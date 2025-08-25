역사시민단체 "한일정상회담, 역사정의 외면" 유감

큰사진보기 ▲정의기억연대정의기억연대 입장문 ⓒ 정의기억연대 관련사진보기

역사시민사회단체들이 24일 한일정상회담 결과를 두고 "역사 정의를 외면한 회담이었다"며 강한 유감을 표했다.민족문제연구소(민문연), 태평양전쟁피해자보상추진협의회, 식민지역사박물관 등 단체들이 24일 한일정상회담을 두고 공동성명을 통해 "역사 정의를 외면한 회담"이라고 밝혔다.이들 단체는 24일 공동성명을 통해 "역사정의를 외면한 이번 한일정상회담의 결과에 실망을 금할 수 없으며, 강력한 유감을 밝힌다"며 "아울러 한국과 일본 사이에 엄연히 존재하는 역사정의의 문제를 지금 외면하고 봉인한다고 해서 결코 끝나는 것이 아니"라고 밝혔다.이어 "식민지배와 침략전쟁에 대한 반성도 사죄도 없는 형식적인 수사에 불과하다"며 "이재명 정부는 역사정의 실현을 위한 실질적인 행동에 나서야 할 것"이라고 강조했다.같은 날 한일역사정의평화행동도 입장을 통해 "광복 80년, 국민주권 정부의 수반으로 이재명 대통령은 주권자 시민들의 요구를 반영해 일제 불법적 식민지배와 반인권적 전쟁 범죄에 대한 진실 규명, 사죄와 배상에 대해 말하지 못했다"며 "역사정의는 사라지고, 평화는 멀어지는 한일 정상회담 공동발표에 깊은 유감을 표한다"고 강조했다.일본군성노예제 문제해결을 위한 정의기억연대(정의연)도 24일 입장을 통해 "'실용외교'라는 명분 속에 사라진 역사정의, 한일정상회담에 유감을 표명한다"며 "'빛의 혁명'으로 탄생한 한국 정부의 당당한 외교와 일본 정부의 피해자에 대한 책임 인정과 사죄·배상"을 촉구했다.같은 날 자주연합도 입장을 통해 "일본군 성노예, 징용·징병 강제 동원, 후쿠시마 핵 오염수 문제는 논의조차 되지 않았다"며 "일본은 반인륜적 범죄에 대한 역사적 책임을 회피하고 있으며, 한국 정부는 이를 정치적 거래 속에 방치하고 있다"고 비판했다.이와 관련해 김창록 경북대 법학전문대학원 교수는 24일 쇼셜미디어를 통해 "한일관계의 중요 사안인 과거청산 문제에 초점을 맞출 때, 이번 한일 정상회담의 결과는 일본 쪽으로 많이 기운 것"이라며 "이재명 정부는 알고 있는가"라고 반문했다.