특검, '통일교 의혹' 권성동 소환 예고... "당연히 조사 필요"

▲김건희가 구속 전인 지난 6일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기