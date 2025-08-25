'시장의 아들' 김동연, "하반기 '통큰 세일' 예산 20억 증액 추진" 약속

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 21일 오후 오산 오색시장에서 열린 '경기 살리기 통큰세일' 행사에서 상인 격려 및 장보기를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"저는 시장의 아들이다. 제 아버지는 왕십리 중앙시장이라는 곳에서 쌀 가게를 하시다가 30대 초반에 돌아가셨다. 아버지 계실 적에는 시장에 살았기 때문에 지금도 시장에 가면 사람 사는 냄새가 나고, 활기가 돋고, 저 스스로가 힐링이 되기도 한다."

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 25일 오전 한양대 에리카 라이온스 홀에서 열린 '제3회 경기도 상인의 날' 행사에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 25일 오전 한양대 에리카 라이온스 홀에서 열린 '제3회 경기도 상인의 날' 행사에서 표창 수여 후 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 25일 '경기도 상인의 날' 행사에서 이같이 말하고, "그래서 저와 경기도는 전통시장과 상인 여러분들 지원에 있어서 진심이다"라고 강조했다.특히 김동연 지사는 이날 민생회복 소비쿠폰 등으로 활기를 되찾고 있는 지역 상인들에게 하반기 '통큰 세일' 개최 등 경제 살리기, 민생 살리기를 이어가겠다고 약속했다.'통큰 세일'은 경기도와 경기도시장상권진흥원이 주관하는 대규모 지역 소비촉진 행사로, 전통시장과 골목상권 400여 곳에서 진행되는 특별 할인·페이백 이벤트다. 소비자는 상품 구매 시 최대 20%(1인 1일 최대 3만 원)까지 경기지역화폐, 온누리상품권, 경품, 쿠폰 등으로 환급받을 수 있다. 김동연 지사는 올해 '통큰 세일' 예산을 전년도 대비 2.5배(40억 원→100억 원)로 확대했다.이와 관련 김동연 지사는 "상반기에 ('통큰 세일' 예산) 70억 원을 풀고 지금 30억 원이 남아있는데, 20억 원을 늘려서 50억 원을 만들자는 요청을 받았다"라며 "경기도가 하반기 추경에 20억 원을 증액하도록 하겠다"라고 밝혔다.그러면서 "경기도의회는 경기도 경제활력 살리기, 민생 살리기, 지역발전, 이런 데에 있어서는 여야 또는 당의 색깔에 상관없이 함께 힘을 모아주고 있으니, 잘 협의해서 좋은 소식이 들릴 수 있도록 함께 노력하겠다"라고 부연했다.김동연 지사는 이어 "저는 지난 정부 때부터 소비 진작과 경제살리기를 위한 추경 주장을 했었는데, 이재명 대통령이 취임하면서 국민주권 정부에서 바로 민생회복 소비쿠폰과 같은 소비 진작을 위한 조처를 했다"라며 "가급적 소비쿠폰 소진이 완전히 되기 전에 저희가 '통큰 세일'을 할 수 있도록 도의회와 논의하겠다"라고 말했다.김동연 지사는 또 "그동안 경기도가 최초로 만든 소상공인 '힘내GO 카드'가 새 정부 들어서 중앙정부 정책으로 채택이 되면서 소상공인 '비즈플러스 카드'로 확대됐다"라며 "경기도는 기존 한도 500만 원을 1,000만 원으로 늘리는 '더힘내GO 카드'도 만들었다"라고 소개했다.김영진(수원시병) 더불어민주당 의원도 이날 축사를 통해 "김동연 지사가 경제부총리를 할 때는 우리나라 경제(성장률)가 그래도 2% 이상 3%까지 좀 굴러갔는데 그 이후로 경제가 썩 좋아지지 않아 올 상반기까지 정말 어려운 시기를 겪었다"며 "민생회복 소비쿠폰과 경기도 '통큰 세일' 등 전통시장과 골목상권을 활성화하기 위한 정책과 예산 지원으로 (상인) 여러분께 힘이 될 것"이라고 말했다.더불어민주당과 국민의힘 경기도당위원장을 맡고 있는 김승원(수원시갑), 김선교(여주시양평군) 의원 역시 여야를 넘어 경제 활성화와 소상공인 살리기에 적극 협조하겠다고 화답했다.이날 한양대 에리카 캠퍼스(안산)에서 열린 '제3회 경기도 상인의 날 행사'는 경기도시장상권진흥원이 주최하고, 경기도상인연합회가 주관했으며, 전통시장 상인, 골목형 상점가 상인 등 1천여 명이 참석했다.행사에서는 전통시장 활성화 유공자에게 표창을 수여하고, 우수상인 등에 감사패를 전달했다. 이어 전통시장 알기 OX 게임, 체육대회 및 레크레이션, 동아리 축하공연 등 전통시장 상인을 격려하기 위한 다양한 프로그램이 진행됐다.경기도 상인의 날 행사는 2023년 당시 코로나19와 고물가 등으로 침체한 경제 여건 속에서 지역경제의 기반이자 뿌리인 전통시장 상인들의 노고를 격려하기 위해 처음 개최한 이후 매년 이어가고 있다.