조 위원장과 사무국 전임자 등 20여 명이 함께했고, 서울교통공사와 서울문화재단의 노동이사도 참관했다.박홍근 의원은 "출연기관 노동자들은 국가 공공기관 못지않게 강한 규제와 지침 속에서 일하고 있다"며 제도 개선 필요성을 강조했고, 천준호·채현일·박홍배 의원과 시의원들도 각 기관의 어려움을 청취하고 국정감사와 의정 활동을 통해 살펴 보겠다고 했다.