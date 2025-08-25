특검, '통일교 의혹' 권성동 소환 예고... "당연히 조사 필요"

김건희 특검팀(민중기 특검)이 통일교 관련 의혹을 받는 권성동 국민의힘 의원의 소환을 예고했다. 박상진 특검보는 25일 오후 2시 30분 정례 브리핑에서 권 의원의 소환 여부를 묻는 질문에 "당연히 소환 조사가 필요하다"며 "소환하게 된다면 최소한 전날 알려드리겠다"고 밝혔다.
특검팀은 통일교 한학자 총재, 윤영호 전 세계본부장 등이 교단 현안을 청탁할 목적으로 2022년 '윤핵관'으로 알려진 권 의원에게 1억 원과 금품 등을 건넨 것으로 보고 있다.
특검팀은 지난 18일 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의로 구속 기소된 윤 전 본부장의 구속영장청구서에 "권성동, 전성배 등에게 법이 정하지 않은 방법으로 정치자금을 기부했다"고 적시한 것으로 알려졌다. 또 윤 전 본부장의 진술조서 등에 권 의원이 받은 불법 정치자금 액수를 수억 원으로 기재한 것으로 전해졌다.
"김건희 한 번 더 소환해야 할 듯"
박 특검보는 이날 오전 10시부터 조사를 받고 있는 피의자 김건희를 두고는 "이르면 이번주 금요일 정도로 기소 시점을 잡고 있다"며 "이번주 일요일에 구속기간이 만기되기 때문에 (한 차례 구속 기한이 연장된 상황에서) 그 전에는 당연히 기소가 돼야 한다"고 말했다.
총 5회, 구속 후 4회째 조사를 받고 있는 김건희는 이날도 대체로 진술거부권을 행사 중인 것으로 전해졌다. 특검팀은 지난 21일 소환에 이어 이날도 '통일교 청탁 의혹'과 관련해 마련해 둔 100여 쪽 분량의 질문지로 김건희를 조사 중이라고 밝혔다.
박 특검보는 "그때 소화 못한 질문이 절반 가량 남아 있어서 오늘도 이어서 질문할 예정"이라며 "새로 질문을 더 마련하지는 않았다"고 밝혔다. '도이치모터스 주가조작 건에 대해서도 오늘 조사하냐'는 취재진의 질의에 박 특검보는 "통일교 청탁 의혹에 관한 조사가 일찍 끝난다면 물어볼 수 있겠으나, 여의치 않은 것으로 보인다"며 "이번주에 한 번 더 (김건희를) 소환해야 할 필요성이 보이는데 확정짓지는 않았다"고 말했다.
브리핑 후 특검팀은 "김씨의 조사 시작 시각은 오전 10시 10분, 조사 종료 시각은 오후 3시 45분, (조서) 열람 시작 시각은 오후 4시 15분, (조서) 열람 종료 시각은 오후 4시 40분"이라며 김건희가 이날 조사를 마치고 구치소로 돌아갔다고 알렸다.
특검팀은 또 이날 오전 10시부터 구속 후 첫 조사를 받고 있는 건진법사 전성배씨가 "진술거부권을 행사하고 있지 않으나, 오전 조사 중에는 대체로 혐의를 부인하고 있다"고 전했다. 특가법상 알선수재와 정치자금법 위반 혐의를 받는 피의자 전씨는 지난 21일 구속됐다(관련 기사 : 건강 이유로 안 나왔던 김건희·건진법사, 나란히 특검 출석 https://omn.kr/2f27e
).
"국회에 인력 증원 요청"
한편 특검팀은 이날 수사인력 증원을 위해 특검법을 개정해 달라는 공문을 국회에 제출했다고 밝혔다.
박 특검보는 "오늘 특별검사보·파견검사·파견공무원(경찰 등)을 증원하는 내용으로 특검법을 개정해 달라는 공문을 국회에 접수했다"며 "특별검사보(현행 4명)는 1~2명, 파견검사(현행 40명)는 20명, 파견공무원(현행 80명)은 40명 추가 증원을 요청했다. 수사기간이나 대상에 대해서는 별도로 의견을 내지 않았다"고 덧붙였다.
박 특검보는 수사기간 연장에 대한 질문에 "기본적으로 수사기간은 90일로 돼있고, 두 차례 30일씩 연장할 수 있다"며 "기본 일정을 소화하지 않은 상황해서 기간 연장을 요청하는 건 섣부르다고 생각했다"고 답했다. 이어 특검보 추천에 대해서는 "증원을 요청하는 단계이기 때문에 특검보 추천에 대해서 말씀드리는 건 이른 것 같다"며 "개정안이 정해지면 구체적인 검토가 진행될 것"이라고 부연했다.