경기 광주시, 도시 숲 관리 지표 측정 및 평가 본격 추진

경기 광주시는 도시 숲과 가로수의 과학적 조사와 체계적 관리를 위한 기초자료 확보 및 변화상 점검을 위해 '도시 숲 관리 지표 측정 및 평가' 사업을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

경기 광주시는 도시 숲과 가로수의 과학적 조사와 체계적 관리를 위한 기초자료 확보 및 변화상 점검을 위해 '도시 숲 관리 지표 측정 및 평가' 사업을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.이번 조사는 개정된 '도시 숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률'에 따라 건강한 도시 숲의 유지·관리를 목적으로 시행되며 지역 내 주요 도시 숲과 가로수를 대상으로 총 60개의 표준지를 선정해 진행된다.조사 항목은 ▲생태적 건강·활력도 ▲생물다양성 ▲사회·경제적 편익 ▲유지관리 등 4개 부문, 11개 지표, 21개 항목으로 구성된다.이를 통해 도시 숲의 기초자료를 체계적으로 구축하고 확보된 결과는 '도시 숲 등의 조성·관리계획'에 반영돼 도시 숲 변화상 기록과 생장 상태에 따른 맞춤형 관리 방안 마련에 활용될 예정이다.시 관계자는 "이번 조사는 광주시 도시 숲의 실태와 환경을 과학적으로 살피고 건강하게 가꾸기 위한 시발점"이라며 "정밀하고 체계적인 조사·분석을 토대로 시민 누구나 숲을 누릴 수 있는 도시 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.