"함양군이 처한 문제를 해결할 중심 세대, '베이비부머'"

함양군은 총 인구 약 3만6000명이다. 65세 이상 노인인구는 전체 40%, 법에서 정하는 청년인구는 전체 9.5%로 고령화가 빠르게 진행되며 인구 감소에 따른 지방소멸 위협을 받고 있는 대표적인 지역이다. 히가시카와는 일본 홋카이도 중앙부에 위치한 작은 마을로 홋카이도 내에서도 인구가 적은 편에 속하는 지역이지만, 일본의 전반적인 지방 인구 감소와 달리 최근 몇 년간 인구가 증가하고 있는 지역이다. 히가시카와의 인구 증가 요인을 히가시카와의 자원, 그리고 도시문화, 청년 유입을 중심으로 살펴보고 함양이 나아갈 방향을 모색한다. 또한 전문가 인터뷰를 통해 국내 다양한 로컬문화 사례를 분석하고 도시계획과 관계인구 유입 전략을 통해 함양의 발전 가능성을 제시하고자 한다.

큰사진보기 ▲중앙대학교 도시계획부동산학과 마강래 교수 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"베이비부머와 지역 일자리를 연결하는 모델을 만들면, 지역 기업이 살아나고, 창업이나 고용 기회가 늘어나면서 청년이 머무를 기반이 마련됩니다." (중앙대학교 도시계획부동산학과 마강래 교수)

"2차 베이비부머는 51~61세예요. 도시 평균 은퇴가 50대 초반이고, 연금 수령은 65세니 15년의 공백이 있어요. 일할 의지와 역량은 남아 있는데, 제도와 시장 사이에 빈 구간이 생겨버리는 거예요."

<글 싣는 순서>

1. 함양은 인구가 늘어날 수 있을까?

2. 함양을 거점으로 새로운 대안 연구

3. 히가시카와(1) 지역 자원

4. 히가시카와(2) 도시 문화

5. 히가시카와(3) 청년

6. 다양한 로컬문화 사례와 관계인구 형성

7. 지역을 살리는 시스템

8. 히가시카와에서 만난 사람들

덧붙이는 글 | 이 기사는 함양뉴스 (최학수PD)에도 실렸습니다.

