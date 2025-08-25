메뉴 건너뛰기

경기 광주시, 도시 숲 관리 지표 측정 및 평가 본격 추진

25.08.25

경기 광주시, 도시 숲 관리 지표 측정 및 평가 본격 추진

경기 광주시는 도시 숲과 가로수의 과학적 조사와 체계적 관리를 위한 기초자료 확보 및 변화상 점검을 위해 ‘도시 숲 관리 지표 측정 및 평가’ 사업을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.
경기 광주시는 도시 숲과 가로수의 과학적 조사와 체계적 관리를 위한 기초자료 확보 및 변화상 점검을 위해 '도시 숲 관리 지표 측정 및 평가' 사업을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

경기 광주시는 도시 숲과 가로수의 과학적 조사와 체계적 관리를 위한 기초자료 확보 및 변화상 점검을 위해 '도시 숲 관리 지표 측정 및 평가' 사업을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 조사는 개정된 '도시 숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률'에 따라 건강한 도시 숲의 유지·관리를 목적으로 시행되며 지역 내 주요 도시 숲과 가로수를 대상으로 총 60개의 표준지를 선정해 진행된다.

조사 항목은 ▲생태적 건강·활력도 ▲생물다양성 ▲사회·경제적 편익 ▲유지관리 등 4개 부문, 11개 지표, 21개 항목으로 구성된다.

이를 통해 도시 숲의 기초자료를 체계적으로 구축하고 확보된 결과는 '도시 숲 등의 조성·관리계획'에 반영돼 도시 숲 변화상 기록과 생장 상태에 따른 맞춤형 관리 방안 마련에 활용될 예정이다.

시 관계자는 "이번 조사는 광주시 도시 숲의 실태와 환경을 과학적으로 살피고 건강하게 가꾸기 위한 시발점"이라며 "정밀하고 체계적인 조사·분석을 토대로 시민 누구나 숲을 누릴 수 있는 도시 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

#광주시

댓글
