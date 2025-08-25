봉지욱·허재현 기자 재판 시작... 검찰 "증인 100명 필요"

큰사진보기 ▲전직 대통령 윤석열씨가 7월 5일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 특검사무실에서 12.3 비상계엄 관련 내란 및 외환 사건에 대한 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

2022년 대선 당시 전 대통령 윤석열씨를 둘러싼 검증보도가 윤씨 명예를 훼손했다는 혐의로 기소된 언론인 등에 대한 첫 재판이 열렸다. 첫 공판에서 검찰은 100여 명의 증인신문이 필요하다고 밝혀 재판이 장기화될 가능성이 제기되고 있다.25일 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 정보통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 등 혐의를 받는 봉지욱 뉴스타파 기자, 허재현 리포액트 기자, 송평수 전 이재명 더불어민주당 후보 선거대책위원회 대변인의 첫 정식 공판을 진행했다.이 자리에서 검찰은 각 피고인의 공소 사실을 언급한 뒤, 재판부를 향해 증인이 100여 명이 필요하다고 밝혔다. 검찰은 "피고인 3명이 제출한 증거 인부(인정·부인)에 따라 증인신문이 필요한 증인을 추렸는데 100여 명"이라면서 "수사 개시를 문제 삼으며 동의하지 않은 부분이 많아 현재 기준으로는 그 정도가 필요해 보인다"라고 설명했다.재판부가 향후 주 단위로 재판을 진행하겠다고 예고한 만큼 100여 명의 증인을 다 소환해 증인신문을 진행한다면 최소 1년 이상 1심이 이어질 것으로 보인다.이날 검찰은 "우선 증인신문 대상자가 총 29명"이라면서 "이 사건 공소사실 대상의 인터뷰 대상자 등 관련 5명이고, JTBC 관계자 14명 그리고 민주당 화천대유 대의원 특위 관계자 10명"이라고 했다. 그중 "JTBC 관련해서는 봉지욱 피고인과 함께 취재 활동을 했던 사회부 탐사팀 PD들뿐만 아니라 그 당시 사회부 보도라인, 데스킹라인에 대한 증인신문을 하고자 한다"라고 했다.기소된 봉 기자와 허 기자는 윤석열 국민의힘 대선 후보가 2011년 대검찰청 중앙수사부 검사 시절 부산저축은행 사건 수사를 무마한 의혹 등을 보도했다. 이는 허위 보도이고, 윤석열씨 명예를 훼손했다는 게 검찰 주장이다.이에 대해 피고인 측은 강하게 반발하고 있다. 봉 기자 측은 "이 사건은 현대판 지록위마(指鹿爲馬·사슴을 가리켜 말이라 함)"라며 "이 사건은 검찰의 공소권 남용에 해당한다. 이 사건은 공소 유지하는 것 자체가 우리 사법에 대한 모욕"이라고 지적했다. 이어 "검사가 수사를 개시할 권한이 없다"라며 "검찰청법에는 '부패범죄·경제범죄에 대해 수사할 수 있다'고 되어 있는데, 이 사건 공소가 제기된 정보통신망법 위반 및 위계에 의한 업무 방해죄는 부패·경제 범죄가 아니다"라고 말했다.송 전 대변인 측 역시 "이 사건은 공소장 일반주의를 위반하고 검사가 수사를 개시할 수 있는 범죄 범위를 벗어나 공소권 남용에 해당한다"라며 "공소가 기각돼야 한다"라고 밝혔다. 허 기자 측은 "특수부에서 여섯 번 수사를 받고 이런 재판을 받아야 한다는 자체를 이해할 수 없다"라고 비판했다.이 사건의 2차 공판은 내달 29일 오후 2시에 열릴 계획이다. 재판부는 2차 공판에 첫 증인으로 대장동 대출 브로커 조우형씨를 소환해 신문할 계획이다.