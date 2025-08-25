한미정상회담에서 절대 놓쳐서는 안 되는 것, '안보'가 먼저다

8.25 한미 정상회담은 한반도 비핵화와 평화체제 정착, 동북아 안보 균형, 그리고 북미 관계정상화의 향방을 동시에 가늠할 역사적 분수령이다. 한국이 주도적 전략을 마련할 때, 협력의 새 지평과 지속가능한 평화의 길이 비로소 열릴 것이다.
트럼프-이재명 첫 회담, 한국의 전략적 존재감 시험대
이번 회담의 주요 의제는 ▲한미동맹 발전과 연합 방위태세 강화 ▲한반도의 평화 구축 및 비핵화 공조 방안이다. 그러나 이와 더불어 절대 놓쳐서는 안 될 아젠다가 있다. 바로 글로벌 차원의 '안보 협력'이다. '북핵 위기관리', '글로벌 안보질서' 재편, '경제협력의 새로운 틀'은 상호 분리될 수 없는 복합 의제이며, 이번 회담은 그 전환점이 되어야 한다.
이재명 대통령은 기내 간담회에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담에서 다뤄야 할 의제에 대해 "안보, 국방비, 관세협상 문제와 그것 말고도 여러 가지가 예측되고 있다"며 "이 순간에도 실무적 협의는 계속되고 있다"라고 언급했다(관련 기사 : 이 대통령 "트럼프와 회담, 국민 기대 충족 못해도 실망은 안 시켜야"
). 이는 이번 회담이 의례적 외교 협상이 아니라 글로벌 의제를 포괄하는 '복합 협상'임을 시사한다.
6자회담 실패에서 얻는 교훈을 살려야
'국제 안보레짐'으로 불렸던 6자회담은 북핵 문제 해결을 위해 출범했으나, 전략적 이해가 충돌하며 기능부전을 드러냈다. 미국은 완전한 비핵화를 요구했고, 북한은 체제 보장을 최우선으로 삼았다. 중국과 러시아는 제재에 소극적이었으며, 일본은 납치 문제를 절대 조건으로 내세웠다. 결국 협상 테이블은 더 이상 실질적 선택지를 내놓지 못했고, "대화보다 갈등을 키운 틀"이라는 냉정한 평가를 남겼다.
따라서 이번 회담은 6자회담의 실패를 교훈 삼아야 한다. 한국은 다자 틀의 한계와 지정학적 현실을 동시에 직시하고, 실질적이고 유연한 협의 구조를 제안하는 주체로 나서야 한다. 지금까지 국제 안보 협의체가 보여준 한계는, 결국 한국의 주도적 참여 없이는 북핵 문제와 평화체제 구축이 제대로 작동할 수 없음을 보여준다.
'북미(북일) 국교정상화'는 단발적 양자 협상이 아니라 지역 현실을 반영한 다자적 구조 속에서만 진전될 수 있다. 한국이 여기서 중재자를 넘어 설계자로 자리매김할 때 비로소 의미 있는 결과가 가능하다.
햇볕정책 2.0, 그리고 '소다자주의'
이재명 대통령이 제안하는 '햇볕정책 2.0'은 과거 남북대화의 성과를 계승하되, 북핵 위기와 불안정한 정세를 관리하기 위해 더 유연한 방식을 취해야 한다. '소(小)다자주의' 틀은 북핵 위기 조율과 신뢰 구축을 병행할 수 있는 현실적 대안이며, 한국이 주도하는 새로운 평화 구도의 출발점이 될 수 있다.
특히 트럼프 대통령의 정치적 계산과 맞물릴 경우, 과거 싱가포르 회담에서 얻지 못한 후속 성과를 이번 구조적 접근을 통해 이어갈 수도 있다. 단, 이는 한국이 전략적 비전을 제시하고 의제 설계를 주도할 때 비로소 가능하다.
동맹 외교의 새로운 교과서를 쓸 때
한미일 공조는 이미 한일 정상회담에서 평화·비핵화 공동 목표를 재확인한 바 있다. 이제는 이 연대감을 토대로 북핵 위협에 대응하면서, 동시에 대화·외교의 여지를 열어가는 균형이 요구된다. 한국의 외교는 더 이상 방관자적 선택지를 가질 수 없다. 동맹의 제도적 틀을 토대로, 한국이 전략적 조정자이자 균형자로 자리매김해야 한다.
오늘의 한미 정상회담은 단순한 양자 외교를 넘어, 한국이 '글로벌 안보 아젠다'를 주도할 수 있음을 시험받는 장이다. '한국 없는 북미·북일 관계정상화는 없다'는 명제는 선언이 아니라 전략적 현실이다. 한국이 과거 실패의 교훈을 넘어 안보·경제·평화 협력의 판을 흔드는 주도권을 잡을 때, 비로소 한반도와 세계는 지속가능한 평화의 길로 나아갈 수 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. 현대경제연구원 통일연구센터 연구위원을 역임하였으며, 북한의 정치·경제학 및 ‘남북경협’ 관련 다수의 논문이 있다.