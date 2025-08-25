"수류탄 던졌다"는 김문수, "법적조치" 경고한 정청래... 당시 보도 확인해보니

큰사진보기 ▲25일 정 대표는 자신의 페이스북에 "김문수씨가 '정청래 대표가... 수류탄을 던지고 쇠파이프로 현관문을 다 깨고 대사관저에 불을 지르는, 아주 흉악한 분이다'라고 했는데, 수류탄을 던지거나 현관문을 다 깨거나 불을 지른적도 없다"고 반박하며 "정정사과하지 않으면 법적조치하겠다"고 밝혔다. ⓒ 정청래 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 김문수 국민의힘 당대표 후보를 향해 법적 조치를 예고했다.25일 정 대표는 자신의 페이스북에 "김문수씨가 '정청래 대표가... 수류탄을 던지고 쇠파이프로 현관문을 다 깨고 대사관저에 불을 지르는, 아주 흉악한 분이다'라고 했는데, 수류탄을 던지거나 현관문을 다 깨거나 불을 지른 적도 없다"고 반박하며 "정정사과하지 않으면 법적조치하겠다"고 밝혔다.지난 3일 김문수 후보는 전한길씨 극우 논란에 대한 질문을 받자 "극우라는 거는 정청래 같은 극좌들이 만들어 낸 프레임"이라며 "전한길 선생은 아시다시피 그냥 학원 강사다. 그 사람이 무슨 수류탄을 던진 것도 아니고 무슨 시너를 뿌리고 불을 지르고 이런 일도 없다"고 했다.이어 정 대표를 향해 "1989년 미국 그레그 대사가 살림하는 대사관저의 담을 타고 들어가 사과탄을 던지고 시너를 뿌리고 방화하고 이렇게 해서, 대사가 옆집으로 피신하고 하는 이런 극좌 테러리스트"라고 비난했다.김 후보는 지난 8일 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에서도 "민주당 당 대표로 뽑힌 정청래는 미국 대사관저 담을 넘고 침입해 폭발물을 던지고 시너로 불을 지른 극좌 테러리스트 아닌가"라고 한 바 있다. 10일 국민의힘 대표 선거 후보자 TV 토론에서도 "정청래 같은 사람이 극좌다. 대사관 가서 쇠 파이프로 현관문 부수는 사람이 극좌 테러리스트"라고 주장했다.1989년 10월 13일, 정 대표를 포함한 대학생 여섯 명은 미국 대사관저에 난입했다. 당시 언론보도에 따르면 '사과탄'이라고 불리는 최루탄 4개와 화염병 6개, 사제폭발물 4개 등을 소지한 이들은 담을 넘어 관저로 들어갔다.해당 사건을 다룬 <동아일보> 기사는 "이들은 사과탄을 터뜨려 경비원들의 접근을 막고 정문에서 100여m 가량 떨어진 대사공관으로 접근, 현관 유리창을 쇠파이프 등을 휘둘러 깨뜨린 뒤 공관 안 접견실로 몰려 들어갔다"고 전했다.<경향신문> 기사 또한 같은 내용을 전하며 경찰이 관저 앞으로 진입하자 난입한 대학생들이 "거실바닥에 신나를 뿌리고 사제폭탄 2발을 던지는 등 저항했으나 곧 경찰에 의해 진압됐다"고 보도했다.미 대사관저 난입 당시 사용한 화염병과 쇠파이프 등은 증거품으로 압류되었다. 민주화운동기념사업회의 디지털 아카이브 브랜드인 '오픈아카이브'에는 정 대표를 포함한 대학생들이 경찰 체포 이후 해당 증거품과 함께 있는 사진이 남아 있다.해당 난입 사건으로 정 대표는 국가보안법 위반으로 징역 4년, 현주건조물방화예비, 화염병사용등의처벌에관한법률 등의 죄목으로 징역 2년으로 총 징역 6년형을 선고받았다.