많은 지역이 지속가능성을 잃어가고 있다. 함양도 마찬가지다. 대부분의 사람들이 지역의 지속가능성은 인구에서 온다고 생각하지만 사실 지속가능성의 힘은 세대별 균형에서 나온다. 지자체에서 청년 정책에 힘을 싣고 있는 이유도 바로 여기에 있다. 따라서 지방소멸 극복의 기준은 '청년이 머무르느냐, 아니냐'라고 강조할 수 있다.이 질문에 중앙대학교 도시계획부동산학과 마강래 교수는 이렇게 선을 그었다. "되게 간단해요. 청년들이 선호하는 일자리를 지역에서 만들어낼 수 있는가 없는가, 딱 이거예요. 고정급여만 있어도 지역에서 충분히 행복하게 살 수 있는 사람이 많아요". 복잡한 해법 전에 '먹고 사는 문제'부터 세우자는 취지다.마 교수는 지난 2024년 12월 19일 '2024 함양발전포럼 성과공유회'에서 '함양형 청년 일자리 만들기'를 제안한 바 있다. 핵심은 순서다. 먼저 베이비부머가 들어와 생활 인프라를 끌어올리고, 그 변화가 청년 정착의 기반이 되도록 설계하는 것이다. 이어 올해 7월 한 달 살이 연구를 통해 현장을 점검했고, 구상은 더 구체화됐다. 이번 기사는 그 구상 중에서도 '베이비부머와 지역기업을 잇는 방식'에 초점을 맞춰 함양을 살릴 수 있는 시스템에 대해 정리한다.마 교수는 함양군이 처한 문제를 해결할 중심 세대로 베이비부머를 주목했다.이때 도시에서 은퇴세대와 청년 간 일자리 경쟁이 벌어지면 청년들의 삶이 더 어려워진다는 지적도 덧붙인다. 반대로 지역에는 구인난에 시달리는 중소·중견기업이 많다. 두 문제를 연결하면 구조적 여지가 생긴다.베이비부머가 지역기업의 일자리를 채우면 기업은 생산 차질을 줄이고, 중장년은 소득 공백을 덜며, 기업의 안정은 청년 고용 여력으로 이어질 수 있다. 출산율 저하와 빠른 고령화 속에서, 지방은 청년 유출까지 겹친다. 마 교수는 "청년 인구의 유출을 막지 않으면 지역은 미래가 없다"고 말한다. 다만 청년들에거 오라고 설득하기보다, 먼저 중장년의 정착을 통해 생활·주거·일자리의 기본 여건을 만들고, 그 기반을 청년에게 연결하자는 것이 그의 구상이다.7월 19~20일, 함양 인산가 웰니스호텔에서 '함양 일자리 연계형 귀촌·귀향 모델' 세미나가 열렸다. 한 달 동안 함양에서 모델을 연구한 마 교수와 연구진, 전국의 지방특별시포럼 관계자들이 참석했다. 여기서 제안된 구조는 간단하다. 함양군과 LH가 임대주택을 공급해 귀촌인을 모집하고, 지역기업이 이들을 채용한다. 주거와 고용을 동시에 보장해 초기 불안을 낮추자는 설계다. 마 교수는 "고향에 오려고 하는 사람을 막을 필요는 없다"고 했다. 중요한 것은 구조가 작동하는 매커니즘이다.운영의 기본 그림은 이렇다. 기업은 베이비부머에게 주 3일·반나절 같은 탄력형 근무를 제시하고, 지자체와 공공은 월 20~25만 원대의 임대주택을 제공한다는 구상. 유주택자 베이비부머는 기존 도시의 주택을 임대해 추가 소득을 얻고, 지역에서는 낮은 주거비로 생활을 시작한다. 근로시간과 임대료 조합으로 생활비를 낮추고, 고정급여로 소득의 바탕을 만든다. 이 구조는 개인의 정착 안정뿐 아니라 수도권 임대공급 확대, 연금 수령 시점 지연 등 부수적 효과도 노린다.이 모델은 본 기획 2편에서 다뤘던 서하초등학교의 경험과도 통한다. 폐교 위기에서 지역과 교육 공동체가 힘을 모아 학교를 살려냈던 사례처럼, 주거·교육·고용을 한 묶음으로 다루면 정착률을 끌어올릴 수 있다는 판단이다. 주거가 있으면 생활이 가능하고, 생활이 가능해야 일이 이어진다. 이 단순한 순서를 지역 사정에 맞게 구현하는 것이 관건이다.마 교수의 요지는 단순하다. "되는 것과 되지 않는 것을 구별하고 싶어요. 처음부터 끝까지 계속 저는 시스템만 보고 있어요". 일회성 행사나 상징 사업으로는 구조를 바꾸기 어렵다. 지역기업이 뿌리내리기 힘든 제도와 환경을 고치지 않으면 청년은 떠난다.우선 수요 파악이 중요하다. 