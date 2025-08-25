"3년차에 열린 단감 열매는 포기해라" 40년 농부의 노하우

농업에 도전하기 위해서는 고려해야 할 요소들이 매우 다양하다. 우선 적합한 부지를 선정하는 일부터 시작해, 어떤 작물을 재배할지 결정하고, 이에 맞는 관리 방법까지 세심한 계획이 필요하다. 그러나 현실적으로는 특정 작물에 발생하는 병해충에 대한 정보가 부족하고, 무엇보다 농업을 통해 실제로 얼마나 수익을 낼 수 있을지에 대한 구체적인 자료가 거의 없는 실정이다. 대부분의 정보가 거시적인 수준에 그치다 보니, 현실적인 수익 예측이나 세부적인 농사 계획 수립에 참고할 만한 데이터를 찾기 어렵다. 이에 주간함양은 함양에서 생산되는 다양한 농·축산물과 지역 농협 제품들을 심층적으로 소개하고, 농업에 도전하는 군민들에게 실질적이고 유용한 정보를 제공하고자 한다.

노상업 함양단감영농조합 대표

"단감 농사는 생각보다 어려운 건 없어요. 다만 처음 농사를 시작하는 분들이 가장 신경 써야 할 건 배수 관리죠. 요즘은 기술이 많이 발전해서 큰 비용 없이도 충분히 안정적인 농사를 지을 수 있습니다."

"농사는 해마다 날씨나 병해충 상황에 따라 수확량이 달라집니다. 제 경우 평균적으로 연간 2400만 원 정도 매출이 나지만, 많게는 50% 이상 오르거나 줄어들기도 합니다."

"물론 이 수치는 한 해 평균을 낸 것이고, 상황에 따라 다소 변동이 있습니다. 다만 대략적인 규모를 파악하는 데는 도움이 될 겁니다."

가을을 대표하는 과일 단감

"3년 차에 열매가 달렸다고 그대로 두면, 나무가 완전히 성장하기 전에 열매 무게로 가지가 부러져 버립니다. 아깝더라도 다 솎아내고, 4년 차부터 수확을 시작하는 게 맞습니다."

"이런 방식으로 1년 단감 농사가 진행됩니다. 이중 핵심은 11월 말까지 모든 감을 다 따는 것입니다. 단감 수확기간이 12월이 넘어가면 서리 피해로 냉해를 입어도 보험 혜택을 전혀 받을 수 없습니다. 그렇기에 늦지 않게 모두 따야 하죠."

큰사진보기 ▲가을을 대표하는 과일 단감 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"1500평 정도는 돼야 농사만으로 생계를 이어갈 수 있습니다. 부업이라면 소규모로도 가능하지만, 전업이라면 어느 정도 규모를 확보해야 하죠. 농사는 환경의 영향을 많이 받기 때문에, 결국 자기만의 노하우를 쌓는 게 가장 중요합니다."

큰사진보기 ▲가을을 대표하는 과일 단감 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"사과, 단감 등 농사를 잘 짓는 사람은 같은 면적, 같은 품종을 키워도 다른 사람에 비해 수익을 많이 냅니다. 그런데 수익이 적은 사람과 비교하면 농약을 살포하는 시기, 횟수, 가지 전정 방법 등 조금의 차이는 있을 수 있으나 특별하게 큰 차이는 보이지 않아요. 말하자면 경험이 가장 중요하지만 결국 농사에 대한 관심과 성실이 정말 중요한 것 같아요."

"이 병은 5~6월 사이에 침투합니다. 저는 이 시기에만 세 차례 방제를 합니다. 이렇게 해도 매년 공부하고 배우는 게 농사예요."

"곶감은 저장성이 좋고, 소비자 선호도도 높습니다. 시설 투자 부담이 있지만, 함양 곶감은 맛이 뛰어나 판매 경쟁력이 있습니다. 단감과 곶감을 함께 판매하면 수익에 큰 도움이 됩니다."

"농사가 힘들다는 말, 맞습니다. 하지만 그만큼 보람도 커요. 내가 정성 들인 만큼 나무가 자라고 열매 맺는 걸 보면 참 뿌듯하죠. 또 비교적 시간 활용이 자유롭습니다. 일하는 시기는 정해져 있지만, 그 외에는 내 마음대로 일정을 조율할 수 있어요. 너무 무겁게 생각하기보다, 기꺼이 배우는 마음으로 시작하면 좋은 결과가 있을 겁니다."

여름에 시원한 수박이 있다면, 가을에는 단연 단감이 제철이다. 무더위가 한풀 꺾이고 시원한 바람이 불어오는 8월 말복이 지나자, 들녘에는 어느새 가을 향기가 묻어나기 시작했다. 주황빛으로 물들 준비를 하는 단감은 가을을 대표하는 과일 중 하나다. 이번 '흙묻은 이야기' 특집에서는 40년 동안 함양에서 단감을 재배해 온 노상업 함양단감영농조합 대표를 만나 단감 농사에 얽힌 이야기를 들어봤다.노 대표는 함양읍 곰실마을에서 약 1700평 규모의 단감 밭을 가꾸고 있다. 그는 해마다 수익 구조와 평당 단가까지 꼼꼼하게 기록하며 경영에 임하고 있었다.그가 공개한 평균적인 경영 내역을 보면, 연간 인건비 600만 원, 비료 50만 원, 퇴비 10만 원, 농약 120만 원, 물·저온창고 유지비 7만 원, 기름값 36만 원, 단감 박스 130만 원, 포장용 봉지 81만 원, 전정가위 8만 원 등 약 1700만 원이 소요된다. 이를 제외하면 순수익은 약 1190만 원 정도다.단감은 모종을 심은 뒤 3년이 지나야 본격적으로 수확할 수 있다. 첫 1, 2년은 나무 성장에 집중해야 하므로 열매가 맺히지 않고, 3년 차부터 작은 열매가 달린다. 그러나 이 시기의 열매는 모두 따내야 한다.단감 농사의 1년은 비교적 일정한 패턴을 그린다. 2~3월 가지를 전정한 뒤, 3~4월 꽃눈이 피는 시기에 가장 좋은 꽃눈을 제외하고 모두 솎아낸다. 장마철에는 꽃이 쉽게 떨어지기 때문에, 초기 관리가 중요하다. 5~6월부터는 병해충 방제를 위한 농약 살포가 시작된다. 이 시기 '2차 감'이라 불리는 작은 열매도 전부 솎아내야 한다. 6~9월 동안 약 9차례 병해충 방제를 진행하는데, 기온이 23도를 넘기면 병균 활동이 활발해져 더욱 신경 써야 한다. 수확은 10월 20일경부터 11월 말까지가 적기다.귀농·귀촌인이 단감을 재배하려면 최소 1500평 규모로 시작하는 것이 좋다고 노 대표는 조언한다.특히 노상업 대표는 노하우를 강조하면서도 성실함이 농업의 핵심이라고 강조했다.그 역시 40여 년간 농사를 지으며 최근에서야 새로 알게 된 병해충이 있다. 바로 '원성낙엽병'이다. 자낭균에 의해 잎에 갈색 반점이 생기는 병으로, 심하면 수확을 거의 못할 정도다.단감 농가는 곶감 생산을 병행해 매출을 높인다.마지막으로 그는 농사에 대한 인식을 바꾸고 싶다고 했다.