진보당 경남도당, 한일정상회담 합의에 비판

[논평] 과거없이 미래 없다. 역사정의 실종된 '미래지향적 한일관계'도 없다

이재명 대통령이 23일 일본 이시바 총리와 한일정상회담을 갖고 합의 문서를 발표했습니다. 진보당은 과거사에 침묵하고, 역사정의가 실종된 '미래지향적 한일관계 구축'에 반대하며, 심각한 우려를 표합니다.

첫째, 일본 정부는 2018년 한국 대법원의 강제동원 배상 판결과 2021년 일본군 위안부 피해자 손해배상 판결을 국제법적으로 효력이 없고, 자국 헌법에 반한다며 부정하고 있습니다. 그러나 이번 한일정상 합의결과에 따라 일본 정부의 이와 같은 주장에 더 힘이 실릴 우려가 커졌습니다.

둘째, 과거사 문제를 1965년 한일협정으로 종결하려는 일본 정부에 명분을 줄 수 있습니다. 한일 정상은 "65년 국교정상화 이래 지금까지 구축된 한일관계의 '기반'에 입각하여 미래지향적인 관계로 발전"시키기로 했습니다. 이때 '기반'이란 표현에는 양국이 합의한 한일청구권으로 식민지배 시기 역사 문제는 종결됐고, 식민지배는 '합법'이었다는 일본 측의 오래된 주장을 포함하고 있습니다. 즉, 과거사 문제를 사실상 덮는 방향으로 양국이 합의했다는 오해를 불러올 수 있습니다.

셋째, 일본의 과거사 반성을 끌어내기 더 어려워질 수 있습니다. 이재명 대통령은 회담 이후 "지적당할 각오를 했다"며, "조금만 더 시간 주시면 과거사 문제나 영토 문제 등에 더 가시적 성과를 만들어낼 수 있을 것"이라고 했습니다. 그러나 실제 합의문에 따르면 일본은 '역대 내각의 입장'에서 '일관된 정책을 취해가겠다'고 되어 있습니다. 2015년 아베가 일본의 식민지배와 침략을 부정한 것, 2021년 스가 내각이 강제동원·위안부 등의 '강제성'을 부정한 사례 등에 비추어 이시바 또한 '과거사 부정'을 이어갈 가능성이 큽니다. 이 대통령이 언급했던 "다친 마음이 치유될 때까지 진심으로 사과" 또한 없었습니다.

이재명 정부는 대일 외교 관련 '과거 따로, 미래 따로' 이른바 투트랙 전략을 쓰고 있습니다. 그 투트랙 접근법이 윤석열의 대일 굴욕외교와 닮아가서는 안됩니다. 투트랙이든, 쓰리트랙이든 '과거를 묻으라'고 말한 주권자 국민은 없습니다. 외교문서의 어정쩡한 표현으로 뭉갠다 한들, 일본의 책임이 없어지지 않습니다. 이재명 정부가 광장을 빛낸 국민들을 믿고, 역사정의 실현을 위해 책임있는 행동에 나설 것을 강력히 촉구합니다.

2025년 8월 25일 진보당 경남도당.

