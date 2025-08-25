일본 조세이탄광 희생자 유골, 83년 만에 바다 밖으로 나왔다

큰사진보기 ▲일본 야마구치현 우베시에 있는 장생탄광에서 25일 수중탐사를 하던 한국 잠수사들이 희생자 유골로 추정되는 뼈를 찾아냈다. ⓒ 새기는회 관련사진보기

일제강점기 일본 야마구치현 우베시에 있는 해저 탄광인 조세이탄광(長生炭鑛·장생탄광)에서 수몰사고로 숨진 희생자들의 유골이 83년 만에 바다 밖으로 나왔다.일본 시민단체인 '조세이탄광 수몰사고(몰비상)를 역사에 새기는회'는 25일부터 이틀간 한국과 일본 잠수사의 공동 조사에 나서 사람 뼈로 추정되는 유골을 상당수 발견했다.한일 양국의 잠수사들은 이날 바닷속 환기구인 피아를 통해 바닷속으로 들어갔고 한국인 잠수사가 안전 조치를 취하던 도중 사람의 뼈로 추정되는 유골을 상당수 발견해 공개했다.새기는회는 "갱도 안에 희생자 4명의 유해로 추정되는 뼈가 산재해 있는 것을 확인했다"며 "이 가운데 일부를 잠수사가 가지고 나왔다"고 밝혔다.이날 발견된 유골이 사람 뼈로 최종 확인될 경우 장생탄광 희생자 유해 수습과 국내 반환 작업에 탄력이 붙을 것으로 기대된다.새기는회는 이날과 다음날 수습한 유골을 일본 경찰에 인계해 정밀 감정을 받을 예정이다.희생자들의 유골이 발견됐다는 소식에 한국의 유족들도 환영하며 모든 희생자들의 유해를 발굴해 모실 수 있도록 한일 양국의 노력을 촉구했다.양현 장생탄광희생자유족회 회장은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "얼마나 기다렸는지 모른다"며 "기다리고 기다리다가 오셔서 반갑기도 하고 뭐라고 표현할 수가 없을만큼 기쁘다"고 말했다.양 회장은 "가급적 빠른 시일 내 현장에 가 유골을 확인할 것"이라며 "한국에 모시는 것이 순탄치는 않지만 모실 수 있도록 노력하겠다. 유골 발굴에 한일 양국의 적극적인 지원을 당부드린다"고 했다.조세이탄광 수몰사고는 일제강점기인 1942년 2월 3일 해저 탄광에 바닷물이 들어오면서 강제징용 한국인 136명과 일본인 47명 등 183명이 숨진 사건을 말한다.이후 탄광은 폐쇄됐고 누군가에 의해 입구도 막혔으나 지난해 10월 새기는회가 갱도 입구를 찾았고 잠수부들을 동원해 유해 발굴 작업을 해왔다.한국에서도 대구를 중심으로 '장생탄관 희생자 귀향추진단'이 구성돼 지난해부터 올해까지 일본 현지를 방문해 희생자들을 위로하고 유해 송환을 위해 노력하고 있다.