지역기업의 직무·인력 수요를 조사해 베이비부머에게 맞는 파트타임·탄력형 일자리 목록을 만든다. 단순 보조가 아니라 생산공정·품질관리·물류·고객지원 등 경력 활용이 가능한 포지션을 우선한다.주거 확보 역시 중요하다. LH 등과 협력해 중장년 친화형 임대주택을 매입·공급한다. 단지에는 건강관리, 커뮤니티룸, 공용 창작·학습공간 등 생활 서비스를 결합한다. 임대료 수준은 지역 여건에 맞추되, 초기 진입 비용이 낮아야 한다.그리고 모집·배치 차례다. 귀촌 희망 베이비부머를 선발해 단기 직무교육 후 기업에 배치한다. 은퇴 이전 직무를 살리는 방법도 굉장히 좋다.다음은 근무 형태를 정해야 한다. 주 3일·반나절 근무, 시간제 선택근무 등 탄력형 근무를 표준으로 만든다. 임금은 지역 기업 현실과 재정여건을 고려해 결정하되, 생활비와 연계해 실질소득이 유지되도록 한다.그리고 지속가능할 수 있도록 사후관리가 필요하다. 3년 기준의 정착률, 지속 고용률, 현장 만족도, 기업 공석 해소율, 이직률 변화 등을 주기적으로 점검한다. 실패 지점을 데이터로 축적해 과정·배치·교육을 수정한다.마 교수는 인산가를 언급하며 "제 느낌은 인산가는 지역 내 평가보다 훨씬 더 귀한 기업일 거다"라고 말했다. 그는 독일의 지역기업, 이른바 '히든 챔피언'을 사례로 든다. 공통점은 분명하다. 지역과 함께 번영하겠다는 목표, 업의 무리한 확장 대신 선택과 집중, 직원 복지와 기술 인력 투자다. "하리보는 젤리 하나로 세계 최고가 됐다"는 식의 설명을 통해 히든 챔피언 방식을 강조했다. 인재 유입을 받치는 건 교육이다. "듀얼 시스템이라고 해서 고등학교에서 반은 이론, 반은 실무로 가요". 지역의 핵심 산업과 교육, 그리고 일자리의 연결이 제도 안에서 순환하는 구조가 중요하다.마 교수는 별도 칼럼에서 40세 이상 국민에게 3년 의무교육을 제공하자는 '세컨찬스'를 소개했다. 학령인구 감소로 남는 교육재정의 일부를 성인교육으로 전환해서 생애 재설계를 돕는 교육을 실현해 보자는 내용이다.지역으로 이주하는 40~60대가 재교육을 통해 새로운 직무로 전환하고, 현장에 빠르게 적응하도록 도시계획·노동·교육 정책을 함께 설계하는 방식이다. 함양 모델에서는 기업 수요에 맞춘 단기 직무과정, 디지털·금융 역량 보강, 건강관리 프로그램을 '정착 패키지'에 포함하는 방식이 현실적이다. 교육은 비용이 아니라 정착의 조건이라는 관점이 필요하다.재원은 단계적으로 전환한다. 학령인구 감소로 여유가 생기는 교육재정 일부를 성인교육으로 배분하는 구조, 지역 기업의 현장훈련 비용에 대한 매칭 지원, 중장년 임금의 일부에 대한 사회적 보조를 결합하는 방식을 검토할 수 있다. 중요한 것은 제도를 '3자 결합 모델'의 흐름에 맞춰 묶는 것이다.수도권은 국토의 12%에 인구 절반이 몰린 구조다. 교통망과 산업·문화 인프라가 연결되며 사실상 하나의 도시처럼 움직인다. 이에 대한 대응으로 마 교수는 이미 초광역 권역을 엮는 메가시티 전략을 제시한 바 있다.핵심은 행정구역을 키우는 일이 아니라 기능을 묶는 일이다. 큰 거점, 중간 거점, 농어촌 거점을 하나의 생활·산업권으로 연결해 수도권처럼 작동하게 만드는 것이다. 농어촌의 작은 거점도 이 틀 안에서 다른 거점을 위한 역할을 해내며 다른 거점의 인프라를 활용한다. 이를 위해 메가시티 안에서 교통망과 산업 생태계를 함께 설계해야 한다.현실 가장 큰 걸림돌은 이해관계다. 지자체 간 경쟁과 선거 구조는 협력을 어렵게 만든다. 그래서 초광역 거버넌스가 필요하다. 권한과 예산, 데이터와 의사결정을 공유하고, 거점 간 통근·통학·물류 시간을 실제로 줄이는 교통망을 깔아 생활권을 통합해야 한다. 작은 연결을 늘리는 수준을 넘어, 생활과 산업이 함께 움직이도록 만드는 연결이 필요하다.*이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.