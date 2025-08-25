여주시, 민생회복 소비쿠폰 4개 면 지역 하나로마트 사용처 확대적용

경기 여주시는 민생회복 소비쿠폰 사용처가 부족한 면 지역 주민들을 위해 금사면, 산북면, 점동면, 흥천면 하나로마트 4개소를 사용처로 확대 적용했다고 25일 밝혔다.
이는 행정안전부와 농협에서 지난 21일 민생회복 소비쿠폰 사용편의 제고방안을 발표한 것과 동일한 내용으로, 적용시점은 지난 22일 금요일부터다.
면 지역의 경우 지역 내 마트나 슈퍼가 있더라도 생활필수품이나 신선식품을 구매하기 어려운 점을 감안해, 범정부 TF의 사용처 확대적용 계획에 따라 전국 지자체에서는 읍·면 지역별 실정을 파악하고 지역 내 상권 현황과 소상공인 영향 등을 검토하여 농협 하나로마트 확대적용 대상지를 결정했다.
여주시 적용지역은 금사농협 하나로마트, 금사농협 하나로마트 산북점, 점동농협 하나로마트, 흥천농협 하나로마트로 총 4개소다. 전체 목록은 여주시청 홈페이지, 농협 홈페이지에서 확인할 수 있다.
시는 거동불편자와 고령자 등 취약계층을 대상으로 민생회복 소비쿠폰 찾아가는 신청 서비스를 시행하고 있다.
민생회복 소비쿠폰 1차분 신청기한은 오는 9월 12일까지이며, 2차분 접수기간은 9월 22일부터 10월 31일까지이다. 지급된 소비쿠폰의 사용기한은 11월 30일까지이다.