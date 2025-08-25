"도로공사에 톨게이트 노동자 직접고용됐지만, 여전히 심각한 차별"

큰사진보기 ▲한국도로공사 현장지원직 노동자들이 기자회견을 하고 있다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 김학균 사무처장 발언모습 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲유창근 지부장 현장발언 모습 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

한국도로공사 현장지원직 노동자들이 지속되는 임금차별과 법원 판결 불이행에 대해 항의하며 정부의 개입을 촉구했다.공공연대노동조합 한국도로공사지부는 8월 25일 오전 11시 용산 대통령실 앞에서 '직급 및 임금 체계 개선! 인력충원! 혈세 낭비 소송 중단! 한국도로공사 현장지원직 관련 법원 판결 이행 촉구 기자회견'을 개최했다.현장지원직 노동자들은 문재인 정부 시절 톨게이트 용역 노동자에서 한국도로공사 직접고용으로 전환됐지만, 여전히 심각한 차별을 받고 있다고 주장했다. 한국도로공사는 기존 실무직 임금보다 15% 삭감된 임금을 적용하는 현장지원직이라는 별도 직군을 신설해 이들을 배치했다.김학균 공공연대노동조합 사무처장은 "한국도로공사에는 이미 실무직이라는 직군이 존재했음에도 불구하고 톨게이트 수납 업무를 하던 조합원들은 전환되자마자 현장지원직이라는 별도 직군을 만들어 배치했다"며 "한국도로공사는 더 이상 법원 판결을 무시하지 말고 혈세 낭비를 중단하고, 현장지원직에 대한 차별을 중단하고 실무직으로 전환하며, 삭감된 임금을 정상화해야 한다"고 촉구했다.더욱 심각한 문제는 한국도로공사가 법원 판결을 무시하고 있다는 점이다. 현장지원직 노동자들이 임금차액 소송을 제기해 2023년 4월 1차 소송 승소, 2024년 1월 2차 소송을 승소했음에도 불구하고 한국도로공사는 계속 항소하고 있다.유창근 한국도로공사지부 지부장은 "임금이 삭감된 것을 지급하라고 소송을 제기해 1심에서 승소했지만 당연히 임금을 지급해야 하는데도 한국도로공사는 또 항소했다"며 "직원들을 상대로 지속적으로 항소를 통해 괴롭히는 도로공사는 즉시 직원들의 임금을 정상화해야 한다"고 강조했다.한국도로공사는 현장지원직 인원이 퇴직이나 발령으로 줄어들어도 새롭게 채용하지 않고 있으며, 일부 업무는 다시 외주 용역으로 전환하고 있다고 노조는 지적했다.유 지부장은 "사람들이 정년 퇴직하면서 졸음쉼터나 이런 곳에 인력이 부족한데 도로공사는 인력 충원을 하지 않고 그것을 외주로 돌리려 하고 있다"며 "또다시 비정규직으로 돌리려 하는 것"이라고 비판했다.노조는 기자회견을 통해 ▲직원 상대 지속적인 소송진행 중단 ▲현장지원직군 폐지, 실무직으로 전환 ▲삭감된 현장지원직 체불임금 지급 ▲ 실무직 임금으로 임금체계 정상화 ▲무기계약직 저임금 노동자에게 적용하는 임금피크제 폐지 ▲현장지원직 인력충원 및 장애인 권익보호 대책 마련 등을 촉구했다.